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生離死別｜雙胞胎妹妹病逝5年女生1人分飾2角騙全家　真相曝光結局出人意料

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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【雙胞胎／腦膜炎】內有洋蔥！外國一名女子過去5年，在父親要求下一直於長輩面前，假扮病逝的雙胞胎妹妹，直到早前92歲袓母臨終前才終於坦白事件，而親友得悉噩耗後的舉動，亦令她感到極為心碎。

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Sick問識答
Sick問識答｜尿道炎可併發腎炎恐致命　拆解5大常見症狀 3招簡單預防

綜合外媒及《紐約郵報》報道，外國華裔女子Annie Niu於抖音平台分享，指自己的雙胞胎妹妹於5年前因病毒性腦膜炎病逝，她的父親考慮到年邁的祖父母未必能承受噩耗，因此與Annie約定每次假期回去探望兩老時，便會假扮自己的妹妹，一人分飾兩角。

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這件事一直持續到92歲的祖母臨終時，她的父親才終於告知祖母真相，讓祖母與她的亡妹可以在另一個世界重聚，在場的親戚亦在此時得知這得消息，但由於祖父仍然在世，因此一家人決定繼續對祖父隱瞞這件事，但卻把牆上所有有她與妹妹的合照全部取下。

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生離死別｜與亡妹合照全被收起 事主難掩悲傷落淚

早前，Annie帶著孩子探望祖父時，發現牆上她與妹妹的合照已經全部消失，讓她感到非常傷感，忍不住落下眼淚。影片一出，不少網民都對她的經歷感到同情，坦言有時「看到一張照片就會讓人崩潰」，亦有透露指自己的家人同樣會收起相片，讓自己可以盡快走出悲傷：

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生離死別｜拆解7大症狀  

流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。

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生離死別｜腦膜炎種類及成因

  • ‍1. 細菌性腦膜炎 : 由細菌引起的腦膜炎，如肺炎鏈球菌、流行性感冒嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌、或革蘭氏陰性桿菌。
  • ‍2.病毒性腦膜炎 :可由腸病毒引起
  • 3. 真菌性腦膜炎 : 通過吸入環境中的真菌孢子而感染，但情況罕見，長期病患者如糖尿病、癌症或愛滋病的人，患真菌性腦膜炎的風險更高。
  • ‍4. 寄生蟲性腦膜炎 :各種寄生蟲都可能引起腦膜炎或以其他方式影響大腦或神經系統。

生離死別｜腦膜炎高危人士 

  • 5歲以下幼兒
  • 16至55歲青少年
  • 55 歲以上的長者
  • 患有愛滋病或免疫系統受損的人士
  • 吸煙人士及吸入二手煙的人士
  • 曾受到其他病毒感染
  • 沒有接種疫苗者
  • 居住於擠逼環境的人士

資料來源：紐約郵報

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