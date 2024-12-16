糖尿病｜港大：高血糖削弱二型糖尿病患者抗病毒免疫力

▲ 港大醫學院團隊分析瑪麗醫院40名二型糖尿病患者血液樣本，結果顯示血糖控制不佳的二型糖尿病患者的Th1細胞功能相較健康人士下降四成；該研究還進行了動物實驗探究兩者的關連。（左起）陳俊明教授、寧珖聖教授及李智豪醫生。

港大醫學院研究團隊發現，高血糖會削弱二型糖尿病患者對病毒感染免疫反應的關連。有關成果已於期刊 《Cell Metabolism》（細胞代謝）發表 。

本港約每20名成年人就有1人受到二型糖尿病影，雖然可以利用藥物控制血糖水平，但仍有相當比例的患者難以達至理想血糖控制，增加感染嚴重疾病的風險和頻率 。

▲ 港大醫學院團隊分析瑪麗醫院40名二型糖尿病患者血液樣本，結果顯示血糖控制不佳的二型糖尿病患者的Th1細胞功能相較健康人士下降四成；該研究還進行了動物實驗探究兩者的關連。（左起）陳俊明教授、寧珖聖教授、糖尿病患者郭先生，及李智豪醫生。（港大醫學院提供）

一般情況下，人體可透過迅速產生具備抗病毒功能的 T細胞來抵抗病毒。然而，在新冠疫情期間，有研究指二型糖尿病患者感染新冠病毒的死亡風險是非糖尿病患者的三倍，當中大部份都是血糖控制不佳的二型糖尿病患者。

T細胞功能較健康人士下降四成

港大醫學院研究團隊分析了2022年至2023年間於瑪麗醫院求診的40名二型糖尿病患者血液樣本，結果顯示血糖控制不佳的二型糖尿病患者，他們的Th1細胞功能相較健康人士下降四成 。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授李智豪指，二型糖尿病患者感染新冠病毒 、流感及其他呼吸道疾病時出現嚴重併發症的風險均較高，所以這項發現對他們尤其重要。

他表示，糖尿病患者應當了解自己的血糖控制和糖化血紅素水平，嚴格遵循藥物治療及保持健康生活習慣，這些措施是控制血糖及預防致命性併發症與感染的最有效方法。

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