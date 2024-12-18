  • 21°C
香港時間：20241218日 (三) 15:34

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

退休危機丨日本7旬翁存7000萬退休　短短數年6大行為存款速燒光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

日本7旬翁存7000萬退休，短短數年6大行為把存款極速燒光。

【退休／環遊世界／養老】退休後環遊世界是不少人夢想！日本有7旬翁便選擇於退休與老婆環遊世界，惟6年過去，他卻因為2大習慣，竟然將超過7000萬日圓（約$300萬港元）的積蓄使得所剩無幾，令晚年堪憂。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜糖尿病患者需要戒糖戒水果？ 營養師拆解4大糖尿病飲食迷思

根據日本傳媒《THE GOLD ONLINE》報道，71歲的竹內幸一（化名）過去40年來一直在東京一間中小企業擔任部長一職，至65歲退休時，其存款已儲了超過7000萬日圓（約$300萬港元）。然而，他卻因為一連串的花錢行徑，導致他在6年間就把300萬元的積蓄花光：

點擊圖片放大
+5
+4

竹內幸一為了慰勞自己及太太多年的辛勞，先是選擇與太太環遊世界，而且由搭飛機至住宿飲食，樣樣都選擇最好的，不但坐商務艙、又住豪華酒店。除此之外，每逢遇到朋友或是舊下屬時，他更會用職場接待方式對待他們，不時慷慨請客，花錢如流水。

隨著時間流逝，儘管存款漸減，但竹內幸一卻仍然沒有在意，因為他認為：

我有退休金存款之餘，還有25萬日圓（約$1萬港元）的年金收入，沒事的。

可惜的是，屋漏偏逢連夜雨，後來家中突如其來的變故卻令他措手不及。先是年邁母親突然病倒，他要負擔所有醫療費用；妹妹又要求翻新老家，他又需拿出一筆數百萬日圓的錢；另外還有竹內幸一與家人住處翻新、換車和兒子要買房，令他的存款金額最終變得所餘無幾。

至近期，他的新抱又剛剛產子，他因此又要贊助買房的資金，原本7000萬積蓄，只剩下百萬日圓（約幾十萬港元），為此他非常後悔表示：「我沒有降低生活開銷，甚至隨便使用退休金，甚至不能告訴妻子或妹妹自己快沒錢」。

相關文章:

生命教育丨TVB首席女主播受一事啟發 望退休後做喪禮義工 

血癌徵兆︱男子退休後整天感覺疲累 求醫揭患「多發性骨髓瘤」

金錢糾紛︱33歲女罹精神分裂狂捐父母百萬退休金 40餘萬遭基金會拒退

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

行山小心丨退休男行山失蹤2日尋回 曾跌倒昏迷飲溪水維生 現幻覺如「入結界」
10:12 2024/08/15
行山小心丨退休男行山失蹤2日尋回 曾跌倒昏迷飲溪水維生 現幻覺如「入結界」
遺產爭議︱54歲退休大媽嫁93歲病翁隔年做「收屍隊」奪百萬遺產　70歲女兒怒提告結局曝光
17:22 2024/09/19
遺產爭議︱54歲退休大媽嫁93歲病翁隔年做「收屍隊」奪百萬遺產　70歲女兒怒提告結局曝光
長壽秘訣｜101歲醫生做到85歲才退休　公開3大長壽秘密　6歲起吃這種魚+日做2件事
12:51 2024/10/18
長壽秘訣｜101歲醫生做到85歲才退休　公開3大長壽秘密　6歲起吃這種魚+日做2件事

你可能感興趣

行山小心丨退休男行山失蹤2日尋回 曾跌倒昏迷飲溪水維生 現幻覺如「入結界」
10:12 2024/08/15
行山小心丨退休男行山失蹤2日尋回 曾跌倒昏迷飲溪水維生 現幻覺如「入結界」
遺產爭議︱54歲退休大媽嫁93歲病翁隔年做「收屍隊」奪百萬遺產　70歲女兒怒提告結局曝光
17:22 2024/09/19
遺產爭議︱54歲退休大媽嫁93歲病翁隔年做「收屍隊」奪百萬遺產　70歲女兒怒提告結局曝光
長壽秘訣｜101歲醫生做到85歲才退休　公開3大長壽秘密　6歲起吃這種魚+日做2件事
12:51 2024/10/18
長壽秘訣｜101歲醫生做到85歲才退休　公開3大長壽秘密　6歲起吃這種魚+日做2件事
健康問題 退休金 日圓 港元 日本 東京

最高瀏覽

英年早逝｜銷聲匿跡大半年　28歲知名男模驚傳離世　家屬回應消息震撼全網
英年早逝｜銷聲匿跡大半年　28歲知名男模驚傳離世　家屬回應消息震撼全網
健康危機︱南韓影后兼前三星豪門新抱突健康惡化入急症　曾身體疼痛暈倒求助路人：救救我
健康危機︱南韓影后兼前三星豪門新抱突健康惡化入急症　曾身體疼痛暈倒求助路人：救救我
王賢誌破產︱吳家樂稱早聽聞王賢誌欠街數　罕親自揭當年被Vinci暗戀真相
王賢誌破產︱吳家樂稱早聽聞王賢誌欠街數　罕親自揭當年被Vinci暗戀真相
王賢誌破產︱54歲王賢誌申請破產　首位公開承認同性結婚香港男藝人 自爆曾心動2圈中男
王賢誌破產︱54歲王賢誌申請破產　首位公開承認同性結婚香港男藝人 自爆曾心動2圈中男
急症室最長等候時間（12月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月18日 時間12:05）