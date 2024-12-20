運動意外丨29歲啦啦隊女子後空翻失手　頭猛撼落地頸椎骨折一瞬險死

【啦啦隊／後空翻／意外】美國一名29歲女子於啦啦隊演出時，疑「餓過饑」致後空翻失手頭猛撼落地，頸椎因此骨折。慶幸的是，事件沒有令女子癱瘓，不過，她承認康復後，相信要努力克服「後空翻陰影」。

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綜合外媒報道，29歲的Corey Martens為一名啦啦隊表演成員，她於11月2日，在美國肯塔基摩海德州立大學所舉行的美式足球比賽中表演期間不慎發生意外。由曝光的片段可見，當時Corey向上一躍再做後空翻，卻一時失手，令她的頭部直撼地面。她隨即痛至面容扭曲，並用雙手抱頭痛叫。Corey事後表示，懷疑自己因為沒有吃到足夠食物，導致鐵含量低，令表演時眼前一黑肇禍：

當我準備後空翻時我昏倒了....雖然只昏了1秒，感覺非常糟糕。

Corey其後被送往當地醫院，經X光檢查發現她雖然C5（椎骨）骨折，不過卻沒有移位，可說是不幸中之大幸。

醫生告訴我，因為它沒有移位，基本意味著它不會壓迫到任何神經....由於C4和C6之間的骨折很常見會導致癱瘓，因此我很幸運。

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Corey在醫院留了短短6個小時後，便獲准回家休養，不過為了儘快康復，她被醫生要求隨後的兩個半星期，均必須24小時戴上頸托。一個月後，她亦順利回歸啦啦隊，她指儘管仍害怕受傷動作，但會努力克服陰影。

我不想讓它造成心理障礙。我曾經是一名教練，我總是讓孩子們在受傷、跌倒或摔倒時再嘗試一次。

同場加映: 5大頭部受傷後果

由於頭部內充滿各種重要器官，受傷後果可導致腦部受損、腦震盪等情況，醫院管理局於「醫院管理局健康指南」中提及5大頭部受傷後果：

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同場加映: 頭傷後或會出現「頭部傷後綜合症」

部份傷者在頭部受傷後，或會出現「頭部傷後綜合症」，傷者會將持續某些後遺症狀，份症狀會於數月內自動消失，但部份傷者症狀可能持續較久，但一般分為以下6大症狀：

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