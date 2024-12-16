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STEAM｜設計、製作F1賽車模型　中學生代表香港爭世界冠軍

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「F1 in Schools 香港區專業組別比賽 2024」，今年已是第三屆舉行。（生產力局提供）

「F1 in Schools 香港區專業組別比賽 2024」周六日（14及15日）舉行，參賽者需要設計、製造和測試F1賽車的模型，考驗工程知識、創造思維和團隊合作。比賽誕生香港區冠亞季軍，將有機會代表香港爭奪世界錦標。

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今年是生產力局第三屆舉辦F1 in Schools STEAM課程，局方為學生提供60小時的軟硬件課程，包括工程知識、技術指導、電腦設計、營銷及品牌管理等。學生可以在課程中使用電腦輔助設計（CAD）和電腦輔助製造 （CAM）等工具軟件設計賽車模型，並在實驗室進行製作和測試。

今年香港區專業組別比賽有93名中學生參與，創新高，16支隊伍激烈競爭後，由香港青年協會李兆基書院「Zealim Racing」奪得軍，滙基書院（東九龍）「Pegasus」為亞軍，嶺南鍾榮光博士紀念中學「Starlights Racing」為季軍。奪冠的「Zealim Racing」表示，生產力局課程讓他們裝備知識和技能，印象特別深刻的是其中一個課程指導他們獲得贊助商支持。

三支隊伍將爭取獲得進一步代表香港參加「F1 in Schools 世界總決賽 2025」的資格。

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