內會年結︱回應葉劉不滿政府因議程趕要求議員減提問　李慧琼引述政府：議程安排為立法會事權

▲ 立法會內會主席李慧琼及副主席陳健波今日見記者。(曾耀輝攝)

行會召集人葉劉淑儀早前不滿政府因議程趕急，要求議員減少提問。內會主席李慧琼指，已向政府反映有關意見，政府表示議程安排為立法會事權，雖然官員可按照時間編排，希望討論時間，但最終由委員會主席等決定。

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內務委員會今日（16日）舉行年結記者會，李慧琼指，委員會會議時間從來都是緊張，加開或延長會議時間沒有問題，需要行政立法間互動溝通。對於立法會今年舉行四次前廳交流會，較去年七次少，她說，前廳交流會只是官員和議員其中一個交流途徑。

對於有報道指，多名議員為了不啟動下個議員議案，加入發言間接「拉布」，務求令會議時間延伸，李慧琼認為，整體議員意見都很實在；又說愛國者治港的議會已運作3年，需要與時並進，適時思考如何更切合社會需要及市民期望。

被問及應如何應對財赤問題，內委會副主席陳健波認為，公務員編制這麼大內，存在可以縮減的人手，減一些冗員；公務員減薪是「最後一招」，如公務員減薪，市民亦需要減薪，代表市民消費力下降，經濟將變得更差，不能輕率決定。

今屆立法會在首三年通過了83項政府法案 比上屆同期多48%

李慧琼指，連同將會在本星期三的立法會會議的法案，在今個會期，政府一共向立法會提交了32項法案，連同於上年度開始但未完成審議的13項法案，立法會至今完成審議並通過的法案共有32項，今屆立法會在首三年，一共通過了83項政府法案，相比上屆同期多出了27項，即48%。她認為，標誌着「愛國者治港」原則落實後，立法會擺脫了終日政治爭拗的漩渦，展現出積極有為、善作善成的新氣象。

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