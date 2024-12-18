假學歷｜過去3年25人涉以假學歷報讀本地大專院校被捕　3人罪成

▲ 過去3年25人涉以假學歷報讀本地大專院校被捕。

【假學歷 / 保安局 / 大專院校】保安局表示，由2022年1月至2024年12月10日一共拘捕了25人，均涉嫌以虛假學歷報讀本地大專院校。警方落案起訴8人，3人罪成及5人保釋候訊；另外17人的個案仍在調查中。當中已被定罪的人士最高被判處監禁17星期。

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假學歷｜轉介14間內地升學中介資料予內地相關部門

署任保安局局長卓孝業今日在立法會回應議員質詢時表示，就申請來港就學簽證以及根據輸入人才計劃來港的簽證申請，入境處一直嚴格審批每一宗個案。又稱警務處一直與內地相關部門緊密合作，適時轉交涉及本港虛假學歷案件的內地升學中介資料予內地相關部門跟進。

截至2024年12月10日，警務處已向內地相關部門轉介涉及共14間內地升學中介公司或中介人的資料予以跟進。

▲ 保安局副局長卓孝業。（朱永倫攝）

假學歷｜議員關注多少高才因未能提交第三方證明不獲續簽

入境處要求今年6月前獲批高才續簽時，要補交第三方學歷認證文件，工聯會立法會議員黃國關注，現時有無高才因未能提交第三方證明而續簽失敗？以及會否深入調查有關個案的學歷是否真實？

卓孝業則稱，沒有「因未能補交文件而未能續簽」分類的數據，因為這屬於「未能提供相關文件」，相關文件不止學歷證明，也可能是收入證明或就業證明。

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