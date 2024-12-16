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西九管理局︱成立「西九文化區企業有限公司」　推動產業化發展、開拓新收入來源

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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西九文化區管理局成立特殊目的公司 「西九文化區企業有限公司」推動產業化發展。（資料圖片）

西九文化區管理局今日（16日）宣布，註冊成立一家全資擁有的特殊目的公司 「西九文化區企業有限公司」，以充份利用管理局的資產、資源及專長，推動產業化發展及開拓新收入來源。

西九文化區管理局指，作為提升管理局長期財務可持續性的策略之一，管理局董事局已通過成立「西九文化區企業有限公司」，且通過委任陳智思為主席、龐建貽和盛智文為成員。

其中，陳和龐的任期同為兩年，由今年11月21日至2026年11月20日，或直至被委任成員不再為管理局董事局成員為止，兩者以較早者為準。盛的任期亦為兩年，由今年11月21日起至2026年11月20日止。

顏金施任「西九文化區企業有限公司」行政總裁

而為帶領新業務，管理局董事局委任管理局副行政總裁（區域發展）顏金施，出任西九文化區企業有限公司行政總裁，任期由今年11月21日開始。顏將負責制定公司業務策略，帶領其產業化發展，並繼續監督西九文化區的土地及物業發展和商業營運業務。

西九文化區企業有限公司董事局全體成員名單：

  • 主席：陳智思
  • 成員：龐建貽、盛智文
  • 當然成員：西九文化區管理局行政總裁、西九文化區企業有限公司行政總裁

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