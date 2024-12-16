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王賢誌疑申請破產｜與藝人王賢誌同名男子申請破產　上月辭任公司執行董事

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

與藝人王賢誌同名男子申請破產。

【王賢誌 / 破產 / 真人騷】據法庭文件顯示，一位名為王賢誌（Vinci Wong）人士親自入稟高等法院申請破產，與藝人、王氏港建 （00532）股東王賢誌同名，案件排期於2025年1月21日進行破產呈請聆訊。

同時，資料亦顯示，及時雨信貸在上周四（12月12日）曾入稟區域法院，向王追討欠款293萬餘元。有媒體找藝人王賢誌回應，但暫未有回覆。

王賢誌疑申請破產。（經濟日報圖片）

王賢誌疑申請破產｜曾為多個電視台當主持

現年54歲藝人王賢誌為王氏港建創辦人王華湘的男孫，曾分別為TVB、亞視等電視台拍劇及當主持，最新作是為ViuTV監製及主持同志真人騷《Boycation Too》。

王賢誌在今年10月10日突將3245萬股王氏港建餽贈他人，持股量降至2.1億或28.9%，11月5日以個人原因辭任執行董事職務，當日披露，王賢誌持股進一步降至2.08億股或28.5%。

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王賢誌疑申請破產｜解釋辭任董事原因

他在11月出席《Boycation Too》記者會時曾解釋他辭任家族生意王氏港建董事一職原因指，因為家族公司是上市公司，而自己身兼多職關係因此不適合，並得到爸爸允許辭任，但隨時都可以再做。

另外，藝人王賢誌在2013年3月24日於香港電台同志節目《自己人》中出櫃，在2016年8月1日，與相戀7年、任咖啡師的周思聰（Kevin Chow）在加拿大溫哥華結婚。

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