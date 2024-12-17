眼睛健康｜女子雙眼又乾又痕驚揭一條眼睫毛藏11條蟲   醫生：洗面做錯1件事肇禍

【蟎蟲／寄生蟲／洗面習慣】清潔不當可致面部蟎蟲瘋長？台灣一名女子眼睛經常痕癢不適，求醫後驚見睫毛及眼瞼佈滿蟎蟲，經了解後發現事主洗面時因做漏1步驟，導致蟎蟲瘋長，呼籲大眾平日要注意2個部位的清潔，減輕蟎蟲纏身風險。

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台灣眼科醫生王孟祺於Facebook「王孟祺醫師-眼科最前線」分享上述病例，稱該名女子眼睛經常充血發紅、乾燥發癢且多分泌物，醫生發現她的眼瞼上充滿污垢，經顯微鏡採樣檢查後，發現其眼睫毛根部竟含有11隻蠕型蟎，旁邊更有許多幼蟲。

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經問診後，王醫生得悉該名女子因衛生問題，平日不會用手觸碰眼睛，連洗面時亦不會去清潔擦拭眼部，眼瞼有長年累月下積滿污垢，導致蟎蟲瘋長。事後，女子眼部經過徹底清潔治療後，又每日使用潔眼片擦拭患處，不久後狀況便有所緩解。

醫生強調指，清潔眼周如同刷牙一樣，是每天都要進行的衛生習慣，大家洗臉時應要擦拭眼瞼邊緣、將睫毛根部分泌物除去，尤其有化妝或接睫毛的人士更應注意。

眼睛健康｜濃密假眼睫毛容易積聚污染物、滋生細菌

除了不要捽眼外，眼科專科醫生余珊接受訪問時亦曾表示，近年越來越多女士喜歡植假眼睫毛，但濃密的假眼睫毛容易積聚污染物及滋生細菌，亦有部分女士因怕洗掉假眼睫毛而不清潔眼部，最終誘發眼皮發炎，甚至長出蟎蟲，故提醒大家必須徹底清潔眼瞼位置。

她又補充，如長時間沒有清除蟎蟲，輕則造成眼乾眼紅、分泌物增多，嚴重可致瞼緣炎、結膜炎、瞼板腺功能障礙等。以下為眼睛長蟎蟲的4個症狀：

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眼睛健康｜如何分辨3種結膜炎？

本港註冊西醫狄子玲醫生曾接受訪問時指出，結膜炎一般可分為3種，包括過敏性結膜炎、細菌性結膜炎，以及病毒性結膜炎，各有不同病徵和症狀：

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如果早上起床後，發現眼睛又紅又腫，狄醫生建議可用冰敷眼睛10至15分鐘。如果症狀有緩解，屬於過敏性結膜炎的機會較大；如果症狀未能緩解，則可能是細菌性或病毒性結膜炎，患者要盡快求醫。

資料來源：Facebook@王孟祺醫師-眼科最前線

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