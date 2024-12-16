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PANDA GO︱千個熊貓雕塑全被「領養」　籌逾51萬撥捐海洋公園保育

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

PANDA GO「我要做飼養員」計劃反應熱烈。（資料圖片）

熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》在港巡展共2,500個熊貓雕塑。主辦機構AllRightsReserved（ARR）今日（16日）推出「我要做飼養員」計劃，上午11時起開放讓熊貓迷「認養」其中1,000個雕塑，1個多小時內已全部售出，共籌得518,300元。款項將不扣除成本，全數捐贈予海洋公園，以支持大熊貓保育工作。

全港最大型的熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，在本月7日起一連3個周末及聖誕假期，於4個地點巡展2,500個熊貓雕塑。主辦機構更推出「我要做飼養員」計劃，撥出其中1,000個雕塑讓市民帶回家。有意者今早11時起，透過DDTStore網上平台，捐出350元（小）、550元（大）或更多善款，即可「領養」可愛的大熊貓雕塑，先捐先得、額滿即止；每個雕塑將隨機分發。

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連同慈善拍賣　共籌得逾90萬

ARR指，計劃反應熱烈，1,000個大熊貓雕塑在短短1個多小時內全部認捐完畢，較原定48小時提早圓滿結束，共籌得518,300元，連同上周PANDA GO特別版（慈善拍賣），共籌得善款923,700元；所有款項將不扣除成本，全數捐贈予海洋公園。

成功認捐人士須於下周四（26日）下午3至7時，到中山紀念公園領取雕塑，領取安排會在周五（20日）經電郵通知。若屆時沒有收到電郵者，可查閱垃圾或其他郵箱，並透過電郵聯絡service@ddtstore.com重新獲取提貨證明電郵。

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重約4公斤　領取時宜自攜環保袋

另外，ARR提醒，大型熊貓雕塑重量約4公斤，領取時宜自攜環保袋，且需攜帶身份證明文件、確認電郵列印副本及付款證明。如由第三方代為領取，代領者需出示購買者的身份證副本，及訂單確認電郵的列印副本。

如未能下周四指定時間取貨，須於下周一（23）中午12時前通過電郵回覆通知service@ddtstore.com，否則將視為自動放棄，所繳款項不予退還。

《PANDA GO！香港遊》公眾展覽第三站

日期：12月21-22日

時間：上午10時-下午7時

地址：海洋公園

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