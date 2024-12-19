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誤判｜吳鎮宇一句戲言變單挑甄子丹　張智霖留白髮坦認年紀大

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撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

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吳鎮宇與張智霖有份參演的「法律動作片」《誤判》。(曾耀輝攝)

號稱「法律動作片」的《誤判》本周上映，能夠見到許冠文、汪明荃等大卡士出演。而戲中與兩位前輩有大量對手戲的吳鎮宇，日前連同戲中飾演反派的張智霖接受專訪，分享拍攝《誤判》時的過程和心得。

張智霖（Chilam）對於在戲中飾演反派感到興奮︰「演員應該要做到多元化，唔應該一個戲軌做到老。」他形容自己喜歡多變，所以今次很有興趣接演《誤判》歐柏文一角。

Chilam向來做開「好好先生」、「貴公子」等形象的正派角色，但原來今次《誤判》並非他首次飾演反派角色。「以前我同鎮宇都拍過一套《臥虎》，戲中都是做一個壞人，但今次《誤判》就壞得更為徹底。」鎮宇收到演出邀請時，第一時間就是再三確認工作檔期是否許可，他慶幸最後都能「有期」拍到口中形容「幾得意」的電影。

Chilam坦言不喜歡作判斷，因此甚少出現誤判情況。(曾耀輝攝)

為角色留白髮添邪味

雖然《誤判》並非Chilam首次飾演反派角色，但他在開拍前，亦曾深思應如何處理「歐柏文」一角。「我想將這個角色做得較偽善，就會得出更好玩而且更壞的效果，我經常都覺得有最兇險的眼神，未必代表奸或者陰險，反而扮到好善良才會帶出極端的感覺。」

而角色造型方面，當他得知要飾演反派且要對付的人是甄子丹，由於對方分量十足，怕自己會顯得像個「𡃁仔」，氣勢和分量都會有點不足，故決心要從外形上打扮得較老成穩重。「如果太青靚白淨就唔係太好，這個是觀眾對角色嘅第一印象。」Chilam坦言自己並不年輕，因此戲中的白髮白鬚造型都是「純天然」。戲中Chilam跟子丹亦有不少對手戲，但原來兩人是首次合作，問到拍攝時兩人的默契時，他就透露兩人平日私下有共同朋友，經常會食飯和旅行。

對打丹爺

吳鎮宇跟張智霖這對《衝上雲霄》系列舊拍檔，曾擦出不少火花，觀眾都期待二人再有戲劇上的合作。相隔多年後，兩人終在《誤判》中再度同框。

由於角色關係，兩人在戲中竟出乎意料地未有對手戲，他們卻同時認為不應將兩人如任劍輝和白雪仙般綁定，鎮宇解釋指︰「以往跟Chilam合作的作品，不是太人性便是日常化，如果我們兩人再合作，要真正拍一些較有人味，或較不同的片種和角色。」他以警匪片為例，指出只要作品屬於商業片的架構模式，跟哪位演員合作都會得出一樣的效果，並不會有太大分別。

鎮宇指平時為免誤判事情，甚少過早有立場看待事情。(曾耀輝攝)

戲中最令人驚喜的場口，自是鎮宇跟「宇宙最強」甄子丹有對打的場口。鎮宇形容甄子丹是「唔停得」且好多諗法的演員，指對方一早認為兩人的打鬥場口，勢必成為戲中其中一個重點，因此強烈要求他參與這件「盛事」。

他回想，當時甄子丹突然表示︰「喂！我同你點都要打一場！」鎮宇隨即笑稱︰「同你有仇呀？」他認為甄子丹旨在透過對打場口，將兩個角色的誤解「一鋪抹清」，當時甄子丹指︰「男人之間當然要靠打一場交來解決啦！」

鎮宇事後回想這場對打戲，或跟自己對對方開玩笑有關。「甄生拍《葉問》時經常打到人口腫面腫，在《誤判》中演檢察官，無理由可以好似葉問咁一個打十個，於是我就同甄生講︰甄子丹你知唔知好多觀眾想睇你被我打？」最終就促成兩人的對打戲份，既為觀眾帶來衝擊又帶來新鮮感。

跟一代笑匠對戲

除了跟甄子丹的對打戲外，鎮宇在戲中又跟兩大前輩「阿姐」汪明荃及許冠文（Micheal）有對手戲，他先形容阿姐為一個情懷︰「細個時候入無綫電視，睇住阿姐做《孖生姊妹》。」他又憶述人生去到不同階段跟阿姐碰頭，對方都會跟他打招呼。「她會話：嘩！好耐無見啦！鎮宇咁大個啦！」他坦言每次見到阿姐就會覺得自己好年輕。

兩人日前出席《誤判》首映活動時，大談拍攝心得。(電影公司提供)

至於喜劇泰斗許冠文，鎮宇稱自小就睇《鬼馬雙星》長大。「電視機引到你笑嘅，除咗《歡樂今宵》就係《鬼馬雙星》。」鎮宇形容當真正跟Micheal一同共事，就會知道對方對待工作的態度。「我們休息時，佢係唔會休息，當我們熟戲時，他就只要求半生不熟，因為會流露得更為自然。」鎮宇認為好奇心對做表演藝術非常重要，他回憶起拍攝期間，留意到許冠文永遠都對新事物保持好奇，經常會向在場劇組人員發問。

人永遠都會誤判

電影借一個錯誤判決帶出故事，鎮宇自覺現實亦經常會有誤判，並會因此而亂發脾氣，他同時亦發覺人永遠都會誤判某些情形。「人永遠好多事情擔心，但所擔心的事情又是否真正發生過呢？發生的比率有幾大？」

他以自身為例︰「如果我唔係有信仰，好多時候當我見到一個人或者聽到一句說話就會有一個標籤，但現時我會將好跟壞的標籤都擺在一起，盡量不要將某種標籤角度睇得太重要，或者不要預早有立場睇事情，否則對人對事都會好易產生既定印象。」

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他又以當年香港回歸的事件為例。「97年前大把人誤判啦，走咗之後最終回流香港，原來嘅位置已經無咗。」而張智霖自言沒有太多誤判，因為甚少對事情作出判斷。「我唔喜歡去判斷，因為每一件事情都可以有好多個角度去睇，唔會一定錯或一定啱。」Chilam又斷言即使有誤判，都屬雞毛蒜皮的生活瑣事。（

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甄子丹 張智霖 吳鎮宇 許冠文 汪明荃 電影 演員

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