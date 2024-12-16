工展會首推「銀髮消費優惠」　卓永興花逾四千元掃貨

▲ 卓永興逛工展會。(卓永興fb圖片)

今屆工展會更是首次推出「銀髮消費優惠」，作為促進銀髮經濟工作組組長的政務司副司長卓永興，自然要去撐場，只逛一個小時，已花逾四千元掃貨，他買了甚麼？

卓永興話，買了充滿港人回憶的老牌銀絲米粉、老字號醬料、不同口味的花生糖和寫字樓恩物餅乾，以及適合銀髮一族服用的高鈣黑芝麻燕麥奶、植物蛋白粉，和維護血管、眼睛和關節的營養補充品。他還說，在現場買了兩球老牌奶品公司的開心果及石板街雪糕，邊行邊吃，很是愜意。

工展會有何「銀髮消費優惠」？卓永興指，今年工展會共有109個商户在242個攤位貼有「銀色消費」的活動標識，為持有長者咭的銀髮族，提供全店或部份貨品額外5%優惠，助力銀髮消費。

▲ 經民聯多位核心成員今日亦去工展會撐場。(經民聯fb圖片)

除了卓永興，商界政黨經民聯多位核心成員今日亦去撐場，議員梁美芬話，自己是工展會的常客，去年買的羽絨服「又平又靚」，今年又來入貨。議員陸瀚民說，中央政府近日恢復擴展深圳「一簽多行」個人有簽注安排，留意到今年人流明顯比往年多，帶動工展會整體銷情。

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