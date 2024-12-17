紓解「常秘荒」　港府只餘一招別無他法？

▲ 近年首長級政務官在公營機構和私人市場均十分搶手。（資料圖片）

港府再現「常秘荒」，據聞，若以資歷計，現時可升任此頂級職位的人選不多。綜合官場和政界意見，要解決此問題，除了提拔有能者「升快些」，別無其他良策。

退休+轉跑道 今年需換6常秘

常任秘書長作為公務員體系中，最頂級的職級，是各政策局中協助局長制定政策的最重要骨幹。今年，卻有4位政策局常秘、1位特首辦常秘退休離開；早前再有兩位常秘「轉跑道」，獲委任問責局長，即陳美寶和羅淑佩。單是今年，18位常秘中，有6位要換人（特首辦常秘（D6）暫不計）；其中，陳美寶和羅淑佩的空缺，罕有地至今仍未能公布接任人，前者由副秘書長黃珮玟署任頂住，後者由房署副署長（機構事務）鍾沛康署任。

至於明年，亦有4位常秘夠鐘退休。其中，僅環境及生態局常秘已覓得繼任人，即由現任廣播處處長張國財接任。換言之，今年和明年，政府仍要尋找5位有能力之政務官（AO），出任常秘此重任。

可升人選有限 料有人「坐直升機」

常秘基本上由首長級第八級（D8，月薪約32萬至33萬元）擔任，或由第六級（D6，月薪約29萬元）署任。但據本欄獲悉，若是以資歷計，現時可升任常秘的人選相當有限，去年升任D6的政務官，不是名花有主，就是臨近退休之齡；今年升任D6的，僅剩勞工處處長陳穎韶暫未有着落，張國財則已有主。料明年再升任D6的政務官，已可「坐直升機」坐上常秘之位。

議員獻計 設「快速晉升」機制

對於「常秘荒」，行政會議召集人葉劉淑儀回應本欄查詢時坦言，除了「升快一點」，短期內沒有辦法。

民建聯議員林琳亦稱，政府可研究在現行制度中，加設「快速晉升」機制，或研究推薦模式，令更多表現「標青」、但年資不足的公務員，可更快上崗。林琳說，商界同樣面臨高層「青黃不接」的問題，有人憂慮中層經驗較少，是否有能力「接班」呢？

官場：毋須擔心「揠苗助長」

有官場中人則表示，毋須擔心會出現「揠苗助長」情況，無論過往還是近年，都有人獲賞識而極速上位，甚至比現時D6的政務官年資更短。例如前公務員事務局局長俞宗怡，當年以40歲之齡，成為最年輕的甲級政務官，前後僅21年時間便升任D8；前常秘尤曾家麗亦只用23年，便成為當時最年輕的決策局局長。但相信不會有人覺得她們未夠班。較近期的，現任發展局局局長甯漢豪亦是只用28年，便升至常秘。

亦有政界中人認為，若政府可超前提拔有能者，或可調動現職政務官的積極性，更加主動有為。

公營機構搶才 政府需諗計留人

其實，不止常秘，首長級政務官（AO）近年流失嚴重，根據局方早前提交立法會的資料，截至今年3月底，首長級公務員實際員額為1,400人，在2023/24年度退休人數佔比為11.6%，是近十年第二高。另外，此類精英近年除了被委以重任「轉跑道」任問責局長，在公營機構、私人市場都相當受歡迎，近年被搶走不少。政府亦需諗計留才。

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