日本直擊｜香港首航仙台松島遊船 訪東北第一瑞巖寺食蠔火鍋

▲ 到仙台旅遊絕不能錯過日本三大景之一的松島。(傅承嘉攝)

大灣區航空近期推出仙台直航，方便港人深度遊日。

到仙台旅遊其中一個絕不能錯過的景點，當然是松島這個日本三大景之一。除了乘船遊島欣賞灣內美景，又可到沿岸商店街和歷史悠久的寺廟行逛，身心皆有所得著。

▲ 到松島觀光的務必坐觀光船「仁王丸」遊覽松島灣內美景。(傅承嘉攝)

松島自古以來就有「極樂淨土」的美譽，有近260多個被松樹覆蓋的島嶼，從400多年前的江戶時代起就與廣島的宮島和京都的天橋立並稱日本三大景，松島灣更是日本首個加盟「世界最美麗海灣組織」的地方。

不同季節，不同時分的松島，都有其吸引且過人的迷人景致；春天灣內長滿粉紅的櫻花和翠綠的青葉，秋天有滿山壯麗且呈金色的紅葉，冬天被白雪覆蓋的五大堂亦有另一番風情。據聞，入夜後的松島會為遊客帶來一抹神秘感覺，滿月的月光會與松島灣內的水面互相輝映，帶出松島灣內多樣且富特色的風貌。

▲ 松島灣內自有260多個被松樹覆蓋的島嶼。(傅承嘉攝)

仁王丸遊松島灣

要直接從市台市直達松島，除自駕遊外，旅客可從仙台站搭乘JR仙石線約40分鐘至「松島海岸站」，然後步行約6分鐘就能到達松島的主要觀光熱點。

到松島觀光的重頭節目，當然是乘坐觀光船遊覽松島灣。雖然當地有大大小小船公司所開設的周遊航綫，但最受當地人及旅客歡迎就非「仁王丸」航綫莫屬。遊客除了可於松島海岸站前、松島綠色廣場、中央營業所以及五大堂營業所四個售票處購票，更可提早在網上預訂享有折價優惠，但須於到訪當日自行到取票處取票。

▲ 旅客更可額外付費，到觀光船二樓的甲板位置享受更舒適開揚的視野。(傅承嘉攝)

「仁王丸」每日有8班船，冬季期間則只有7班船，每程船可容納300至400位乘客。觀光船分為兩層，兩層之間設有小食商店，乘客在船程中可隨心購買所需小食和飲料，一邊享用一邊欣賞灣內風光，極為寫意。觀光船設有包括室外的甲板在內的二樓額外付費區域，成人（中學生及以上）600日圓/30港元，兒童（小學生）300日圓/15港元，小學生以下費用全免，即可享受到「仁王丸」更寬闊舒適的座位和視野。

50分鐘繞島而行

乘客上船前會獲分發松島灣的巡遊地圖，就能更容易分辨出船程中所經過的島嶼。「仁王丸」會由觀光棧橋出發，先穿過架著紅色大橋的福浦島，然後經過兩島並立的雙子島。到達毗沙門島及伊勢島後開始呈O型圍著金島、長命島、仁王島、桂島、蓬萊島等島嶼前行，乘客可一邊吹著涼快海風一邊與這些渾然天成的島嶼逐一打卡影相。

▲ 旅客可從50分鐘的船程中，為松島灣內的島嶼打卡影相。(傅承嘉攝)

經過一段航程後，「仁王丸」就會駛經深受「獨眼龍」伊達政宗喜愛而聞名的「千貫島」。相傳作為江戶時代仙台藩始祖的伊達政宗曾笑言，誰能將千貫島帶到他的宅邸，就會賜他千貫賞錢，因而得名。「仁王丸」最後會駛經引通島及經島回航返回觀光棧橋，全個船程歷時約50分鐘。

盛產蠔鮮

上岸後，松島陸上都有不同類型適合旅客到訪的景點。當中瑞巖寺更是國寶級寺廟景點，它是伊達家的菩提寺，亦是日本東北地區首屈一指的修禪寺院。於828年由慈覺大師首建，初時名為「延福寺」後因戰亂被毀，現存的瑞巖寺建築群則由伊達政宗於1609年著手復修，現時遊客入內參觀仍可欣賞到千多件由寶物館所收藏的珍品。

除了歷史文化景點外，行得耐是時候「醫肚」補充一下體力，松島盛產蠔，由10月下旬至3月都是蠔的盛產季節，岸上有不少食店提供「蠔火鍋」以及舉辦「蠔節」，各間食店皆有自家本身獨有的特色，旅客可乘著日本東北嚴寒天氣享用暖笠笠且鮮味十足的松島蠔鮮。

▲ 上岸後，遊客更可到日本東北地區首屈一指的瑞巖寺參觀。(傅承嘉攝)



info

松島巡遊觀光船

地址︰宮城縣宮城郡松島町松島町內85

交通︰JR 仙石線，松島海岸站下車後步行10分鐘

票價︰成人1,500日圓/港元75，兒童半價；2樓成人2,100日圓/港元106，兒童半價。

營業時間︰9am至4pm（11月至3月營業至3pm）全年無休，如遇惡劣天氣則會停航。

電話︰022-354-2233

瑞嚴寺

地址︰宮城縣宮城郡松島町松島町內91

交通︰JR 仙石線，松島海岸站下車後步行10分鐘

票價︰成人700日圓/港元35； 兒童400日圓/港元20

營業時間︰12月至1月，8:30am至3:30pm（其餘月份營業時間或會有變）

電話︰022-354-2023

日本旅遊 Info

簽證︰ 持香港特區護照及BNO可免簽證入境，入境仙台只接受填寫紙本入境申請紙過關。

貨幣︰100日圓約兌5港元

機票︰大灣區航空每周逢一、二、五、六均有一班航機直飛仙台，12月單程票價由$560起（未連稅，已包7kg手提及20kg託運行李）詳情可瀏覽網址。

鳴謝︰大灣區航空