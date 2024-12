COLLAR演唱會︱隊友驚喜送蛋糕預祝CANDY生日　為《SSS》打入叱咤十大最喜愛歌曲拉票

▲ COLLAR首個衝出香港的演唱會在昨晚於澳門舉行。

【COLLAR / 女團 /叱咤樂壇】COLLAR首個衝出香港演唱會《COLLAR CRUSH LIVE 2024 - MACAO》在昨晚(12月15日)假澳門的倫敦人綜藝館舉行。

這次看似是COLLAR將3月香港演唱會搬到澳門舞台,但演唱會上歌單不少重新包裝,有全新衫配以solo歌環節、又穿插加入新專輯的新歌,誠意滿滿兩小時勁歌熱舞,並驚喜在台上為12月19日生日的Candy(王家晴)提早與一眾「領粉」(COLLAR fans名)切蛋糕。

▲ 《COLLAR CRUSH LIVE 2024 - MACAO》

COLLAR演唱會︱成員solo抒情歌

開場先一口氣以《Back In The Game》、《Atypical》及新歌《HOME RUN》3首快歌為演唱會揭開序幕。

緊接是COLLAR換上小組上場,分別有Ivy(蘇雅琳)及Candy唱跳《天氣之女》,Day(許軼),Marf(邱彥筒)和Winka(陳泳伽)的《《fOoL##》》,繼而是Gao(沈貞巧)和Sumling(李芯駖)的《SPYLING》,二人更與dancer做出「無敵風火輪」,被dancer360度轉圈。

最後,7位成員合體, 先唱跳《Gotta Go!》再慢歌《Never-never Land》全員服飾色彩繽紛,盡顯各人可愛青春!

一輪唱跳炒熱氣氛後,換上COLLAR成員solo抒情歌部份。各人換上全新綁上大小蝴蝶結的小禮服,自由選歌。打頭陣的Sumling唱出新歌《讓思憶症發作》、Marf揀了自己歌《㪐㩿》、Winka也是自己歌《 下回分解 》。Ivy、 Candy、 Day和 GAO則選了cover其他歌手又具意義的歌。

慢歌部分結束,COLLAR換上露腰騷腿服裝,加上性感舞步,唱出了《Speak Love》、《TXT OR CALL》及《AFK???》將氣氛推上高峰。

點擊圖片放大

COLLAR演唱會︱為打入叱咤打票

及後,COLLAR再換上型爆造型,唱跳出《*~Silencio...Shh》、《 Call My Name 》、《 idc》及《OFF/ON》。進入encore環節,在唱出新歌《SSS》和《Call Back In 20》後 ,由開騷一口氣唱了25首歌的COLLAR也終於和「領粉」們打招呼,而當各人分享澳門趣事時,不少「領粉」不停大叫:「王嘉晴生日快樂!」Candy 說:「大家記住我21歲咋!」,Ivy 則順道為《SSS》打入叱咤「我最喜愛十強歌曲」拉票,與Sumling提醒大家明天要和家人一齊投票。

Winka便表示被Candy solo時所感動差點想哭,Marf更因而即時除耳機以防自己忍不住;Ivy也因GAO的solo歌聲,加上大屏幕GAO與家人、朋獲、小狗及COLLAR的生活照也聽到眼濕濕。

點擊圖片放大

COLLAR演唱會︱全場齊唱生日歌

最後當大家以為COLLAR準備介紹唱最後一首《Chosen Family》時,原來Sumling、GAO所說大家都一定識唱,要一齊唱、又好難得可以在澳門唱時,Ivy悄悄將蛋糕拿出,繼而音樂響起,全場一起唱生日歌,被蒙在鼓裡的CANDAY最後和全場「領少」一起蠟燭,並以《Chosen Family》為澳門演唱會作結,寫上圓滿句號。

騷後,各人給自己solo打60至70分,Candy、Day、Ivy及GAO直言唱其他歌手的歌,是想挑戰自己,Ivy說: 「多謝唱歌老師今日一早嚟幫我哋開聲,知道唱歌部分仲好多進步同改善空間,但對我哋講係對自己一個挑戰自己。」

Marf則表示場地回音較多,之前彩排一直存有小問題,所以當每位成員順利完成落台都舒了口氣。

