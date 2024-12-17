醫療事故｜來港產子質疑醫療事故致兒子腦癱殘障　內地夫婦投訴醫委會14年仍無回音

▲ 15年前來港產子，內地夫婦質疑醫療事故致兒子腦癱殘障。

【雙非／來港產子／醫療事故／乙型鏈球菌】一對內地夫婦15年前來港產子，惟遇到醫療事故導致兒子腦癱兼殘障，事後投訴涉事醫生，但事隔14年醫委會仍未展開研訊，情況罕見。

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醫療事故｜内地夫婦來港產子遇醫療事故

香港社區組織協會近期接到兩名内地居民求助，指兩夫婦曾於2009年來港在一間私家醫院產子，但懷疑該院婦產科醫生未有為孕婦篩查體內的乙型鏈球菌，導致兒子出世時受感染，3日後午夜12時許出現感染徵狀、手腳抽搐。

惟當時兒科薛醫生未有即時跟進，延誤治療時機，兩夫婦質疑該名醫生令兒子其後有嚴重腦膜炎，最終腦癱兼四肢殘障。黎氏夫婦直至翌日早上９時許才接獲通知。

醫療事故｜兩夫婦投訴涉事醫生14年無回音

兩夫婦於2010年10月曾向醫委會投訴兩名涉事醫生，指控婦產科黃姓醫生在產前未有為她篩查體內的乙型鏈球菌，懷疑令其子在出生時受到感染；又控訴兒科薛姓醫生，未有在其子出現異況時立即回到工作崗位。

直至2011年黃醫生的投訴被駁回，但是對薛醫生的投訴則至今未明。社區組織協會幹事彭鴻昌認為，投訴歷時14年，自黎氏夫婦上一任代表律師在2018年發出最後一封信件後，時隔6年醫委會仍未有回覆，杳無音信令人費解。

召開不召開，不召開又沒有任何交代，真是很罕見，沒有見過這情況。不知道當日涉及什麼原因，亦不知道臨時主席是以甚麼原因批准押後，怎樣也應要和投訴人有交代。

父親黎志堅亦無奈表示：「每次提起這件事，我和太太心情肯定是十分痛苦。可能很多人未能理解，尤其看到遠建，他是一個好開朗的小朋友，笑容燦爛，我們看到其他小朋友那麼活潑，同齡的其他都懂行走、說話，一看到遠建這樣情況，其實我們心裡都很痛苦。」

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乙型鏈球菌｜乙型鏈球菌是最常見引致新生兒嚴重早期感染的病菌

根據本港衞生署家庭健康服務資料，乙型鏈球菌是一種常見寄存在人類腸道、泌尿和生殖系統的細菌，約10至30％懷孕婦女的陰道或直腸拭子樣本中可找到此細菌，乙型鏈球菌並不是性病。

受乙型鏈球菌寄存的孕婦，一般健康情況良好，並沒有任何病徵，少數孕婦可能會有尿道感染的症狀。在妊娠後期，孕婦有可能將乙型鏈球菌傳給嬰兒。乙型鏈球菌是最常見引致新生兒嚴重早期感染的病菌，引起的嚴重發病和死亡率約5至10％。在香港新生兒乙型鏈球菌早期感染率為0.1％，感染可分為早或晚發性。

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乙型鏈球菌｜新生兒3大感染高風險

醫管局轄下的產前門診及衞生署的母嬰健康院可為合符資格的本港孕婦提供乙型鏈球菌拭子普及篩查。因為乙型鏈球菌存在人體內的時間不定，故孕婦早期的樣本結果並不能反映生產時的狀況，因此在接近分娩期間，約35至37周妊娠晚期進行拭子測試最為準確。

非合符資格的內地孕婦也可選擇在醫管局轄下的產前門診（需另外收費），私家診所或國內進行有關篩查。

下列新生兒會有較高的感染風險，包括：

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以上孕婦是不需要接受拭子篩查，建議在分娩時接受靜脈抗生素注射。若從未有進行過拭子篩查，而出現妊娠期少於37周（早產）、發熱（體溫38℃或以上）、羊膜穿破（穿水）18小時以上這三種情況者，建議在分娩時接受靜脈抗生素。

資料來源：香港衞生署家庭健康服務

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