退休危機丨日本7旬翁存7000萬退休　短短數年6大行為存款速燒光

▲ 日本7旬翁存7000萬退休，短短數年6大行為把存款極速燒光。

【退休／環遊世界／養老】退休後環遊世界是不少人夢想！日本有7旬翁便選擇於退休與老婆環遊世界，惟6年過去，他卻因為2大習慣，竟然將超過7000萬日圓（約$300萬港元）的積蓄使得所剩無幾，令晚年堪憂。

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根據日本傳媒《THE GOLD ONLINE》報道，71歲的竹內幸一（化名）過去40年來一直在東京一間中小企業擔任部長一職，至65歲退休時，其存款已儲了超過7000萬日圓（約$300萬港元）。然而，他卻因為一連串的花錢行徑，導致他在6年間就把300萬元的積蓄花光：

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竹內幸一為了慰勞自己及太太多年的辛勞，先是選擇與太太環遊世界，而且由搭飛機至住宿飲食，樣樣都選擇最好的，不但坐商務艙、又住豪華酒店。除此之外，每逢遇到朋友或是舊下屬時，他更會用職場接待方式對待他們，不時慷慨請客，花錢如流水。

隨著時間流逝，儘管存款漸減，但竹內幸一卻仍然沒有在意，因為他認為：

我有退休金存款之餘，還有25萬日圓（約$1萬港元）的年金收入，沒事的。

可惜的是，屋漏偏逢連夜雨，後來家中突如其來的變故卻令他措手不及。先是年邁母親突然病倒，他要負擔所有醫療費用；妹妹又要求翻新老家，他又需拿出一筆數百萬日圓的錢；另外還有竹內幸一與家人住處翻新、換車和兒子要買房，令他的存款金額最終變得所餘無幾。

至近期，他的新抱又剛剛產子，他因此又要贊助買房的資金，原本7000萬積蓄，只剩下百萬日圓（約幾十萬港元），為此他非常後悔表示：「我沒有降低生活開銷，甚至隨便使用退休金，甚至不能告訴妻子或妹妹自己快沒錢」。

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