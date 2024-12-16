靚媽精明眼｜Rakuten Travel揭港人遊日3大之最　推出預訂⽇本酒店優惠6折起

▲ Rakuten Travel由即日起推出預訂⽇本酒店優惠！

日本向來是港人最愛的旅遊目的地之⼀，Rakuten Travel調查了各國遊客的遊日習慣，得出2024年「港⼈遊日之最」，其中包括最熱門目的地。另外更有SUPER SALE推出低至6折優惠券，讓大家預訂住宿！

Rakuten Travel｜推年度SUPER SALE預訂住宿低至6折

由即日起至20日，Rakuten Travel推出年度壓軸SUPER SALE，限時於網站派發各式優惠劵，其中包括低至6折優惠券、7折日式旅館優惠券，以及85折優惠券！優惠券可與SUPER SALE住宿⽅案折扣合併使用，讓用戶於 SUPER SALE 期間最⾼可享高達 24 扣優惠預訂指定日本酒店！所有優惠券限量供應，先到先得，額滿即止！

Rakuten Travel｜問卷調查公布港人遊日3大習慣

根據Rakuten Travel於今年10月特別進行了由Rakuten Insight支持的2024年度「Rakuten Travel 遊日習慣問卷調查」，蒐集來自香港、新加坡、台灣、南韓及美國等地，並收集到19,584份問卷結果。當中香港受訪者1,296 名，近半數（近50%）計劃於未來半年至一年內前往日本旅行，其中25-34歲（57.19%）和35-44歲（53.22%）年齡組別的意願尤其強烈，顯示日本魅力不減，持續穩坐港人心目中旅遊熱點的寶座！

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Rakuten Travel｜港人最愛到訪日本大城市

對港人而言，最有興趣及具吸引力到訪的日本旅遊勝地主要有3大類型：主要城市、自然景觀及美食之都。結果顯示有73.2%的受訪者偏好到如東京、大阪等主要城市；北海道和富士山等自然景觀（65.27%）也深受歡迎，而63.96%的港⼈會選擇前往大阪和福岡等美食之都。調查結果亦顯示，與港人比較，美國及台灣受訪者則偏好選擇歷史文化景觀地如京都和奈良，突顯了不同地區旅客的旅遊偏好差異。

根據Rakuten Travel平台截至2024年11月的訂單數據分析及結果，最多人預訂住宿依次為12月、4月及3月，可見聖誕新年及復活節假期，以及櫻花季的旅遊旺季效應明顯。而本年度最受歡迎的旅遊地點，依次為：

1. 東京都

2. 大分縣

3. 山梨縣

4. 兵庫縣

5. 福岡縣

同時，擁有藏王溫泉區和滑雪場的山形縣，以及新開通仙台直航航線的宮城縣，加上乘坐新幹線即可輕鬆抵達的新潟市，都成為2024年下半年旅遊市場的後起之秀。

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Rakuten Travel｜港人日本美食偏好

根據調查，香港人最愛的日本美食中，壽司以68.81%的支持率高居榜首；拉麵緊隨其後（63.58%），和牛得票率為 58.05%，排名第三。

調查還揭示了男女之間，以及不同年齡層的美食偏好差異：年輕⼀代（16-24歲）熱衷於拉麵，高達86.21%的受訪者將其列為首選；而25-34、35-44歲及45-54歲的受訪者則普遍鍾情於壽司，近七成受訪者都選擇了壽司；55歲及以上年齡層的受訪者則更傾向於選擇和牛（60.33%）。此外，調查也顯示香港男性受訪者的⾸選更偏愛拉麵（68.68%），而女性受訪者則更鍾情於壽司 (71.13%)。

Rakuten Travel｜酒店住宿要求

港⼈於選擇⽇本酒店或⽇式旅館時，便利的地理位置 (75.25%) 是港⼈最優先考慮的因素，此因素在所有年齡層均佔據⾸位；其次是住宿是否設有天然溫泉 (53.31%)，尤其受到 55 歲以上的年齡組別尤為重視；⽽第三位的優質膳食套餐 (47.06%)，在 16-24 歲年齡組別中展現較⾼需求。

Rakuten Travel數據顯示，近半數港人在平台預訂酒店時，會選擇包含膳食的套餐，突顯港人重視用餐體驗。另外在日本住宿中，溫泉體驗中廣受好評，成為多地旅客認為是難忘的回憶。港⼈亦特別提及喜愛日本傳統溫泉旅館、榻榻米等傳統住宿形式；台灣旅客則對豐盛的螃蟹料理印象深刻；而新加坡旅客則被富士山景觀所吸引。

Rakuten Travel｜2024年日本最受歡迎酒店推介

Rakuten Travel 亦同時公佈2024年度最受港⼈喜愛的酒店3大推介！

1.河口湖溫泉大池酒店

河口湖溫泉大池酒店坐擁無敵的富士山美景，客房可直接眺望富士山的壯麗山景。房間內設有富士山展望浴池，住客可⼀邊放鬆浸溫泉，⼀邊欣賞富士山的壯麗景色，酒店也特設兒童房及私人包廂的晚餐安排，為⼀家人旅途增添更多溫馨。

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2.神戶有馬御苑旅館

神戶有⾺御苑旅館是榮獲Rakuten Travel 2023年度金獎及日式酒店獎的頂級溫泉旅館，旅館提供多樣化的用餐計劃，其中以「神戶牛肉」涮涮鍋懷石料理，是絕不可錯過的美食。旅館距離有馬溫泉僅咫尺之遙，且是少數能同時享受兩種溫泉的場所：「金泉」以深紅褐色溫泉水著稱，充滿養生功效，而「銀泉」則蘊含氡氣，舒緩身體疼痛。

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3.三朝溫泉三朝館

三朝溫泉三朝館位於日本鳥取縣的三朝溫泉區，擁有悠久歷史和美麗⾃然環境。旅館內設有多個室內外溫泉池，提供客⼈享受富含礦物質的天然溫泉。客房融合傳統與現代風格，部分房型配有私⼈浴池。三朝館還提供當地特色懷石料理，讓客人深入了解日本文化。

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優惠折扣 優惠日期

（以下均為香港時間） 優惠詳情 SUPER SALE

住宿方案折扣 12月4日晚上7時至12月20日早上9時 SUPER SALE住宿方案折扣將自動套用於預訂有限的住宿房型和方案，指定酒店住宿方案折扣高達4折，並於2025年6月30日前退房。 SUPER SALE

限定40% OFF

快閃優惠券 12月4日晚上7時30分至8時30分

12月11日中午12時至下午1時 SUPER SALE 40% OFF快閃優惠券適用於所有參與活動的住宿，僅限前200張訂單，且折扣最高限額 40,000 日圓，使用期限如下所述。也可與SUPER SALE住宿方案折扣併用。每位用戶僅限使用一次 40% OFF快閃優惠券。 使用期限如下： 2024年12月4日 下午7時30分至下午8時29分

2024年12月11日下午12時至下午12時59分 （* 部分住宿可能因住宿本身政策而不參與活動。）

有效於2025年3月31日前退房的預訂。 30% OFF

日式旅館優惠券 12月18日中午12時至12月19日中午12時 SUPER SALE 30% OFF日式旅館優惠券僅適用於參與活動的特定住宿，且僅限前 200張已經確認的訂單、且折扣最高限額30,000日圓，使用期限如下所述。也可與 SUPER SALE住宿方案折扣併用。每位用戶僅限抵用一次。 使用期限如下: 2024年12月18日下午12時至2024年12月19日下午11時59分 有效於2025年6月30日前退房的預訂。 SUPER SALE

限定快閃 15% OFF

優惠券 即日起至12月20日早上9時 SUPER SALE 15% OFF優惠券數量有限，先用先贏，且適用於參與活動的部分指定住宿，折扣最高限額15,000日圓。可與SUPER SALE住宿方案折扣併用，且每位用戶僅限使用一次。有效於2025年6月30日前退房的預訂。

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