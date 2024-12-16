  • 17°C
香港時間：20241216日 (一) 19:47

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

癌症殺手︱57歲前艷星「整容天后」罹直腸癌抗癌近況曝光　做「拉皮」全臉浮腫損失百萬工作

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

57歲前艷星「整容天后」罹直腸癌抗癌近況曝光　做「拉皮」全臉浮腫損失百萬工作

【顧婕／直腸癌／整容天后／艷星／拉皮手術】美貌不再！台灣57歲前艷星兼「整容天后」顧婕自今年5月確診直腸癌4期，癌細胞轉移肝臟後積極抗癌，日前她為挽回昔日容顏，進行拉皮手術，卻因術後臉部浮腫「無臉見人」，預計將丟失年末的工作活動近百萬收入。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜糖尿病患者需要戒糖戒水果？ 營養師拆解4大糖尿病飲食迷思

顧婕自5月份罹患直腸癌4期且癌細胞轉移肝臟，在手術後覆診發現肝臟又有水泡，原定9月初進行電燒手術，但所幸7月檢查癌症指數已達正常值，手術得以取消，改以輔助性療法為主。

不過，有「整容天后」之稱的顧婕在11月底，為了挽回昔日容顏，前往醫美診所進行三層拉皮手術，術後臉部非常腫脹；但她仍為了力挺好友而照常出席「亞太兒童時裝週」。

從現場反饋圖可見，顧婕戴上墨鏡與口罩現身活動，自認至今術後1個月，臉部還尚未恢復「無臉見人」。但由於亞太兒童時裝週活動負責人Amy是她十多年的朋友，因此無論如何也要支持。

顧婕又透露，目前臉部仍在恢復中，預計要到下年2月底才能完全復原，「讓大家看到美美的我」。另外，她也因此推掉了年末兩場「尾牙」和一場台南的婚禮，損失將近百萬元。

點擊圖片放大
+6
+5

積極抗癌：我一點都不覺得我會死

顧婕曾於90年代來港發展，因愛美而多次整容，有「整形皇后」之稱；2012年嫁給身價10億的富商「內衣大王」，但豪門婚姻僅維持4年就結束，其後開始淡出鏡頭前，並開始在社交平台分享日常生活。

4月27日，顧婕接受台媒訪問，稱自己之前因長期受便秘困擾，到醫院檢查後發現直腸位置有顆長5厘米的惡性腫瘤，確診患上直腸癌。腫瘤位於直腸與乙狀結腸處，長達5厘米；肝臟內亦出現多達9顆水泡，經過化驗後確定癌細胞已經擴散至肝臟和肺部。同月30日，她接受微創手術切除腫瘤。緊接著5月7日，她又進行最後的肝臟電燒凝血術，住院短短兩個星期體重已急劇下降4公斤（約8.8磅）。

不過，顧婕即使被醫生斷言也許只剩下5年時間可活，仍決心要勇敢抗病，認為自己至少還可以活20年。加上與癌症康復者的友人交換心得後，及醫生曾向她立下豪言，讓她不用擔心有生命危險後，她亦如同吃了「定心丸」般安心，堅強表示：

我一點都不覺得我會死，我也不覺得我在抗癌，我一點都不覺得我有癌症。

直腸癌4大徵狀

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

點擊圖片放大
+3
+2

另外，根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

點擊圖片放大
+9
+8

台灣癌症基金會同時列出直腸癌6大高危群組：

  • 有大腸瘜肉者
  • 大腸癌家族史者
  • 癌症家族史者
  • 慢性腸發炎者
  • 肥胖者
  • 長期攝取高油脂、高熱量飲食者

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

癌症危機丨69歲資深藝人患大腸癌需切瘤續命　痛心淚曝「愛女癌症復發」：天要塌了
18:42 2024/12/13
癌症危機丨69歲資深藝人患大腸癌需切瘤續命　痛心淚曝「愛女癌症復發」：天要塌了
病後初癒丨74歲譚詠麟上月突取消演出公開承認患病　今暴瘦現身著羽絨面青口唇白
14:33 2024/12/13
病後初癒丨74歲譚詠麟上月突取消演出公開承認患病　今暴瘦現身著羽絨面青口唇白
黑色素癌｜66歲女星確診皮膚癌王「黑色素癌」 已擴散至4期 收醫院員工一封信淚崩
12:22 2024/12/13
黑色素癌｜66歲女星確診皮膚癌王「黑色素癌」 已擴散至4期 收醫院員工一封信淚崩

你可能感興趣

癌症危機丨69歲資深藝人患大腸癌需切瘤續命　痛心淚曝「愛女癌症復發」：天要塌了
18:42 2024/12/13
癌症危機丨69歲資深藝人患大腸癌需切瘤續命　痛心淚曝「愛女癌症復發」：天要塌了
病後初癒丨74歲譚詠麟上月突取消演出公開承認患病　今暴瘦現身著羽絨面青口唇白
14:33 2024/12/13
病後初癒丨74歲譚詠麟上月突取消演出公開承認患病　今暴瘦現身著羽絨面青口唇白
黑色素癌｜66歲女星確診皮膚癌王「黑色素癌」 已擴散至4期 收醫院員工一封信淚崩
12:22 2024/12/13
黑色素癌｜66歲女星確診皮膚癌王「黑色素癌」 已擴散至4期 收醫院員工一封信淚崩
直腸癌 癌症 健康問題 網絡熱話 整容 豪門

最高瀏覽

珍惜生命︱旺角12歲穿校服女生墮樓亡　天台檢獲懷疑屬死者書包
珍惜生命︱旺角12歲穿校服女生墮樓亡　天台檢獲懷疑屬死者書包
急症室最長等候時間（12月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月16日 時間16:05）
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
消委會去屑洗頭水2024｜消委會檢測逾9成去屑洗頭水含香料致敏物　４款檢出禁用成分恐損胎　13款安全之選最平$50
消委會去屑洗頭水2024｜消委會檢測逾9成去屑洗頭水含香料致敏物　４款檢出禁用成分恐損胎　13款安全之選最平$50
王賢誌疑申請破產｜與藝人王賢誌同名男子申請破產　上月辭任公司執行董事
王賢誌疑申請破產｜與藝人王賢誌同名男子申請破產　上月辭任公司執行董事