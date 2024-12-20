生離死別｜雙胞胎妹妹病逝5年女生1人分飾2角騙全家　真相曝光結局出人意料

【雙胞胎／腦膜炎】內有洋蔥！外國一名女子過去5年，在父親要求下一直於長輩面前，假扮病逝的雙胞胎妹妹，直到早前92歲袓母臨終前才終於坦白事件，而親友得悉噩耗後的舉動，亦令她感到極為心碎。

最新影片：

綜合外媒及《紐約郵報》報道，外國華裔女子Annie Niu於抖音平台分享，指自己的雙胞胎妹妹於5年前因病毒性腦膜炎病逝，她的父親考慮到年邁的祖父母未必能承受噩耗，因此與Annie約定每次假期回去探望兩老時，便會假扮自己的妹妹，一人分飾兩角。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

這件事一直持續到92歲的祖母臨終時，她的父親才終於告知祖母真相，讓祖母與她的亡妹可以在另一個世界重聚，在場的親戚亦在此時得知這得消息，但由於祖父仍然在世，因此一家人決定繼續對祖父隱瞞這件事，但卻把牆上所有有她與妹妹的合照全部取下。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

生離死別｜與亡妹合照全被收起 事主難掩悲傷落淚

早前，Annie帶著孩子探望祖父時，發現牆上她與妹妹的合照已經全部消失，讓她感到非常傷感，忍不住落下眼淚。影片一出，不少網民都對她的經歷感到同情，坦言有時「看到一張照片就會讓人崩潰」，亦有透露指自己的家人同樣會收起相片，讓自己可以盡快走出悲傷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

生離死別｜拆解7大症狀

流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

生離死別｜腦膜炎種類及成因

‍1. 細菌性腦膜炎 : 由細菌引起的腦膜炎，如肺炎鏈球菌、流行性感冒嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌、或革蘭氏陰性桿菌。

‍2.病毒性腦膜炎 :可由腸病毒引起

3. 真菌性腦膜炎 : 通過吸入環境中的真菌孢子而感染，但情況罕見，長期病患者如糖尿病、癌症或愛滋病的人，患真菌性腦膜炎的風險更高。

‍4. 寄生蟲性腦膜炎 :各種寄生蟲都可能引起腦膜炎或以其他方式影響大腦或神經系統。

生離死別｜腦膜炎高危人士

5歲以下幼兒

16至55歲青少年

55 歲以上的長者

患有愛滋病或免疫系統受損的人士

吸煙人士及吸入二手煙的人士

曾受到其他病毒感染

沒有接種疫苗者

居住於擠逼環境的人士

資料來源：紐約郵報

相關內容

腦膜炎｜婦人頭劇痛日食6粒止痛藥無效 揭患腦膜炎元兇竟關街市買餸事

細菌危機｜高毒性「超級細菌」殺入本港 可致肺炎腦膜炎 蔓延全球15國 世衞：具強大抗藥及致病性

枕頭套細菌｜研究揭枕頭套7日不洗 細菌比廁所板多1.7萬倍 恐引發腦膜炎等10大健康問題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5