  • 17°C
香港時間：20241216日 (一) 19:46

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

COLLAR演唱會︱隊友驚喜送蛋糕預祝CANDY生日　為《SSS》打入叱咤十大最喜愛歌曲拉票

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

COLLAR首個衝出香港的演唱會在昨晚於澳門舉行。

【COLLAR / 女團 /叱咤樂壇】COLLAR首個衝出香港演唱會《COLLAR CRUSH LIVE 2024 - MACAO》在昨晚（12月15日）假澳門的倫敦人綜藝館舉行。

這次看似是COLLAR將3月香港演唱會搬到澳門舞台，但演唱會上歌單不少重新包裝，有全新衫配以solo歌環節、又穿插加入新專輯的新歌，誠意滿滿兩小時勁歌熱舞，並驚喜在台上為12月19日生日的Candy（王家晴）提早與一眾「領粉」（COLLAR fans名）切蛋糕。

鄭秀文演唱會丨Sammi許志安合唱感觸淚如雨下　勁愛COLLAR送薯片背囊孭住收工

《COLLAR CRUSH LIVE 2024 - MACAO》

COLLAR演唱會︱成員solo抒情歌

開場先一口氣以《Back In The Game》、《Atypical》及新歌《HOME RUN》3首快歌為演唱會揭開序幕。

緊接是COLLAR換上小組上場，分別有Ivy（蘇雅琳）及Candy唱跳《天氣之女》，Day（許軼），Marf（邱彥筒）和Winka（陳泳伽）的《《fOoL##》》，繼而是Gao（沈貞巧）和Sumling（李芯駖）的《SPYLING》，二人更與dancer做出「無敵風火輪」，被dancer360度轉圈。

最後，7位成員合體， 先唱跳《Gotta Go！》再慢歌《Never-never Land》全員服飾色彩繽紛，盡顯各人可愛青春！

一輪唱跳炒熱氣氛後，換上COLLAR成員solo抒情歌部份。各人換上全新綁上大小蝴蝶結的小禮服，自由選歌。打頭陣的Sumling唱出新歌《讓思憶症發作》、Marf揀了自己歌《㪐㩿》、Winka也是自己歌《 下回分解 》。Ivy、 Candy、 Day和 GAO則選了cover其他歌手又具意義的歌。

慢歌部分結束，COLLAR換上露腰騷腿服裝，加上性感舞步，唱出了《Speak Love》、《TXT OR CALL》及《AFK???》將氣氛推上高峰。

點擊圖片放大
+6
+5

COLLAR演唱會︱為打入叱咤打票

及後，COLLAR再換上型爆造型，唱跳出《*～Silencio...Shh》、《 Call My Name 》、《 idc》及《OFF/ON》。進入encore環節，在唱出新歌《SSS》和《Call Back In 20》後 ，由開騷一口氣唱了25首歌的COLLAR也終於和「領粉」們打招呼，而當各人分享澳門趣事時，不少「領粉」不停大叫：「王嘉晴生日快樂！」Candy 說：「大家記住我21歲咋！」，Ivy 則順道為《SSS》打入叱咤「我最喜愛十強歌曲」拉票，與Sumling提醒大家明天要和家人一齊投票。

Winka便表示被Candy solo時所感動差點想哭，Marf更因而即時除耳機以防自己忍不住；Ivy也因GAO的solo歌聲，加上大屏幕GAO與家人、朋獲、小狗及COLLAR的生活照也聽到眼濕濕。

點擊圖片放大
+16
+15

COLLAR演唱會︱全場齊唱生日歌

最後當大家以為COLLAR準備介紹唱最後一首《Chosen Family》時，原來Sumling、GAO所說大家都一定識唱，要一齊唱、又好難得可以在澳門唱時，Ivy悄悄將蛋糕拿出，繼而音樂響起，全場一起唱生日歌，被蒙在鼓裡的CANDAY最後和全場「領少」一起蠟燭，並以《Chosen Family》為澳門演唱會作結，寫上圓滿句號。

騷後，各人給自己solo打60至70分，Candy、Day、Ivy及GAO直言唱其他歌手的歌，是想挑戰自己，Ivy說： 「多謝唱歌老師今日一早嚟幫我哋開聲，知道唱歌部分仲好多進步同改善空間，但對我哋講係對自己一個挑戰自己。」

Marf則表示場地回音較多，之前彩排一直存有小問題，所以當每位成員順利完成落台都舒了口氣。

叱咤樂壇2024投票丨我最喜愛的歌曲10強出爐　COLLAR成唯一入圍女團

英皇女團VIVA丨VIVA樂意接受批評不怕外間與COLLAR比較　四人面對愛情被動不會主動出擊

Disney+動畫︱Ivy So王菀之繼續聲演「腦朋友」　情緒專員現身《發夢製作公司》

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜石修新抱林佑蔚為囡囡自訂N班課程　童年受虐一度抗拒生育：世界愈來愈複雜

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

英皇女團VIVA丨VIVA樂意接受批評不怕外間與COLLAR比較　四人面對愛情被動不會主動出擊
21:01 2024/08/01
英皇女團VIVA丨VIVA樂意接受批評不怕外間與COLLAR比較　四人面對愛情被動不會主動出擊
【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光　COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】
22:45 2023/09/18
【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光　COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】
COLLAR成員丨Ivy So不敢與長澤正美比較　蘇雅琳想穿校服演偶像劇：拖下手仔【多圖】
19:07 2024/02/22
COLLAR成員丨Ivy So不敢與長澤正美比較　蘇雅琳想穿校服演偶像劇：拖下手仔【多圖】
COLLAR成員丨Ivy So+Candy分享新歌MV造型照　靚到犯規再次「仙界大戰」【多圖】
16:39 2024/03/10
COLLAR成員丨Ivy So+Candy分享新歌MV造型照　靚到犯規再次「仙界大戰」【多圖】
COLLAR成員丨「顏值擔當」Ivy So晒水着look　 蘇雅琳出水芙蓉「蘇蝦」大呼：好hot
17:08 2024/07/10
COLLAR成員丨「顏值擔當」Ivy So晒水着look　 蘇雅琳出水芙蓉「蘇蝦」大呼：好hot

你可能感興趣

英皇女團VIVA丨VIVA樂意接受批評不怕外間與COLLAR比較　四人面對愛情被動不會主動出擊
21:01 2024/08/01
英皇女團VIVA丨VIVA樂意接受批評不怕外間與COLLAR比較　四人面對愛情被動不會主動出擊
【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光　COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】
22:45 2023/09/18
【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光　COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】
COLLAR成員丨Ivy So不敢與長澤正美比較　蘇雅琳想穿校服演偶像劇：拖下手仔【多圖】
19:07 2024/02/22
COLLAR成員丨Ivy So不敢與長澤正美比較　蘇雅琳想穿校服演偶像劇：拖下手仔【多圖】
蘇雅琳 邱彥筒 許軼 王家晴 陳泳伽 沈貞巧 李芯駖 COLLAR 娛樂人物職業 歌手

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

珍惜生命︱旺角12歲穿校服女生墮樓亡　天台檢獲懷疑屬死者書包
珍惜生命︱旺角12歲穿校服女生墮樓亡　天台檢獲懷疑屬死者書包
急症室最長等候時間（12月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月16日 時間16:05）
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
消委會去屑洗頭水2024｜消委會檢測逾9成去屑洗頭水含香料致敏物　４款檢出禁用成分恐損胎　13款安全之選最平$50
消委會去屑洗頭水2024｜消委會檢測逾9成去屑洗頭水含香料致敏物　４款檢出禁用成分恐損胎　13款安全之選最平$50
王賢誌疑申請破產｜與藝人王賢誌同名男子申請破產　上月辭任公司執行董事
王賢誌疑申請破產｜與藝人王賢誌同名男子申請破產　上月辭任公司執行董事