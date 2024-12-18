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每人每周攝入一張信用卡的微塑膠 選用新一代eSpring™智能淨水器為家人健康護航

特約

發布時間： 6 小時前

最後更新： 6 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

在環境污染日益嚴重的情況下，尤其是微塑膠和PFAS永久化學物等新興污染物的出現，根據研究顯示，微塑膠已經無所不在，平均每人每周會無意中攝入高達5克的微塑膠，這相當於一張信用卡的重量。因此，想守護下一代的健康，為小朋友提供一口純淨的飲用水，是每位家長的首要任務。安利（香港）推出的新一代eSpring™智能淨水器，憑藉其先進的技術，有效過濾水中超過170種的有害污染物，為小朋友及家人的健康護航。

微塑膠及PFAS威脅健康 要阻截先從飲用水入手

微塑膠在日常生活中隨處可見，這些微小顆粒可能對健康造成潛在危害，尤其是對小朋友的發育影響更為深遠。而PFAS（全氟和多氟烷基物質）是一類在環境中極為穩定的合成化學物質，廣泛存在於日常生活中，如防水衣物、食品包裝及消防泡沫等。這些物質不易被自然分解，對環境和人體健康造成長期威脅。

要阻截這2大污染物對下一代的影響，首先從飲用水開始着手，推介選用新一代eSpring™智能淨水器，當中的eSpring™e3活性碳濾心，有效減少及消滅飲用水中超過170種污染物，能過濾高達99%的微塑膠，更通過提升PFAS總去除量，濾除整個PFAS家族的化合物，讓家長可以安心讓小朋友飲用潔淨及安全的飲用水。產品最近榮獲美國國家衛生基金會（NSF）第53及第401項濾淨標準的認證更新，並獲得美國水質協會金標籤認證，這不僅是對其衛生品質及濾淨效能的肯定，亦提升飲用水的安全，讓消費者對產品更有信心。

三重強效過濾層 配合創新UV-C紫外線LED燈

新一代eSpring™智能淨水器除了設有eSpring™e3活性碳濾心外，還結合了前置濾網層及防禦濾網層，組成一個三重過濾系統，有效去除水中的各種污染物，確保水質的安全性。加上配合最新的UV-C紫外線LED燈技術，能發出平均波長為267納米的高能量紫外線，有效殺滅水中99.9999%的細菌、99.99%病毒和99.9%囊胞菌等微生物，為家庭提供源源不絕的清純淨水。

三重強效過濾系統︰

1.    前置濾網層：捕獲較大的顆粒，如沉積物和水垢。
2.    防禦濾網層：提高水的清澈度，捕獲微小顆粒，包括微塑膠和囊胞菌。
3.    活性碳阻隔濾心：有效濾除藥物、揮發性有機化合物、PFAS永久化學物及其他有害物質，過濾精度可達0.2微米。

此外，新一代eSpring™智能淨水器還可連接新推出的安利健康家居應用程式，用家可透過應用程式獲得用量數據、自動軟件更新、使用方法影片等，亦能提醒用家更換濾心時間，並可直接從應用程式中訂購新濾心，既方便又快捷。

環保與可持續性 為下一代保護環境

新一代eSpring™智能淨水器不僅關注水質的安全性，更致力於環保和可持續發展。其UV-C紫外線LED燈的使用壽命長達10年^，無需每年更換，在能源消耗上更具優勢，壽命更長。此外，eSpring™e3活性碳濾心每年可過濾多達5,000公升水**，相當於節省10,000個500毫升的一次性膠樽，這對於減少塑膠污染具有積極意義。透過選擇新一代eSpring™智能淨水器，全家不僅能享用到清純的飲用水，為小朋友的健康把關，並為環保出一份力量。

購買傳送門︰https://bit.ly/3PdyfCT

^根據以下預設環境計算組件壽命：家庭人數為6人；每人每天用水量為3公升；水流速度為2.6公升/分鐘。
**以一個六口之家的年度平均用水量計算。實際的濾心壽命取決於水質和使用情況。

（特約）

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