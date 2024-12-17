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旅遊注意｜90後百萬女網紅闖印度警世5大駭人經歷　食麵包都出事直言生不如死

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

台灣知名百萬Youtuber「愛莉莎莎」早前到印度旅遊結果直呼「生不如死」，並在網上分享5大駭人經歷。

【愛莉莎莎／網紅／印度／食物中毒】台灣知名百萬YouTuber「愛莉莎莎」近期展開環遊世界的計劃，透過影片分享各地文化及風情，不過最近一趟印度之行就讓她直呼「生不如死」，並在網上分享5大駭人經歷警世。

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愛莉莎莎近日在YouTube頻道影片及Instagram分享自己印度行的經驗，並列出以下5大嚇人經歷，公開呼籲觀眾前往印度前應「慎重考慮」。

1.環境污染極嚴重 

愛莉莎莎表示自己旅遊前便已聽說「印度很臭」，原本以為是指街道上有垃圾或排泄物的味道，到埗後才發現是「整個大氣層都是『污染』的味道」，形容該氣味「有點像燒塑膠，或是燃燒一些刺激氣體的味道」，導致她抵達當地幾小時後便感到頭痛，喉嚨和鼻腔也感到不適，甚至連眼睛亦不太能睜開，崩潰直呼：

大家真的沒事千萬不要來德里，有事野不要來，這裡的空氣太可怕了，整座城市都是臭的。

2. 行政手續超瑣碎

愛莉莎莎與同行者在機場無法直接辦理SIM卡，結果不得不尋找當地最大的電信公司幫忙辦理，期間需要填寫一堆資料，甚至連「一模一樣的資訊」都需要重複填寫3至5次，令她感到十分不耐煩：「我爸媽叫什麼名字到底關他們屁事？還要照我的照片N百次。」雖然過程繁瑣，不過她就認為並非人員的問題，而是「印度整個政策都很荒謬」。

3. 高評分酒店貨強差人意

之後便是住宿的問題，愛莉莎莎原本預約了一間評價不錯的Airbnb，抵達後卻發現是半地下室，不僅缺少基本設施，還有濃烈的霉味及漏水問題，有些房間更是完全沒有窗戶，令她和同行的朋友感到非常不安，最終決定在夜深人靜時急忙換宿。

而儘管她之後選擇了預約平台上價格相對高昂且評分較高的酒店，結果卻仍是大失所望，形容「一進去超破爛」，不僅沒有提供棉被，甚至連插座亦無法使用，因此他們無法為電話充電。禍不單行的是，該酒店之後疑似出現水塔滿溢的現象，導致愛莉莎莎在半夜突然被鐵皮屋上的水聲吵醒。

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4. 遇陌生男子搭訕

此外，愛莉莎莎亦分享自己在路邊被一名身穿黃色衣服的陌生男子搭訕，期間對方不斷強調自己是好人，並慫恿她乘達自己的車，向她表示「來吧！幹嘛叫Uber，我載你啊」，嚇得她連忙直接拒絕：「不不不，沒關係，我叫車了。」

她藉此提醒網民，「任何陌生人友善的邀請都溫柔堅定地拒絕，也不要為了省錢接受別人的慷慨」，就算對方有可能是好人，但總有機率會遇到壞人，因此還是以自保為優先。

5. 食物中毒

愛莉莎莎透露，自己在印度的飲食已經非常小心，從來不吃路邊攤，每天都是餐廳、每天都喝瓶裝水，但仍不幸食物中毒。她憶述自己吃了一個蒜頭麵包之後就開始「覺得不對」，但礙於當日的行程，一直強忍到晚上8點、回酒店後才嘔吐，之後亦出現發燒症狀。不過她就向觀眾報平安，表示：「根據我多年常常食物中毒經驗，還能打字、還能po文，就代表我沒事。」

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