許冠文弟弟丨80歲許冠武近況曝光1大轉變引熱議　曾戀TVB女藝人12年婚前突分手

【許冠文／許冠武／破·地獄／誤判】繼《破·地獄》後，82歲的許冠文近期再有電影《誤判》上畫，令他近來人氣急升，連帶他排行第2的弟弟、現年80歲的許冠武亦受人關注，後者早前為支持兄長而罕有亮相，惟外界卻將焦點放在其蒼老外貌上。

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現年80歲的許冠武，為支持兄長許冠文，早前特意出席兄長有份主演的電影《誤判》首映，更被在場不少許氏兄弟粉絲認出而爭相邀他合照，相當親民的他亦未有拒絕。不過，令人驚訝的是，作為弟弟的許冠武，儘管實際年齡比許冠文小2歲，但他的外貌似乎比兄長蒼老不少。從網民上載的合照中，可見他雙眼已佈滿深深的縐紋，而且頭髮亦相當稀疏，乍看之下，他似乎才是長兄。

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事實上，許冠武雖然沒有像另外3名兄弟專注於幕前發展，但他亦與娛樂圈結下不解緣。他不但曾客串許氏兄弟喜劇系列《半斤八両》及《新半斤八両》，曾參與《錢作怪》及《摩登保鑣》執導工作，而且本人亦是一名攝影師，經常參與許冠傑演唱會的製作或幕後策劃工作。由於他本人相當低調，因此外界對他認識的程度，遠不及他的3名兄弟。

許冠武近況丨曾與TVB《歡樂今宵》台柱吳麗珠拍拖12年 至今仍單身

他過去比較為人認識的戀人，是當年TVB皇牌節目《歡樂今宵》台柱之一的吳麗珠。他倆曾拍拖長達12年，可惜最終分手收場，男方從沒有公開談論分手原因。不過，吳麗珠過去受訪時便曾表示二人當時其實已經去到談婚論嫁階段，分手的原因其實是突然之間:

嗰陣我剛剛出嚟做地產，見到外面嘅世界，感到對方未必適合自己。我同佢傾，佢似乎冇乜反應，再表示我要離開嘞，佢都冇反應。仲記得我唔想佢媽媽唔開心，因為我哋同佢媽媽一齊住，於是我好似螞蟻搬家咁，每晚返去偷走一啲衣物，我唔想佢見我一日之內搬走所有嘢，因佢媽媽都錫我……後來我冇交代口嘞，我都有出席許媽媽同許冠英嘅喪禮，因為我覺得我哋兩個人嘅事，同佢嘅兄弟姊妹同媽媽冇關……

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