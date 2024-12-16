  • 17°C
香港時間：20241216日 (一) 19:47

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

詐騙賄賂｜高級督察涉向同袍借貸14萬元　遭廉署落案起訴

社會

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

廉政公署。（資料圖片）

廉政公署今日（16日）落案起訴一名警務處高級督察，控告他涉嫌未經許可向一名下屬警員借貸1萬元，違反《防止賄賂條例》，並訛稱遭銀行要求即時償還按揭貸款，詐騙另一名高級督察貸款13萬元，被告獲廉署准予保釋，星期三（18日）在觀塘裁判法院答辯。

被告鄧俊豪，44歲，案發時任職西貢分區助理指揮官（行動），被控一項訂明人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第3條；以及一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。首項控罪指，被告涉嫌於今年1月未得行政長官一般或特別許可，向一名直屬下級警員索取及收受一筆1萬元的貸款。另一項控罪指，被告涉嫌於去年11月向另一分區一名高級督察訛稱，遭某銀行要求即時償還按揭貸款，意圖詐騙而誘使對方向他借出兩筆貸款，共13萬元。

童學園
STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全　校長鼓勵學生跟科技與時並進

廉署指，早前接獲警方轉介的貪污投訴而展開調查，發現被告涉嫌以不同藉口向其他警務人員索取貸款。調查發現該銀行從未要求被告即時償還按揭貸款。而被告只向上述高級督察歸還5萬元，並且從未向案中警員還款。

廉署提醒公務員須時刻保持廉潔及審慎理財，嚴格遵守《防止賄賂條例》有關接受利益包括貸款的條文。任何公務員若向下屬索取或接受借貸，均屬違法。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

借貸 廉政公署 警務處 欺詐罪 西貢

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

珍惜生命︱旺角12歲穿校服女生墮樓亡　天台檢獲懷疑屬死者書包
珍惜生命︱旺角12歲穿校服女生墮樓亡　天台檢獲懷疑屬死者書包
急症室最長等候時間（12月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月16日 時間16:05）
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
消委會去屑洗頭水2024｜消委會檢測逾9成去屑洗頭水含香料致敏物　４款檢出禁用成分恐損胎　13款安全之選最平$50
消委會去屑洗頭水2024｜消委會檢測逾9成去屑洗頭水含香料致敏物　４款檢出禁用成分恐損胎　13款安全之選最平$50
王賢誌疑申請破產｜與藝人王賢誌同名男子申請破產　上月辭任公司執行董事
王賢誌疑申請破產｜與藝人王賢誌同名男子申請破產　上月辭任公司執行董事