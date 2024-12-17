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選舉安排｜智能投票箱惹議　政制局昨稱不影響私隱問題　今說從善如流棄用

政治

發布時間： 6 小時前

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政府原擬在明年立法會選舉，引入配備選票檢測功能智能投票箱，有議員憂影響選舉保密性。政制局局長曾國衞昨日才在立法會稱，「投票時候，不用出示身份證，沒有CCTV，不會識別到是誰，不會影響投票權私隱問題。」但晚上政制局發言人則宣布樂意從善如流，決定放棄在稍後的選舉中推動智能投票箱的應用。

曾國衞昨日稱，其實以往有類似安排，立法會選委會界別及區議會地區委員會選舉界別，因採用全票制，「填多一格、填少一格」均會無效，投票前有檢測機，予選民確保沒有填錯，認為對選舉權進一步保障，現在只是將有關功能放在票箱裏面，可檢測到塗污或填錯情況。

政制局發言人晚上稱，在稍後的選舉安排中如有需要，將繼續使用選票檢測機供選民自願使用。又稱引入智能投票箱的原意是協助選民確認其填劃的選票無誤。

新思維議員狄志遠早前表明對引入智能投票箱有保留，認為若採智能投票箱，理論上可知選民投票給誰，違反選舉的保密原則。他認為，投白票、廢票屬有些人對選舉的態度，政府毋須干預，測試也會披露了其對選舉的態度。

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