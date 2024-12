基層成材｜母親患重病決心戒甩6年打機癮　基層小子發奮讀書成就兒科醫生

▲ 出身基層的李樹豐醫生,因為母親患重病決心戒甩6年打機癮,發奮讀書成為兒科醫生。

【保良局第一張永慶中學/醫科生/基層/兒科醫生】很多青少年都經歷過迷惘時,既找不到人生目標,也沒有動力做任何事!兒科專科醫生李樹豐的成長與一般青年無疑,通宵達旦打機作樂,卻因媽媽一次急病,行醫的種子在心中種下,決心拔掉電腦電線,終考入中大醫學院,他希望以自身的經歷勉勵莘莘學子。

李醫生中學就讀保良局第一張永慶中學,生於基層家庭,家住慈雲山,有1姐1妹,爸爸從事製衣業,媽媽是全職家庭主婦,一家五口擠在300呎的舊樓。縱然家境並不富裕,但父母都在有能力下給了他們最好的資源,家中有一張書枱3姐弟輪流使用,但童年時期的李醫生,從來不會用作讀書,而是終日沉迷打機。

▲ 青少年時期的李醫生,懸崖勒馬戒掉機癮。(受訪者提供)

基層成材|6年時間日夜顛倒打機

李醫生憶起當年中一至中六在人生最迷惘的時期,足足打了6年機,嚴重程度是日夜顛倒去玩,試過為了隱瞞父母而摸黑打機,放假起床第一件事不是梳洗,而是打怪獸、拿寶物、練等級。他說:

今時今日我做到醫生,說出來都令人難以置信!

而這個情況卻在李醫生的媽媽一次急病中逆轉,行醫種子也在心中種下。當年讀中三的他,放學回家見到媽媽全身冒汗、呼吸急促坐在沙發上,李醫生遂將媽媽送院,才得知媽媽得了急性心臟病,3條血管塞了2條,再遲少少送院,很有可能回天乏術。幸好當時馬上進行了「通波仔」手術,媽媽才能活過來。

後來李醫生從媽媽的口中得知,原來當時主診醫生已準備下班,突然收到醫院急Call:「一位年輕女士急性心臟病,做唔做埋佢?」該名醫生馬上折返,為媽媽進行手術,這件往事令到李醫生深刻體會到,原來醫生幾秒鐘的決定,可以影響病人的一生,甚至整個家庭。不過慚愧的是,李醫生當時並沒有即時覺悟,而是繼續他的打機生活!

基層成材|中六終覺醒發奮讀書

直到中六時,學校給予他機會去見識世界,開了眼界的李醫生才覺得自己渺小,反問自己「是否繼續要沉迷在虛擬世界中,我拿到的寶物有何用呢?將來是否打機度過,還是做對社會有貢獻的人?」

瞬間的頓悟,李醫生決心用1年時間認真讀書,他首先認真上堂,拔掉電腦的電線,再遠離有電腦的地方,去到自修室溫習,制訂溫習時間表發奮圖強,彌補過去錯失的光陰,終於在高考考獲2A3B佳績,入讀中文大學醫學院,當時他就許下志向

用知識及雙手救人,將一個支離破碎的家庭,重新走向健康。

他憶起當時能夠入讀醫科時,父母深感安慰的表情,他感激父母在他成長過程中沒有施加壓力,只是希望見到阿仔出來社會做一件有意義的事會感到驕傲。

▲ 李醫生專科選擇兒科。(陳慧安攝) ▼ 點擊圖片放大 +4 +3

▲ 李醫生希望以自己的故事,鼓勵年輕人不要放棄。(陳慧安攝)

基層成材|John Lennon金句作座右銘

他希望用自身的成長經歷及座右銘勉勵一班年輕人,披頭四中John Lennon的「Everything will be ok in the end 」,他說:「對於現狀是很擔憂、苦惱、不甘,但不要將這些情緒放得太大,因為我們需要看的是那件事的最後,很多時候它都會become good, fine, ok,it will be done.」而這句說話後面還有一句「If it's not ok, it's not the end」也會鼓勵李醫生,「如果我現在見到這件事未去到我心目中的目標的時候,就給點耐性,而且要堅持,Be patient and be persistent。」

讀完醫學院之後,李醫生在選專科上徘徊不定,於心臟科、皮膚科及兒科上猶疑,讀心臟科是媽媽的緣故,而皮膚科是小時候受皮膚問題所困,但直到實習時,看見很多病童因為不同疾病而留醫有很深刻的體會

我的童年都開心,為什麼我見不到他們笑容?更加多的是見到爸爸媽媽照顧者的擔憂,愁雲慘霧的情緒,所以立志成為兒科醫生,希望病童哭著進來醫院,笑著離開,不用再回來。

基層成材|實習醫生遇恩師

而在實習期間,李醫生的師傅,一位高級兒科醫生的一段說話令他感受甚深,「每個人都一定會經歷一場艱辛的旅行,無論你有錢買機票還是沒有錢買機票,那場旅行就是你出生的那一刻,一個嬰兒呱呱落地,並不是我們想像中安全和容易,出生後就哭,哭完就抱就吃奶,那麼一帆風順,很多時候,初生嬰兒會出現併發症,很需要一個醫生或深切治療照顧,有一個醫生在他身邊陪他經歷這個困難的階段。」

師傅這一番說話,李醫生聽了之後覺得好像耶穌光曬下來,「有一種使命感降落在我身上。很短時間已經覺得這是我的目標。」

行醫10年,李醫生經歷不少病童生死,有些救得到,也有些短暫地活過,在受訓期間,拯救了一個肺積水及氣胸(俗稱爆肺)的嬰兒。當中最令他難忘是爆肺BB,當時看到BB的心跳愈來愈慢,要和時間競賽於胸腔中插入引喉將道氣引流出來,憑著精湛的醫術,李醫生找到微小的氣管,順利將BB救活。

每次巡房見到他們每天都有進步,非言語可以表達,做醫生是辛苦,但滿足感很大。

基層成材|3孩爸放手給孩子發揮潛能

做醫生每天面對生與死,同是爸爸凡的李醫生,坦言最傷心看到父母送別子女的最後一程,一名患上腸病變的初生BB,未能等及做手術,已經撒手人寰,但在旁的媽媽仍不停地叫喊「BB起身喇,要食奶」李醫生坦言當時一路做心肺復甦,眼淚一直流。

做了爸爸後是切身之痛,更加令我鞏固做好醫生的本份。

育有3個小朋友的李醫生,最大的女兒今年4歲,4年抱3的他陪伴小孩成長就是他的減壓良方,他也有幻想過將來小朋友可以繼承行醫的理想,但是反思過後,覺得「他想做些什麼,好像比我想他做些什麼重要,盼望每一個小朋友,都可以發展潛能,然後變成一個更好的自己。」

