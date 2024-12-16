詐騙賄賂｜高級督察涉向同袍借貸14萬元　遭廉署落案起訴

▲ 廉政公署。（資料圖片）

廉政公署今日（16日）落案起訴一名警務處高級督察，控告他涉嫌未經許可向一名下屬警員借貸1萬元，違反《防止賄賂條例》，並訛稱遭銀行要求即時償還按揭貸款，詐騙另一名高級督察貸款13萬元，被告獲廉署准予保釋，星期三（18日）在觀塘裁判法院答辯。



被告鄧俊豪，44歲，案發時任職西貢分區助理指揮官（行動），被控一項訂明人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第3條；以及一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。首項控罪指，被告涉嫌於今年1月未得行政長官一般或特別許可，向一名直屬下級警員索取及收受一筆1萬元的貸款。另一項控罪指，被告涉嫌於去年11月向另一分區一名高級督察訛稱，遭某銀行要求即時償還按揭貸款，意圖詐騙而誘使對方向他借出兩筆貸款，共13萬元。

廉署指，早前接獲警方轉介的貪污投訴而展開調查，發現被告涉嫌以不同藉口向其他警務人員索取貸款。調查發現該銀行從未要求被告即時償還按揭貸款。而被告只向上述高級督察歸還5萬元，並且從未向案中警員還款。



廉署提醒公務員須時刻保持廉潔及審慎理財，嚴格遵守《防止賄賂條例》有關接受利益包括貸款的條文。任何公務員若向下屬索取或接受借貸，均屬違法。

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