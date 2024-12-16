  • 17°C
香港時間：20241216日 (一) 19:47

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內會年結︱回應葉劉不滿政府因議程趕要求議員減提問　李慧琼引述政府：議程安排為立法會事權

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

立法會內會主席李慧琼及副主席陳健波今日見記者。(曾耀輝攝)

行會召集人葉劉淑儀早前不滿政府因議程趕急，要求議員減少提問。內會主席李慧琼指，已向政府反映有關意見，政府表示議程安排為立法會事權，雖然官員可按照時間編排，希望討論時間，但最終由委員會主席等決定。

點擊圖片放大
+3
+2

內務委員會今日（16日）舉行年結記者會，李慧琼指，委員會會議時間從來都是緊張，加開或延長會議時間沒有問題，需要行政立法間互動溝通。對於立法會今年舉行四次前廳交流會，較去年七次少，她說，前廳交流會只是官員和議員其中一個交流途徑。

對於有報道指，多名議員為了不啟動下個議員議案，加入發言間接「拉布」，務求令會議時間延伸，李慧琼認為，整體議員意見都很實在；又說愛國者治港的議會已運作3年，需要與時並進，適時思考如何更切合社會需要及市民期望。

被問及應如何應對財赤問題，內委會副主席陳健波認為，公務員編制這麼大內，存在可以縮減的人手，減一些冗員；公務員減薪是「最後一招」，如公務員減薪，市民亦需要減薪，代表市民消費力下降，經濟將變得更差，不能輕率決定。

童學園
STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全　校長鼓勵學生跟科技與時並進

今屆立法會在首三年通過了83項政府法案  比上屆同期多48%

李慧琼指，連同將會在本星期三的立法會會議的法案，在今個會期，政府一共向立法會提交了32項法案，連同於上年度開始但未完成審議的13項法案，立法會至今完成審議並通過的法案共有32項，今屆立法會在首三年，一共通過了83項政府法案，相比上屆同期多出了27項，即48%。她認為，標誌着「愛國者治港」原則落實後，立法會擺脫了終日政治爭拗的漩渦，展現出積極有為、善作善成的新氣象。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

科技創新｜陳茂波：怎樣使用科技　需要人類的良知作指引
22:27 2024/12/15
科技創新｜陳茂波：怎樣使用科技　需要人類的良知作指引
47人初選案｜梁國雄提定罪和刑期上訴 　累計13人上訴
今日 15:06
47人初選案｜梁國雄提定罪和刑期上訴 　累計13人上訴
智能投票箱｜狄志遠憂影響選舉保密性　曾國衞：投票時無CCTV、不會識別到選民
今日 16:29
智能投票箱｜狄志遠憂影響選舉保密性　曾國衞：投票時無CCTV、不會識別到選民

你可能感興趣

科技創新｜陳茂波：怎樣使用科技　需要人類的良知作指引
22:27 2024/12/15
科技創新｜陳茂波：怎樣使用科技　需要人類的良知作指引
47人初選案｜梁國雄提定罪和刑期上訴 　累計13人上訴
今日 15:06
47人初選案｜梁國雄提定罪和刑期上訴 　累計13人上訴
智能投票箱｜狄志遠憂影響選舉保密性　曾國衞：投票時無CCTV、不會識別到選民
今日 16:29
智能投票箱｜狄志遠憂影響選舉保密性　曾國衞：投票時無CCTV、不會識別到選民
行政會議 陳健波 李慧琼 葉劉淑儀 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

珍惜生命︱旺角12歲穿校服女生墮樓亡　天台檢獲懷疑屬死者書包
珍惜生命︱旺角12歲穿校服女生墮樓亡　天台檢獲懷疑屬死者書包
急症室最長等候時間（12月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月16日 時間16:05）
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
消委會去屑洗頭水2024｜消委會檢測逾9成去屑洗頭水含香料致敏物　４款檢出禁用成分恐損胎　13款安全之選最平$50
消委會去屑洗頭水2024｜消委會檢測逾9成去屑洗頭水含香料致敏物　４款檢出禁用成分恐損胎　13款安全之選最平$50
王賢誌疑申請破產｜與藝人王賢誌同名男子申請破產　上月辭任公司執行董事
王賢誌疑申請破產｜與藝人王賢誌同名男子申請破產　上月辭任公司執行董事