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西九好去處｜「當紫禁城遇上凡爾賽宮」周三起香港故宮展出 展150件中法宮廷珍藏【多圖】

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

「當紫禁城遇上凡爾賽宮—17、18世紀中法文化交流」特別展今揭幕。（梁偉榮攝）

香港故宮「當紫禁城遇上凡爾賽宮—17、18世紀中法文化交流」特別展今日（16日）揭幕，展出近150件來自故宮博物院及凡爾賽宮的珍貴文物，包括凡爾賽宮皇家禮拜堂大門鑰匙、乾隆帝朝服像、開光山水花卉紋壺、南懷仁款混儀、香水噴泉及菊花紋壺等。展覽分為4個單元，分別深入探討兩個博物館的輝煌。

展覽由香港故宮文化博物館、故宮博物院與法國凡爾賽宮聯合主辦，周三（18日）起至明年5月4日期間於故宮博物館展廳9展出150件文物。

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4個單元分別為「兩座宮殿」、「科學與外交」、「工藝互鑒與創新」以及「藝術與新知」。其中「兩座宮殿」中有來自法國的展品凡爾賽宮皇家禮拜堂大門鑰匙，鑰匙飾皇冠及法國皇室百合花紋樣，可打開凡爾賽皇家禮拜堂的厚重大門。

為配合展覽，故宮舉辦公開講座與親子工作坊，展覽期間參加展廳內的特別教育活動能獲取紀念明信片。

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