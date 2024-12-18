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親子好去處｜鏈鋸人動畫展登陸香港 香港限定1:1等身模型曝光

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撰文： 傅承嘉

發布時間： 7 小時前

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「鏈鋸人動畫展 - 香港」由MAPPA及羚邦集團攜手，作為海外首站，將於來年1月17日登陸香港

香港娛樂體驗製作和策劃公司 Incubase Studio日前宣佈，將於2025年舉辦「鏈鋸人動畫展 - 香港」。展覽由MAPPA及羚邦集團攜手，作為「鏈鋸人動畫展」日本海外首站，將於來年1月17日登陸香港，並落戶旺角 INCUBASE Arena，勢必引來動漫迷哄動！

《鏈鋸人》動畫系列由動畫製作公司 MAPPA 製作，改編自漫畫家藤本樹的同名漫畫作品（集英社刊），於 2022 年10月在全球首播，獲得廣泛迴響！為延續熱潮，「鏈鋸人動畫展」去年首度於東京舉行，吸引大批粉絲進場參觀！今次「鏈鋸人動畫展 - 香港」是該展覽首次於海外展出，而展覽地點設於旺角創興廣場的 INCUBASE Arena 新址，也是該動漫體驗館搬遷後首個動漫展覽，絕對是雙重意義！

場地裝飾採用《鏈鋸人》作品中的場景設計，讓人投入欣賞《鏈鋸人》動畫的世界!

是次展覽，一如既往內容非常豐富，首先場地裝飾採用《鏈鋸人》作品中的場景設計，讓人投入欣賞《鏈鋸人》動畫的世界；展品將收錄動畫版第1集至第12集、由 MAPPA 監修的珍貴原創畫稿、故事板、角色設定資料，並通過電視播放相關手稿的影片，可體驗作品的幕後花絮；

場內還有「鏈鋸人」、「真紀真」、「帕瓦」、「早川秋」等角色的 1:1 大小模型，供人盡情打卡合照留念；香港展區亦設有香港限定的打卡區，讓訪客留下難忘回憶；當然不少得精美的獨家周邊，讓粉絲把心愛的限定精品帶回家中！ 

當然不少得精美的獨家周邊，讓粉絲把心愛的限定精品帶回家中！ 

INCUBASE Arena 將遷址至旺角創興廣場，即將與「鏈鋸人動畫展 - 香港」同步開幕。全新的動漫體驗館面積超過2萬平方呎，設於廣場地庫 B1 及 B2 兩層，配備多種全新設施，包括「卡牌戰區」，讓卡牌愛好者定期約戰，以及 Popup 短期展示空間等，加上經全面擴充、搜羅大量動漫精品的 IncuShop，勢必成為香港最新的文化娛樂熱點，給訪客一個多樣化的展覽體驗。

早鳥優惠及購票詳情

預售（即日起至2025年1月16日）：
預售雙人票 – HK$168/套（購買預售雙人票的 2 人必須一同進入展覽場地）
預售特典票 – HK$158/套（預售特典票包含1張入場票及 1 款亞加力立牌，共 4 款設計，隨機送出；集齊4款立牌可以組成筆筒）
展期（2025年1月17日起）：
展期單人票 – HK$110/張
展期學生門票 / 優惠票 – HK$88/張（入場需持有有效學生證正本作實）
展期特典票 – HK$168/套（展期特典票包含1張入場票及 1 款亞加力立牌，共 4 款設計，隨機送出；集齊4款立牌可以組成筆筒）
所有購票入場人仕獲贈送限量鏈鋸人透明相框一張（8種款式隨機送出）
[18:18, 16/12/2024] Weaka: 「鏈鋸人動畫展 - 香港」強勢登陸！
海外首站｜動畫原稿｜1:1等身模型｜香港限定打卡區
於全新旺角創興 INCUBASE Arena 新址亮相！

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