癌症殺手︱57歲前艷星「整容天后」罹直腸癌抗癌近況曝光　做「拉皮」全臉浮腫損失百萬工作

▲ 57歲前艷星「整容天后」罹直腸癌抗癌近況曝光 做「拉皮」全臉浮腫損失百萬工作

【顧婕／直腸癌／整容天后／艷星／拉皮手術】美貌不再！台灣57歲前艷星兼「整容天后」顧婕自今年5月確診直腸癌4期，癌細胞轉移肝臟後積極抗癌，日前她為挽回昔日容顏，進行拉皮手術，卻因術後臉部浮腫「無臉見人」，預計將丟失年末的工作活動近百萬收入。

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顧婕自5月份罹患直腸癌4期且癌細胞轉移肝臟，在手術後覆診發現肝臟又有水泡，原定9月初進行電燒手術，但所幸7月檢查癌症指數已達正常值，手術得以取消，改以輔助性療法為主。

不過，有「整容天后」之稱的顧婕在11月底，為了挽回昔日容顏，前往醫美診所進行三層拉皮手術，術後臉部非常腫脹；但她仍為了力挺好友而照常出席「亞太兒童時裝週」。

從現場反饋圖可見，顧婕戴上墨鏡與口罩現身活動，自認至今術後1個月，臉部還尚未恢復「無臉見人」。但由於亞太兒童時裝週活動負責人Amy是她十多年的朋友，因此無論如何也要支持。

顧婕又透露，目前臉部仍在恢復中，預計要到下年2月底才能完全復原，「讓大家看到美美的我」。另外，她也因此推掉了年末兩場「尾牙」和一場台南的婚禮，損失將近百萬元。

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積極抗癌：我一點都不覺得我會死

顧婕曾於90年代來港發展，因愛美而多次整容，有「整形皇后」之稱；2012年嫁給身價10億的富商「內衣大王」，但豪門婚姻僅維持4年就結束，其後開始淡出鏡頭前，並開始在社交平台分享日常生活。

4月27日，顧婕接受台媒訪問，稱自己之前因長期受便秘困擾，到醫院檢查後發現直腸位置有顆長5厘米的惡性腫瘤，確診患上直腸癌。腫瘤位於直腸與乙狀結腸處，長達5厘米；肝臟內亦出現多達9顆水泡，經過化驗後確定癌細胞已經擴散至肝臟和肺部。同月30日，她接受微創手術切除腫瘤。緊接著5月7日，她又進行最後的肝臟電燒凝血術，住院短短兩個星期體重已急劇下降4公斤（約8.8磅）。

不過，顧婕即使被醫生斷言也許只剩下5年時間可活，仍決心要勇敢抗病，認為自己至少還可以活20年。加上與癌症康復者的友人交換心得後，及醫生曾向她立下豪言，讓她不用擔心有生命危險後，她亦如同吃了「定心丸」般安心，堅強表示：

我一點都不覺得我會死，我也不覺得我在抗癌，我一點都不覺得我有癌症。

直腸癌4大徵狀

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

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另外，根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

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台灣癌症基金會同時列出直腸癌6大高危群組：

有大腸瘜肉者

大腸癌家族史者

癌症家族史者

慢性腸發炎者

肥胖者

長期攝取高油脂、高熱量飲食者

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