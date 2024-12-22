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基層成材｜母親患重病決心戒甩6年打機癮　基層小子發奮讀書成就兒科醫生

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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出身基層的李樹豐醫生，因為母親患重病決心戒甩6年打機癮，發奮讀書成為兒科醫生。

保良局第一張永慶中學/醫科生/基層/兒科醫生】很多青少年都經歷過迷惘時，既找不到人生目標，也沒有動力做任何事！兒科專科醫生李樹豐的成長與一般青年無疑，通宵達旦打機作樂，卻因媽媽一次急病，行醫的種子在心中種下，決心拔掉電腦電線，終考入中大醫學院，他希望以自身的經歷勉勵莘莘學子。

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李醫生中學就讀保良局第一張永慶中學，生於基層家庭，家住慈雲山，有1姐1妹，爸爸從事製衣業，媽媽是全職家庭主婦，一家五口擠在300呎的舊樓。縱然家境並不富裕，但父母都在有能力下給了他們最好的資源，家中有一張書枱3姐弟輪流使用，但童年時期的李醫生，從來不會用作讀書，而是終日沉迷打機。

青少年時期的李醫生，懸崖勒馬戒掉機癮。(受訪者提供)

基層成材｜6年時間日夜顛倒打機

李醫生憶起當年中一至中六在人生最迷惘的時期，足足打了6年機，嚴重程度是日夜顛倒去玩，試過為了隱瞞父母而摸黑打機，放假起床第一件事不是梳洗，而是打怪獸、拿寶物、練等級。他說：

今時今日我做到醫生，說出來都令人難以置信！

而這個情況卻在李醫生的媽媽一次急病中逆轉，行醫種子也在心中種下。當年讀中三的他，放學回家見到媽媽全身冒汗、呼吸急促坐在沙發上，李醫生遂將媽媽送院，才得知媽媽得了急性心臟病，3條血管塞了2條，再遲少少送院，很有可能回天乏術。幸好當時馬上進行了「通波仔」手術，媽媽才能活過來。

後來李醫生從媽媽的口中得知，原來當時主診醫生已準備下班，突然收到醫院急Call：「一位年輕女士急性心臟病，做唔做埋佢？」該名醫生馬上折返，為媽媽進行手術，這件往事令到李醫生深刻體會到，原來醫生幾秒鐘的決定，可以影響病人的一生，甚至整個家庭。不過慚愧的是，李醫生當時並沒有即時覺悟，而是繼續他的打機生活！

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基層成材｜中六終覺醒發奮讀書

直到中六時，學校給予他機會去見識世界，開了眼界的李醫生才覺得自己渺小，反問自己「是否繼續要沉迷在虛擬世界中，我拿到的寶物有何用呢?將來是否打機度過，還是做對社會有貢獻的人?」

瞬間的頓悟，李醫生決心用1年時間認真讀書，他首先認真上堂，拔掉電腦的電線，再遠離有電腦的地方，去到自修室溫習，制訂溫習時間表發奮圖強，彌補過去錯失的光陰，終於在高考考獲2A3B佳績，入讀中文大學醫學院，當時他就許下志向

用知識及雙手救人，將一個支離破碎的家庭，重新走向健康。

他憶起當時能夠入讀醫科時，父母深感安慰的表情，他感激父母在他成長過程中沒有施加壓力，只是希望見到阿仔出來社會做一件有意義的事會感到驕傲。

 

 

  • 李醫生專科選擇兒科。(陳慧安攝)
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    李醫生希望以自己的故事，鼓勵年輕人不要放棄。(陳慧安攝)

     

    基層成材｜John Lennon金句作座右銘

    他希望用自身的成長經歷及座右銘勉勵一班年輕人，披頭四中John Lennon的「Everything will be ok in the end 」，他說:「對於現狀是很擔憂、苦惱、不甘，但不要將這些情緒放得太大，因為我們需要看的是那件事的最後，很多時候它都會become good, fine, ok，it will be done.」而這句說話後面還有一句「If it's not ok, it's not the end」也會鼓勵李醫生，「如果我現在見到這件事未去到我心目中的目標的時候，就給點耐性，而且要堅持，Be patient and be persistent。」

    讀完醫學院之後，李醫生在選專科上徘徊不定，於心臟科、皮膚科及兒科上猶疑，讀心臟科是媽媽的緣故，而皮膚科是小時候受皮膚問題所困，但直到實習時，看見很多病童因為不同疾病而留醫有很深刻的體會

    我的童年都開心，為什麼我見不到他們笑容？更加多的是見到爸爸媽媽照顧者的擔憂，愁雲慘霧的情緒，所以立志成為兒科醫生，希望病童哭著進來醫院，笑著離開，不用再回來。

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    基層成材｜實習醫生遇恩師

    而在實習期間，李醫生的師傅，一位高級兒科醫生的一段說話令他感受甚深，「每個人都一定會經歷一場艱辛的旅行，無論你有錢買機票還是沒有錢買機票，那場旅行就是你出生的那一刻，一個嬰兒呱呱落地，並不是我們想像中安全和容易，出生後就哭，哭完就抱就吃奶，那麼一帆風順，很多時候，初生嬰兒會出現併發症，很需要一個醫生或深切治療照顧，有一個醫生在他身邊陪他經歷這個困難的階段。」

    師傅這一番說話，李醫生聽了之後覺得好像耶穌光曬下來，「有一種使命感降落在我身上。很短時間已經覺得這是我的目標。」

    行醫10年，李醫生經歷不少病童生死，有些救得到，也有些短暫地活過，在受訓期間，拯救了一個肺積水及氣胸(俗稱爆肺)的嬰兒。當中最令他難忘是爆肺BB，當時看到BB的心跳愈來愈慢，要和時間競賽於胸腔中插入引喉將道氣引流出來，憑著精湛的醫術，李醫生找到微小的氣管，順利將BB救活。

    每次巡房見到他們每天都有進步，非言語可以表達，做醫生是辛苦，但滿足感很大。

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    基層成材｜3孩爸放手給孩子發揮潛能

    做醫生每天面對生與死，同是爸爸凡的李醫生，坦言最傷心看到父母送別子女的最後一程，一名患上腸病變的初生BB，未能等及做手術，已經撒手人寰，但在旁的媽媽仍不停地叫喊「BB起身喇，要食奶」李醫生坦言當時一路做心肺復甦，眼淚一直流。

    做了爸爸後是切身之痛，更加令我鞏固做好醫生的本份。

    育有3個小朋友的李醫生，最大的女兒今年4歲，4年抱3的他陪伴小孩成長就是他的減壓良方，他也有幻想過將來小朋友可以繼承行醫的理想，但是反思過後，覺得「他想做些什麼，好像比我想他做些什麼重要，盼望每一個小朋友，都可以發展潛能，然後變成一個更好的自己。」

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