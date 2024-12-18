港鐵大叔｜港鐵大叔爭輸位竟坐男童身上　被乘客怒罵反駁：我唔係男人！

▲ 港鐵大叔爭輸位竟坐男童身上，被乘客怒罵反駁：我唔係男人！

周末北上深圳遊玩的港人不少，而周日晚間是返港高峰期，乘搭港鐵時若有空位能令人坐下休息實屬不易。

近日，有人在Facebook「黃埔人•紅勘人•土瓜灣人」群組上傳影片，指港鐵落馬洲站有大叔衝入車廂與男童爭座位，爭輸後竟直接坐在男童身上，一旁女乘客看不過眼便與大叔發生罵戰，其間女子質問大叔「你係咪男人嚟㗎」，大叔竟直言「我唔係（男人）啊」。

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港鐵大叔｜大叔爭輸位坐男童身上

此時發生於15日晚港鐵落馬洲站，落馬洲開往金鐘的港鐵車廂內，當時港鐵未到發車時間，車門敞開，陸續有乘客進入車廂，車內座位已坐滿，僅剩一席關愛座未有人坐。樓主指，大叔闖入車廂與男童爭搶座位，爭輸後竟直接坐在男童身上，此舉遭到疑似男童母親的斥責，大叔被該名女乘客鬧走，「連道歉都冇，仲要覺得自己無錯兇小朋友個媽，咁嘅人等天收」。

據影片可見，男童坐在關愛座旁邊，大叔的妻子與女兒坐在男童左手旁相鄰兩座，與大叔發生口角的女乘客站於男童身前，罵戰開始時大叔從該節車廂左側行至女子面前。

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港鐵大叔｜大叔被罵反駁：我唔係男人

影片開始時，女乘客似已與大叔妻子發生爭吵，大叔隨即踱步至女子面前質問道「乜X嘢啊！豬X！嘈X完未啫？」，女乘客則指責「咩啊！咁大個男人砸住1個細路仔」，大叔聞言認為此舉並未致男童受傷，遂反复質問「咁又點啊？」，女乘客則反駁道「你就係砸到佢！咁多人睇住你砸到佢！有無受傷係另外一回事！」，二人就大叔坐在男童身上之事爭論。

雙方情緒愈發高漲，大叔見女子不打算就此罷休，便質問「你點X樣啫？」，女乘直斥「你係咪男人嚟㗎？」，大叔竟然反駁稱「我唔係（男人）啊，咁點啊？嘈X完未啫？大大聲」，隨後，該名女乘客又指「（大叔）200磅1個男人咁樣砸一個細路仔！」，惟大叔否認「我砸佢？我攝埋呢度（座位）唔係叫做砸。點X樣？你而家想點？」，欲制止女乘客持續斥責。

▲ 女乘客聽聞大叔要求男童讓位，即刻示意男童不要起身。（取自Facebook「黃埔人•紅勘人•土瓜灣人」群組）

隨後，大叔突然轉身令男童禮讓座位，名女乘客則對男童表示不要起身，「頭先你坐邊度就邊度。係你（大叔）逼㗎」，大叔見男童不為所動，便坐至男童右側的關愛座。沉靜片刻後，女乘客再次責罵「你砸X完（男童）走咗去，你唔嘈就得㗎喇咩？」，大叔妻子此時開口呵斥女子，「咁你想點啫？無想點咪收聲囉！」，認為女乘客不依不饒，影片到此結束。

港鐵大叔｜男童為老婆婆讓座

樓主補充道，後來有老婆婆上車，該男童為其讓座，而坐在關愛座的大叔被女乘客多次責罵質問後離開。「鬧咗3次先捨得起身走咗去，男人個老婆同阿女都唔出聲，直至小朋友阿媽問佢係咪男人嘅老婆」。

港鐵大叔｜網民：無恥便無敵

此事引起網民熱議，認為大叔坐在男童身上的行為離譜，竟還自認有理與女乘客爭吵，「一家都咁衰格」、「這個男人真係垃圾」、「兩公婆都不知所謂」、「又一證明無恥便無敵」、「好肉酸，男人同小朋友爭位坐」、「嚇完小朋友嚇女人，再認自己唔係男人，無敵」。

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