腦膜炎｜腦膜炎雙球菌感染隨時奪命　血清B型個案有上升趨勢

侵入性腦膜炎雙球菌感染是一種惡化速度快、致命率高的疾病。截至今年八月，中國內地已經錄得98宗個案，當中涉及三宗死亡個案；其中，今年兩宗死亡個案於青海西寧出現，二人原先就讀同一所中學，相繼因感染腦膜炎而離世，由發病到離世僅數小時。有醫生指出，感染腦膜炎雙球菌後，病徵可能與感冒相似，然而，患者可能在24小時內從非特異性症狀進展至死亡。

香港兒童免疫過敏及傳染病學會會長，兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生陳偉雄醫生指，腦膜炎雙球菌感染一般經由患者咳嗽、打噴嚏而產生的飛沫或直接接觸患者呼吸道分泌物而傳播。當中長、幼、個別群組人士的感染風險尤其高，包括：五歲以下的嬰幼兒，尤其是一歲以下、海外升學及移民人士、青少年、65歲或以上的長者、與腦膜炎雙球菌感染者有緊密或長期接觸的人士以及免疫系統弱的人士。

為了進一步了解腦膜炎雙球菌目前的感染情況，亞太地區（APEC）共識小組早前展開共識小組會議。兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生、港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、亞洲兒童傳染病學會主席，世界兒童傳染病學會（亞洲）常務委員關日華醫生指出，會議審視多地的侵入性腦膜炎雙球菌感染數據，包括中國內地、英國及澳洲，這些港人熱門留學地點。

港人留學熱點 腦膜炎雙球菌感染個案增

根據中華預防醫學雜誌的研究顯示，在2015至2017年間，中國內地累計感染病例為325宗，死亡個案有42宗，其中血清B型的發病率及死亡率最高。在英國情況方面，當地在2022/23年度，錄得396宗腦膜炎雙球菌感染個案，當中有356宗屬於血清B型，佔整體個案近九成；在血清B型的個案中，在近四成為中學生及大專生，反映這類群組屬於高危一族，情況值得香港留學生注意。

至於澳洲方面，Prof. Jim Buttery引述報告指出，在2016年，W型腦膜炎雙球菌個案幾乎佔據一半。但隨着2018年，將ACWY納入國家疫苗接種計劃，B型腦膜炎雙球菌成為主要血清型。值得關注是在2021年，B型佔整體感染個案51%，但當局仍然未將相關疫苗納入國家疫苗接種計劃，僅開放予個別高風險人士免費接種，導致接種率低。

真實個案或被低估

除了審視多地的侵入性腦膜炎雙球菌感染數據以外，亞太地區（APEC）共識小組亦發現在統計真實數據上遇到挑戰。關醫生指出，各國檢驗樣本類型及測試方法都有不同，而且在通報機制上，侵入性腦膜炎雙球菌在很多亞太地區國家不是須呈報的傳染病；甚至在某些國家，監測僅限於那些到訪過高風險地區的群眾集會人士。因此，真實情況或被低估。另一方面，在亞洲，由於社會文化影響，大眾對疫苗成效存疑，增加推廣疫苗接種的難度。

為了完善亞太區疫苗接種策略，亞太地區（APEC）共識小組建議亞太區應該因應當地個案數目、血清型數據、以及在專家和監管機構指導下，考慮將B型和ACWY型腦膜炎雙球菌疫苗納入疫苗接種計劃中。陳醫生及關醫生亦提醒，如果香港父母有意為出國留學子女接種腦膜炎雙球菌疫苗，以獲得更好的個人保護，建議留意當地血清型以及學校要求，選擇最合適的血清型疫苗接種。

▲ （左起）關日華醫生、Prof. Jim Buttery，陳偉雄醫生。

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