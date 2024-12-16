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升學資訊︱大灣區香港學校展4.2萬人次入場　有中學三日展期收逾200份入學申請表

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 2 小時前

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第二屆「（大灣區）香港學校教育展」日前在亞博館舉行，共吸引4.2萬名人次入場。（大會提供）

【大灣區/津貼學校/直資學校/中學/小學/幼稚園】第二屆「（大灣區）香港學校教育展」日前在亞博館舉行，今年參展學校比去年大增200多間，超過370間高等院校、中、小學及幼稚園參展，提供學校介紹、即場面試、專題講座等，3日展覽共吸引4.2萬人次入場，其中，有中學透露，收到逾200份入學申請表，現正進行面試取錄程序。

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由香港津貼中學議會、津貼小學議會、香港直接資助學校議會，及香港資助小學校長會主辦的「（大灣區）香港學校教育展」，上周五（13日）至周日（15日）舉行，今年有371間高等院校、中、小學及幼稚園參展，屬本港歷來最大規模的教育展，展覽首天已錄得逾1.2 萬人次參觀。

展覽包括不同主題的講座，由中、小 、幼稚園校長和升學專家擔任主講嘉賓，分享本港學校的辦學特色、升學階梯、與香港有關的教育議題如精神健康教育、香港國際化教育等，以及來港的升學途徑和入讀程序。

政務司司長陳國基日前在公開場合表示，截至今年11月底，各項人才入境計劃共收到近42萬宗申請，批出超過26萬宗，已有17.5萬名人才攜同家屬來港。參觀教育展的內地家長亦不乏「高才通」來港的人才，為安排子女在港讀書而特意前來取經，冀他們來港接受多元教育。

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升學資訊︱4.2萬名人次入場比去年上升3成

STEM PLUS 政總裁劉靖瑋表示，為期3天的展覽共吸引4.2萬人次入場，比去年上升3成。為方便家長替子女申請心儀學校，今年展覽新增微信報名平台「港校圈」，讓家長在參觀學校攤位後，透過平台填寫申請表，以電子方式直接報讀學校，「平台共收到3,500個入讀申請，基本上每一間學校均收到報名，由數十份至200多份不等，當中收到最多報名的是一間中學」。

劉靖瑋補充，不少學校已即場為學生面試及取錄，亦有學校在過去的周末舉行開放日，讓有意報讀的家長和學生到校參觀，及接受面試甄選，「對於各校均受歡迎感到高興，期望日後為內地家長提供更多本港教育資訊，幫助學生入讀真正合適的學校」。

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