改革管治｜醫管局成立管治及架構改革委員會　提出策略督導建議

▲ 醫院管理局成立管治及架構改革委員會。（資料圖片）

醫院管理局今日（16日）公布，在醫管局大會轄下成立管治及架構改革委員會，提出策略督導、監督及改革建議，醫管局主席范鴻齡出任委員會主席。

醫管局指改革委員會將在公立醫院系統管理檢討委員會早前提出建議的基礎上，提出策略督導、監督及改革建議，以落實醫管局的管治及架構改革，引領醫管局迎接未來的挑戰。

范鴻齡表示，改革委員會的成員均在醫療機構運作及機構管治方面擁有豐富經驗。委員會將立即展開工作，並會定期向醫務衞生局及醫管局大會報告改革工作進度，以帶領醫管局提升管治，讓醫管局透過積極推進改革，以求變精神，盡全力改善服務，令公營醫療體系得以持續發展，提升市民幸福感。

委員會有8名成員，包括陳松青、周一嶽、馮玉娟、高拔陞、林奮強、李夏茵、彭耀佳和蘇澤光。

范鴻齡表示：「改革委員會可以為醫管局未來體系發展方向提供寶貴意見，為醫管局的管治及架構改革帶來正面推動作用，從而建構符合市民需要的公營醫療系統。」

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