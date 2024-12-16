九龍城寨之圍城｜第二階段展覽AIRSIDE即日登場 新設美食檔賣叉燒飯

▲ 《九龍城寨之圍城》第二階段展覽

旅發局策劃的「九龍城寨之圍城電影展」，第一階段圓滿結束，第二階段展覽即日起由機場移師至舊啟德機場的AIRSIDE 商場內展出，展期至2025年4月13日。

第二階段展覽升級為開放式設計，更新增 5 個主題區域，多個全新打卡位及一系列主題隱藏彩蛋如原裝電影角色戲服為為展覽創造的微縮人物模型等。

參觀者可在霓虹燈牌下「走進」九龍寨城，穿過天線縱橫交錯的陰暗後巷，漫遊電影中出現過的大小商鋪、檔口，近距離體驗寨城風情。

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新增打卡位除了活現髮廊、冰室、後巷、四子麻雀房等經典場面，並新增漫畫攤、裁縫店、跌打舖、鞋匠店和牙醫診所。

另外，同場並有延伸體驗，設懷舊冰室售賣城寨經典美食如叉燒飯、腸粉、碗仔翅、涼茶、士多小食等，另有限量電影主題精品發售。

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