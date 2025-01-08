「香港正向機構」獎勵計劃開放報名　鼓勵僱主建立正向工作間

有調查指近四成香港打工仔工作壓力沉重，更有兩成人想過自殺或自殘。香港人工作之外，更應關顧身心健康，而僱主的支持便不可或缺。香港基督教服務處僱員發展服務及富達盟信顧問有限公司今年推出「香港正向機構」獎勵計劃，並獲香港經濟日報（HKET）為媒體合作夥伴，嘉許致力建立正向文化的企業及機構，藉此推動正向的社會改變。計劃現正開放報名，全港僱主於2025年2月28日或以前鼓勵員工回答「香港正向機構」調查問卷即可參與。獲員工評估為高正向水平的參與機構即可獲頒「香港正向機構」獎項，費用全免。

首創正向機構指標 盼僱主僱員同心同行

富達盟信去年發布的「香港打工仔身心健康調查」顯示，面對工作、生活等多重壓力，除了部分人出現自殺或自殘的想法外，有逾三成打工仔害怕上班，亦有近八成人未能專心投入工作。「公司不應該是員工害怕的地方，而是要令他們感到備受重視及接納，可以按各人所長作出貢獻。」富達盟信總經理張瑜說，「當員工變得正向，工作表現自然提升，更有利公司的持續發展。」

為協助企業了解其正向水平，以制訂有效的正向機構策略，富達盟信參考了國際上相關的正向組織研究，開創了「正向機構指標」，鼓勵企業在PRIDE五大範疇實踐正向發展策略及措施，以提升企業的持續發展優勢。PRIDE五大範疇實踐包括正向機構管治（Positive Practice）、良好職場關係（Relationship Enhancement）、員工正向特質（Individual Attributes）、激動人心領導（Dynamic Leadership）及員工正向情緒（Emotional Well-being）。

多元發展正向機構 獎勵計劃嘉許模範

自1991年成為香港首間引入「僱員支援計劃」的領航機構以來，香港基督教服務處僱員發展服務及富達盟信與無數僱主合作建立正向機構文化。張瑜分享，有金融機構設立快樂約章、員工信箱、獎勵計劃，加強員工之間的溝通和關懷；亦有教育機構設立委員會策劃正向工作間的發展，推行正向領導的員工調查，用心聆聽員工意見。

「機構文化各有不同，並沒有唯一的成功法則。」張瑜說，「今年，我們推行『香港正向機構』獎勵計劃，希望表彰正向機構的模範，分享他們的經驗，讓更多企業及機構關懷員工身心靈健康，發展員工的優勢及潛能，共同開創非凡的企業績效。」

「香港正向機構」獎勵計劃詳情



參與日期：2024年11月15日至2025年2月28日



參與方法1：



僱主鼓勵員工填寫「香港正向機構」調查問卷 https://forms.gle/X7wsN9j52iBr6uQNA，以了解企業的正向機構水平，促進機構的持續發展優勢。

參與方法2：



如果貴公司有30名或以上員工參與是次活動，我們將免費提供POI報告和解說會。



如果您希望選擇方案 2，請隨時致電 2731 6239 或 marketing@fourdimensions.org 與我們聯絡，我們會提供一個指定的Google連結供您分發給您的公司員工



歡迎全港僱員填寫，讓計劃更有效分析香港正向機構發展情況。所有個人資料絕對保密。



了解更多：https://www.fourdimensions.org/zh_hk/event/positive_organization/

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(特約)