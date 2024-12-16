  • 17°C
香港時間：20241216日 (一) 21:47

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜Rakuten Travel揭港人日3大之最　推出預訂日本酒店優惠6折起

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

Rakuten Travel由即日起推出預訂⽇本酒店優惠！

日本向來是港人最愛的旅遊目的地之⼀，Rakuten Travel調查了各國遊客的遊日習慣，得出2024年「港⼈遊日之最」，其中包括最熱門目的地。另外更有SUPER SALE推出低至6折優惠券，讓大家預訂住宿！

Rakuten Travel｜推年度SUPER SALE預訂住宿低至6折

由即日起至20日，Rakuten Travel推出年度壓軸SUPER SALE，限時於網站派發各式優惠劵，其中包括低至6折優惠券、7折日式旅館優惠券，以及85折優惠券！優惠券可與SUPER SALE住宿⽅案折扣合併使用，讓用戶於 SUPER SALE 期間最⾼可享高達 24 扣優惠預訂指定日本酒店！所有優惠券限量供應，先到先得，額滿即止！

Rakuten Travel｜問卷調查公布港人遊日3大習慣

根據Rakuten Travel於今年10月特別進行了由Rakuten Insight支持的2024年度「Rakuten Travel 遊日習慣問卷調查」，蒐集來自香港、新加坡、台灣、南韓及美國等地，並收集到19,584份問卷結果。當中香港受訪者1,296 名，近半數（近50%）計劃於未來半年至一年內前往日本旅行，其中25-34歲（57.19%）和35-44歲（53.22%）年齡組別的意願尤其強烈，顯示日本魅力不減，持續穩坐港人心目中旅遊熱點的寶座！

點擊圖片放大
+6
+5

Rakuten Travel｜港人最愛到訪日本大城市

對港人而言，最有興趣及具吸引力到訪的日本旅遊勝地主要有3大類型：主要城市、自然景觀及美食之都。結果顯示有73.2%的受訪者偏好到如東京、大阪等主要城市；北海道和富士山等自然景觀（65.27%）也深受歡迎，而63.96%的港⼈會選擇前往大阪和福岡等美食之都。調查結果亦顯示，與港人比較，美國及台灣受訪者則偏好選擇歷史文化景觀地如京都和奈良，突顯了不同地區旅客的旅遊偏好差異。

根據Rakuten Travel平台截至2024年11月的訂單數據分析及結果，最多人預訂住宿依次為12月、4月及3月，可見聖誕新年及復活節假期，以及櫻花季的旅遊旺季效應明顯。而本年度最受歡迎的旅遊地點，依次為：

1. 東京都
2. 大分縣
3. 山梨縣
4. 兵庫縣
5. 福岡縣

同時，擁有藏王溫泉區和滑雪場的山形縣，以及新開通仙台直航航線的宮城縣，加上乘坐新幹線即可輕鬆抵達的新潟市，都成為2024年下半年旅遊市場的後起之秀。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜石修新抱林佑蔚為囡囡自訂N班課程　童年受虐一度抗拒生育：世界愈來愈複雜

Rakuten Travel｜港人日本美食偏好

根據調查，香港人最愛的日本美食中，壽司以68.81%的支持率高居榜首；拉麵緊隨其後（63.58%），和牛得票率為 58.05%，排名第三。

調查還揭示了男女之間，以及不同年齡層的美食偏好差異：年輕⼀代（16-24歲）熱衷於拉麵，高達86.21%的受訪者將其列為首選；而25-34、35-44歲及45-54歲的受訪者則普遍鍾情於壽司，近七成受訪者都選擇了壽司；55歲及以上年齡層的受訪者則更傾向於選擇和牛（60.33%）。此外，調查也顯示香港男性受訪者的⾸選更偏愛拉麵（68.68%），而女性受訪者則更鍾情於壽司 (71.13%)。

Rakuten Travel｜酒店住宿要求

港⼈於選擇⽇本酒店或⽇式旅館時，便利的地理位置 (75.25%) 是港⼈最優先考慮的因素，此因素在所有年齡層均佔據⾸位；其次是住宿是否設有天然溫泉 (53.31%)，尤其受到 55 歲以上的年齡組別尤為重視；⽽第三位的優質膳食套餐 (47.06%)，在 16-24 歲年齡組別中展現較⾼需求。

Rakuten Travel數據顯示，近半數港人在平台預訂酒店時，會選擇包含膳食的套餐，突顯港人重視用餐體驗。另外在日本住宿中，溫泉體驗中廣受好評，成為多地旅客認為是難忘的回憶。港⼈亦特別提及喜愛日本傳統溫泉旅館、榻榻米等傳統住宿形式；台灣旅客則對豐盛的螃蟹料理印象深刻；而新加坡旅客則被富士山景觀所吸引。

Rakuten Travel｜2024年日本最受歡迎酒店推介

Rakuten Travel 亦同時公佈2024年度最受港⼈喜愛的酒店3大推介！

1.河口湖溫泉大池酒店

河口湖溫泉大池酒店坐擁無敵的富士山美景，客房可直接眺望富士山的壯麗山景。房間內設有富士山展望浴池，住客可⼀邊放鬆浸溫泉，⼀邊欣賞富士山的壯麗景色，酒店也特設兒童房及私人包廂的晚餐安排，為⼀家人旅途增添更多溫馨。

點擊圖片放大
+2

2.神戶有馬御苑旅館

神戶有⾺御苑旅館是榮獲Rakuten Travel 2023年度金獎及日式酒店獎的頂級溫泉旅館，旅館提供多樣化的用餐計劃，其中以「神戶牛肉」涮涮鍋懷石料理，是絕不可錯過的美食。旅館距離有馬溫泉僅咫尺之遙，且是少數能同時享受兩種溫泉的場所：「金泉」以深紅褐色溫泉水著稱，充滿養生功效，而「銀泉」則蘊含氡氣，舒緩身體疼痛。

點擊圖片放大
+2

3.三朝溫泉三朝館

三朝溫泉三朝館位於日本鳥取縣的三朝溫泉區，擁有悠久歷史和美麗⾃然環境。旅館內設有多個室內外溫泉池，提供客⼈享受富含礦物質的天然溫泉。客房融合傳統與現代風格，部分房型配有私⼈浴池。三朝館還提供當地特色懷石料理，讓客人深入了解日本文化。

點擊圖片放大
+3
+2
優惠折扣優惠日期
（以下均為香港時間）		優惠詳情
SUPER SALE
住宿方案折扣
  • 12月4日晚上7時至12月20日早上9時
SUPER SALE住宿方案折扣將自動套用於預訂有限的住宿房型和方案，指定酒店住宿方案折扣高達4折，並於2025年6月30日前退房。
SUPER SALE
限定40% OFF
快閃優惠券
  • 12月4日晚上7時30分至8時30分
  • 12月11日中午12時至下午1時

SUPER SALE 40% OFF快閃優惠券適用於所有參與活動的住宿，僅限前200張訂單，且折扣最高限額 40,000 日圓，使用期限如下所述。也可與SUPER SALE住宿方案折扣併用。每位用戶僅限使用一次 40% OFF快閃優惠券。

使用期限如下：

  • 2024年12月4日 下午7時30分至下午8時29分
  • 2024年12月11日下午12時至下午12時59分

（* 部分住宿可能因住宿本身政策而不參與活動。）
有效於2025年3月31日前退房的預訂。

30% OFF
日式旅館優惠券
  • 12月18日中午12時至12月19日中午12時

SUPER SALE 30% OFF日式旅館優惠券僅適用於參與活動的特定住宿，且僅限前 200張已經確認的訂單、且折扣最高限額30,000日圓，使用期限如下所述。也可與 SUPER SALE住宿方案折扣併用。每位用戶僅限抵用一次。

使用期限如下:

  • 2024年12月18日下午12時至2024年12月19日下午11時59分

有效於2025年6月30日前退房的預訂。

SUPER SALE
限定快閃 15% OFF
優惠券
  • 即日起至12月20日早上9時
SUPER SALE 15% OFF優惠券數量有限，先用先贏，且適用於參與活動的部分指定住宿，折扣最高限額15,000日圓。可與SUPER SALE住宿方案折扣併用，且每位用戶僅限使用一次。有效於2025年6月30日前退房的預訂。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

日本親子遊｜星野 OMO5小樽體驗直擊 明治風古建築浪漫散策
15:20 2024/11/27
日本親子遊｜星野 OMO5小樽體驗直擊 明治風古建築浪漫散策
日本旅遊｜直擊國泰全新爾雅商務艙 12月起香港直飛東京成田
12:34 2024/12/03
日本旅遊｜直擊國泰全新爾雅商務艙 12月起香港直飛東京成田
日本旅遊｜藤子不二雄代表作角色限定主題cafe　12月12日澀谷開幕
18:36 2024/12/06
日本旅遊｜藤子不二雄代表作角色限定主題cafe　12月12日澀谷開幕
日本旅遊｜大灣區航空今首航香港往仙台 隨團直擊機上享用焗豬飯
18:59 2024/12/07
日本旅遊｜大灣區航空今首航香港往仙台 隨團直擊機上享用焗豬飯
日本旅遊｜直擊國泰爾雅商務艙飛東京　賞漫天金黃銀杏 夜探秋楓　
13:34 2024/12/13
日本旅遊｜直擊國泰爾雅商務艙飛東京　賞漫天金黃銀杏 夜探秋楓　
日本旅遊｜大阪枚方公園化身光之遊樂園 限定點燈盤點7大打卡位
13:49 2024/12/11
日本旅遊｜大阪枚方公園化身光之遊樂園 限定點燈盤點7大打卡位

你可能感興趣

日本親子遊｜星野 OMO5小樽體驗直擊 明治風古建築浪漫散策
15:20 2024/11/27
日本親子遊｜星野 OMO5小樽體驗直擊 明治風古建築浪漫散策
日本旅遊｜直擊國泰全新爾雅商務艙 12月起香港直飛東京成田
12:34 2024/12/03
日本旅遊｜直擊國泰全新爾雅商務艙 12月起香港直飛東京成田
日本旅遊｜藤子不二雄代表作角色限定主題cafe　12月12日澀谷開幕
18:36 2024/12/06
日本旅遊｜藤子不二雄代表作角色限定主題cafe　12月12日澀谷開幕
旅遊資訊 著數優惠 日本 酒店 香港

最高瀏覽

珍惜生命︱旺角12歲穿校服女生墮樓亡　天台檢獲懷疑屬死者書包
珍惜生命︱旺角12歲穿校服女生墮樓亡　天台檢獲懷疑屬死者書包
急症室最長等候時間（12月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月16日 時間16:05）
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
消委會去屑洗頭水2024｜消委會檢測逾9成去屑洗頭水含香料致敏物　４款檢出禁用成分恐損胎　13款安全之選最平$50
消委會去屑洗頭水2024｜消委會檢測逾9成去屑洗頭水含香料致敏物　４款檢出禁用成分恐損胎　13款安全之選最平$50
王賢誌疑申請破產｜與藝人王賢誌同名男子申請破產　上月辭任公司執行董事
王賢誌疑申請破產｜與藝人王賢誌同名男子申請破產　上月辭任公司執行董事