香港出口｜十月份對外商品貿易 出口價格及貨量分別上升3.4%及0.3%
撰文： 梁巧恩
發布時間： 59 分鐘前
最後更新： 38 分鐘前
政府統計處今（16日）發表10月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。今年10月香港的商品整體出口貨量及進口貨量按年分別上升0.3%及1.5%。今年首十個月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升5.8%及3.3%。
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今年年10月的商品整體出口價格及進口價格分別按年上升3.4%及3.0%。今年首十個月與去年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升3.8%及3.3%。
出口越南貨量升幅顯注
按目的地分析，今年十月輸往越南（29.9%）、中國內地（內地）（4.4%）及美國（1.0%）的整體出口貨量錄得按年升幅。另一方面，輸往台灣（-3.4%）及印度（-34.0%）的整體出口貨量則下跌。同時輸往美國（4.4%）、內地（4.3%）、台灣（3.6%）及越南（1.7%）的整體出口價格上升。另一方面，輸往印度的整體出口價格則下跌1.0%。
入口方面，來自台灣（11.4%）、新加坡（10.5%）、日本（6.3%）及內地（0.7%）的進口貨量錄得升幅。另一方面，來自韓國的進口貨量則下跌13.1%。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：韓國（6.8%）、新加坡（5.9%）、台灣（5.1%）、內地（2.1%）及日本（1.0%）。
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