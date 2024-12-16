親子旅遊｜落機後想快人一步拎行李？　地勤人員教3絕招取得VIP等級待遇

▲ 落機想快人一步拎行李？地勤人員教3絕招取得VIP等級待遇。

【親子遊/寄艙行李/拎行李/經濟艙/商務艙／地勤】旅遊旺季，機場等待行李的時間經常讓人煩燥。為了縮短這段等待時間，業內人士提出以下幾個方法可以幫助你更快地領取行李。

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縮短等行李時間｜省時小秘訣

搭機飛行是一連串的漫長等待，好不容易到了目的地機場，有什麼辦法可以縮短等候行李的時間嗎？據外國傳媒報導，美國某機場的地勤人員西烏托（Thomas Lo Sciuto）告訴Quora網站說，如果想減少在提領行李時等候的時間，應該運用一些小秘訣可節省等待時間。

方法一：善用「易碎品」標籤

詢問航空公司登機櫃台人員，是否可以在行李上貼上「易碎品」標籤。這類標籤的行李通常會在最後上機，但卻會在到達目的地後最先被卸下。他建議，每次飛行時都應索取新的貼紙，避免使用舊標籤，以確保行李能獲得優先處理。

▲ 善用「易碎品」標籤。 （iStock 圖片）

方法二：最後報到

若想讓行李更快被卸下，可以考慮稍晚辦理登機手續。地勤人員Thomas Lo Sciuto指出，行李的裝載順序通常依照報到的先後，越晚報到的行李通常位於貨艙的外側，這樣在抵達目的地時就更容易被優先卸下。不過，旅客需謹慎操作，因為太遲報到可能會錯過班機。

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方法三：成為航空公司會員

加入航空公司的會員計劃或升級艙等，可以享受更快的行李處理服務。頭等艙和商務艙的旅客通常會比經濟艙的旅客早下飛機，航空公司也會優先處理這些貴賓的行李。此外，會員還能獲得優先標籤（Priority Tag），進一步縮短等候時間。

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縮短等行李時間｜其他建議

1. 提前網上登機： 確保在網上登機並選好座位，避免在櫃台浪費時間。

確保在網上登機並選好座位，避免在櫃台浪費時間。 2. 檢查行李： 在登機前檢查行李重量及是否攜帶違禁品，以免拖延登機流程。

在登機前檢查行李重量及是否攜帶違禁品，以免拖延登機流程。 3. 考慮付費服務：部分航空公司提供優先行李處理服務，雖然需要額外付費，但能顯著減少等待時間。

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