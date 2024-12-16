COLLAR演唱會︱隊友驚喜送蛋糕預祝CANDY生日　為《SSS》打入叱咤十大最喜愛歌曲拉票

▲ COLLAR首個衝出香港的演唱會在昨晚於澳門舉行。

【COLLAR / 女團 /叱咤樂壇】COLLAR首個衝出香港演唱會《COLLAR CRUSH LIVE 2024 - MACAO》在昨晚（12月15日）假澳門的倫敦人綜藝館舉行。

這次看似是COLLAR將3月香港演唱會搬到澳門舞台，但演唱會上歌單不少重新包裝，有全新衫配以solo歌環節、又穿插加入新專輯的新歌，誠意滿滿兩小時勁歌熱舞，並驚喜在台上為12月19日生日的Candy（王家晴）提早與一眾「領粉」（COLLAR fans名）切蛋糕。

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▲ 《COLLAR CRUSH LIVE 2024 - MACAO》

COLLAR演唱會︱成員solo抒情歌

開場先一口氣以《Back In The Game》、《Atypical》及新歌《HOME RUN》3首快歌為演唱會揭開序幕。

緊接是COLLAR換上小組上場，分別有Ivy（蘇雅琳）及Candy唱跳《天氣之女》，Day（許軼），Marf（邱彥筒）和Winka（陳泳伽）的《《fOoL##》》，繼而是Gao（沈貞巧）和Sumling（李芯駖）的《SPYLING》，二人更與dancer做出「無敵風火輪」，被dancer360度轉圈。

最後，7位成員合體， 先唱跳《Gotta Go！》再慢歌《Never-never Land》全員服飾色彩繽紛，盡顯各人可愛青春！

一輪唱跳炒熱氣氛後，換上COLLAR成員solo抒情歌部份。各人換上全新綁上大小蝴蝶結的小禮服，自由選歌。打頭陣的Sumling唱出新歌《讓思憶症發作》、Marf揀了自己歌《㪐㩿》、Winka也是自己歌《 下回分解 》。Ivy、 Candy、 Day和 GAO則選了cover其他歌手又具意義的歌。

慢歌部分結束，COLLAR換上露腰騷腿服裝，加上性感舞步，唱出了《Speak Love》、《TXT OR CALL》及《AFK???》將氣氛推上高峰。

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COLLAR演唱會︱為打入叱咤打票

及後，COLLAR再換上型爆造型，唱跳出《*～Silencio...Shh》、《 Call My Name 》、《 idc》及《OFF/ON》。進入encore環節，在唱出新歌《SSS》和《Call Back In 20》後 ，由開騷一口氣唱了25首歌的COLLAR也終於和「領粉」們打招呼，而當各人分享澳門趣事時，不少「領粉」不停大叫：「王嘉晴生日快樂！」Candy 說：「大家記住我21歲咋！」，Ivy 則順道為《SSS》打入叱咤「我最喜愛十強歌曲」拉票，與Sumling提醒大家明天要和家人一齊投票。

Winka便表示被Candy solo時所感動差點想哭，Marf更因而即時除耳機以防自己忍不住；Ivy也因GAO的solo歌聲，加上大屏幕GAO與家人、朋獲、小狗及COLLAR的生活照也聽到眼濕濕。

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COLLAR演唱會︱全場齊唱生日歌

最後當大家以為COLLAR準備介紹唱最後一首《Chosen Family》時，原來Sumling、GAO所說大家都一定識唱，要一齊唱、又好難得可以在澳門唱時，Ivy悄悄將蛋糕拿出，繼而音樂響起，全場一起唱生日歌，被蒙在鼓裡的CANDAY最後和全場「領少」一起蠟燭，並以《Chosen Family》為澳門演唱會作結，寫上圓滿句號。

騷後，各人給自己solo打60至70分，Candy、Day、Ivy及GAO直言唱其他歌手的歌，是想挑戰自己，Ivy說： 「多謝唱歌老師今日一早嚟幫我哋開聲，知道唱歌部分仲好多進步同改善空間，但對我哋講係對自己一個挑戰自己。」

Marf則表示場地回音較多，之前彩排一直存有小問題，所以當每位成員順利完成落台都舒了口氣。

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