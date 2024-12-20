致癌食物｜35歲工程師患3期大腸癌　醫生揭：愛吃2種肉所致

▲ 一名35歲男子罹患大腸癌更出現轉移，懷疑可能與愛吃2種肉類有關。

【大腸癌／癌症／紅肉／加工肉類／致癌物】台灣一名35歲的男工程師罹患大腸癌第三期，接受手術後又併發肝臟轉移，究其原因，可能與他愛吃2種肉有關。有專家就拆解這2種肉類致癌成因，並列出每周建議的攝取量。

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台灣營養功能學專家劉博仁醫生近日在個人Facebook專頁上發文，表示該名男子心灰意冷地來到他的門診討論營養療法，期間提到他在患癌前是典型的肉食主義者，牛扒、牛肉麵都是他的最愛，另外也非常喜歡吃煙肉、香腸等加工肉類。男子在罹癌後才開始吃素，劉博仁就認為「這些都跟他的大腸癌脫不了關係」。

致癌食物｜紅肉及加工肉類同為致癌物

劉博仁接著提到，2015年世界衛生組織（世衛，WHO）將煙肉、香腸、臘肉、熱狗、火腿等加工肉類列為一級致癌物，而未加工紅肉，例如牛肉、豬肉、羊肉、馬肉等被列為二A級可能致癌物；所謂的1級致癌物是指證據確定對人體顯著致癌，而2Ａ級則是對動物確定具有致癌性，對人類亦很可能有致癌性。一些流行病學調查認為，紅肉與大腸直腸癌、前列腺癌、胰臟癌、胃癌、甚至乳癌都有關。

至於紅肉為何與腫瘤有關？他就解釋，有可能是因為紅肉裡面的血紅素（heme）、亞硝胺（nitrosamine）、多環芳香烴（polycystic aromatic hydrocarbons, PAHs）或是異環胺（heterocyclic amines, HCAs）等，其中血紅素的鐵會產生較高的自由基反應，可能跟細胞癌變有關；此外，紅肉過量油脂會刺激消化脂肪的膽酸分泌，而膽酸則會被腸道壞菌轉變成致癌的次級膽酸，這也是紅肉可能致癌的原因之一。

致癌食物｜每周不宜攝取超過1份量

對此劉博仁認為，不論這些流行病學調查的準確性如何，紅肉最好還是「能少吃就少吃」，每周總攝入量不要超過500克，平均下來每天最好不要超過一個手掌大小的量。至於加工肉類，他就建議「能不碰就不碰」。

他又提醒，每天一定要吃至少5份蔬菜以及至多2份水果，因為蔬菜包含了可溶性及非可溶性纖維，能夠增加糞便體積、促進腸內容物快速移動，同時降低紅肉裡的致癌物質與大腸黏膜接觸時間，還可以增加腸內良好菌相，幫助代謝致癌物質。

很多癌症患者在接受化療及放射治療時容易體力不足，針對此問題，劉博仁就建議可優先補充雞蛋及白肉，亦即去皮雞肉、中小型深海魚、蝦肉等，再加上足量的豆類、穀類等植物蛋白；如果此時血紅素以及白血球仍然維持的不錯，便無需吃紅肉。相反，如果化療結束後，血紅素降到10以下，或是白血球降到3,000以下，那麼吃一些紅肉來補充亦無可厚非。

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大腸癌｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，越早發現和治療，治癒機率越高：

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10大高危人士

50歲以上 : 因為超過一半以上的大腸癌病人，年齡大於50歲

大腸癌的發生和高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食有關

飲酒、吸煙者

糖尿病

肥胖

排便習慣不正常、長期便秘

愛吃紅肉者

遺傳性非息肉性大腸癌的患者

家族性多發性息肉症候群的患者

其他疾病 : 如罹患潰瘍炎性大腸炎、克隆氏腸炎、曾罹患大腸癌並已治癒者

大腸癌8大徵兆

1. 血便、黏液便

2. 長期或慢性的腹部不適

3. 排便習慣改變（大便次數改變）

4. 大便型態改變（變軟、變細、不成形）

5. 時常有便意感，總感覺糞便無法排空

6. 不明原因貧血、疲勞、容易喘

7. 不明原因體重減輕

8. 腹部出現不明腫塊

大腸癌｜大腸癌7大症狀

詹宜學亦曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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資料來源：劉博仁營養功能醫學專家

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