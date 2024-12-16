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飛機意外｜飛機遇湍流突急速驟降　女子沒扣安全帶致脊椎骨折撞破頭

醫健人物

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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飛機遇湍流突急速驟降，女子沒扣安全帶致脊椎骨折撞破頭。

跟好友Y小姐一起乘坐飛機。在機上我累極，睡了大半航程。

下機時，她跟我說：「我真佩服你。你睡覺的時候也把安全帶扣上，還扣得那麼緊。你轉身的時候，不會覺得很不舒服嗎？我扣上安全帶，會有種動彈不得的困迫感覺，令我難以入睡。」

首先，我睡覺的時候很少轉身。其次，扣上安全帶，我知道就算遇上猛烈氣流，我也會得到保護。因為安心，我在機上都能入睡。

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許多乘客都愛用各種理由，為自己「合理解釋」為何在飛機上不願意扣上安全帶。無論是有理還是無理，我只能說，遇上強烈氣流的後果，最後還是自己面對和承受。

五月二十一日，馬來西亞籍洪小姐搭乘新加坡航空從倫敦飛往新加坡，飛行途中，飛機遭遇極端湍流，短短幾秒內急速驟降，導致一死數十人傷，包括洪小姐。最後機長在泰國曼谷緊急降落，把傷者送院搶救。

洪小姐是重傷者之一。當時飛機遇上湍流無預警地急速入降，導致她被拋上半空撞向行李艙，再跌到通道上。臥在飛機地板上的她疼痛萬分，無法動彈，呼吸出現困難，但她仍神志清醒，只是不知道自己的實際傷勢。

醫生告訴她，她的脊椎第五節和第六節骨折，頭部撞破了需要縫針。她在曼谷醫院臥床十多周，是該航班上最後幾名出院的乘客之一。

脊椎重傷卻沒有令她癱瘓，實屬萬幸。現在她已返回馬來西亞，緩慢地走上康復之路。

幸運之神不會眷顧每一個人。與其求神，何不求己，自己做好自保工作——扣上安全帶。一個小動作，保你飛行安全，不值得嗎？

全文刊於《經濟日報》，原題為「與其求神，何不求己

撰文 : 藍海寧

欄名 : 健康專家專欄

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