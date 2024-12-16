愛護毛孩｜OneDegree首推寵物保險心意券　助協助遺棄動物慈善團體解決醫療費用壓力

保險公司OneDegree向來主打寵物保險，對於無家的毛孩及相關機構更是相當關注。該企最新宣布，在12月這個聖誕佳節舉辦「聖誕月愛延伸 齊助無家寵物」活動，推出寵物保險心意券。善心人士可透過購買心意券，向領養人士送出免費寵物保險，真正鼓勵領養。

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OneDegree提到，不少愛護動人士都會趁著聖誕佳節，會向協助遺棄動物慈善團體及獨立動物義工提供物資及捐款，雖然款項及物資可為待家的流浪動物提供溫飽，但面對高昂的寵物醫療費用，即使是現金捐助亦只是杯水車薪。對協助遺棄動物的慈善團體及獨立動物義工而言，最希望的當然是收容所的動物可盡快被領養，一來可以得到一個溫暖的家，毋須待在冷冰冰的收容所；另一方面，更多動物被領養，機構及義工的照顧及財政壓力、尤其是來自醫療費用的壓力亦能得到舒緩。

所以，該企就決定於2024年12月16日至31日期間，推出寵物保險心意券，讓一眾善心人士可購買面額分別為100港元、500港元、1,000港元，及5,000港元的心意券，並指定受惠機構（即沙律貓狗之家、 香港動物基金（HK Paws） 和獨立動物義工 Wayne & Fiona Dog Rescue其中之一）。所累積的金額將100%全數用於從以上4間協助遺棄動物慈善團體及獨立動物義工領養貓狗的人士免費投保寵物CEO Plan。

受惠機構之一的「沙律貓狗之家」收留了200多隻狗及60多隻貓，其創辦人陳惠珍（沙律媽）表示，近年接收的棄養個案，不少都是因為動物患病或殘疾，飼主不願或無法承擔醫療費用而選擇遺棄。「醫療費用一直是我們最大的支出，但如果因為醫療費用貴而不去醫治他們，我過不了自己，牠們不是玩具，是一條生命。」她指出，早前唐狗阿DO誤食異物，需要切除部分腸道，醫藥費高達19萬，支付了醫藥費後，已無力支付狗場今個月的租金。

OneDegree同時亦會將心意券收集所得金額加倍，假設最後收集到價值10,000港元的心意券，OneDegree會將金額加碼至價值20,000港元，供自以上機構領養貓狗的人士免費投保寵物CEO Plan。

OneDegree將會於2025年1月下旬公布寵物保險心意券的結果，自2025年2月初起，領養人士自沙律貓狗之家、 香港動物基金（HK Paws） 或獨立動物義工 Wayne & Fiona Dog Rescue領養寵物，可以獲OneDegree提供一次性優惠碼，使用相關優惠碼可完全免除首年投保寵物CEO Plan的保費，相關保費則將由寵物保險心意券及OneDegree加碼的資金池之中扣除，直至有效期於2025年6月30日截止前，或心意券及OneDegree加碼的資金化作保費用完為止。

為確保寵物保險心意券收集及使用過程透明及公平、公正、公開，寵物保險心意券將透過第三方平台KKDay收集，OneDegree亦會支付KKDay平台收取的3%手續費。OneDegree寵物保險心意券於即日起至2024年12月31日於KKday平台開始發售。

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