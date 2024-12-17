王賢誌破產︱王賢誌成香港娛圈首位同性婚姻藝人　與鄭嘉穎屬親戚卻傳不和

▲ 王賢誌與多位娛圈中人屬親戚。

【王賢誌 / 王賢誌破產 / 鄭嘉穎】王賢誌（Vinci）日前入稟高等法院申請破產，而且據資料顯示，及時雨信貸在上周四（12月12日）曾入稟區域法院，向賢誌追討欠款293萬餘元，此事一爆成網上熱話。

王賢誌亦於昨晚上在個人社交平台發文承認申請破產一事，形容是艱難的決定，同時表示已深思熟慮及徵詢多方意見，希望大家給予空間及時間處理。

王賢誌申請破產｜王賢誌154字回應破產 形容是艱難決定已深思熟慮

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王賢誌破產︱上月辭任董事

眾所周知王賢誌家庭背境實力雄厚，父親為王氏港建主席兼創辦人王華湘兒子王忠桐，盛傳家族資產逾30億，為香港賽馬會會員的王賢誌，名下擁有6隻馬匹。

不過，王賢誌在今年10月10日突將3245萬股王氏港建餽贈他人，持股量降至2.1億或28.9%，11月5日以個人原因辭任執行董事職務，當日披露，王賢誌持股進一步降至2.08億股或28.5%。

他在11月出席《Boycation Too》記者會時曾解釋他辭任家族生意王氏港建董事一職原因指，因為家族公司是上市公司，而自己身兼多職關係因此不適合，並得到爸爸允許辭任，但隨時都可以再做。

▲ 《Boyscation Too》

王賢誌破產︱製作同志真人騷

另外，王賢誌在2013年3月24日於香港電台同志節目《自己人》中出櫃，在2016年8月1日，與相戀7年、任咖啡師的周思聰（Kevin Chow）在加拿大溫哥華結婚，成為香港娛圈首位同性婚姻藝人。

近年他積極參與同志綜藝真人騷，在2022年監製兼主持在TVB播放的同志真人騷《仔仔一堂》。在今年10月更自資400萬元製作第二季，節目改名為《Boyscation Too》，並遠赴峇里取景，改在ViuTV出，當時他曾坦言節目是「蝕做」。

▲ 《仔仔一堂》

王賢誌破產︱傳與鄭嘉穎不和

王賢誌除本身是藝人外，與不少娛圈中人也屬親戚，當中與鄭嘉穎是遠房親戚，二人為表兄弟關係，但有傳二人不和。

去年，鄭嘉穎多次沒出席「鐵馬飯局」，以及缺席馬國明在海外辦的婚禮，由此傳出他與馬國明鬧不和。鄭嘉穎事後回應更稱因有3個兒子，要到海外出席婚宴較困難，更由此演變出暗指出席「鐵馬飯局」嘥時間小風波。

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當時王賢誌疑在個人IG表示：「始終都係日久見人心，幕前幕後兩個樣其實我早就見識過，所以一早已經放棄同呢個人有任何聯繫，如果問起我佢嘅嘢，Sorry佢唔係我邊個，連朋友都講唔上，千祈唔好再問我。」引起網民認為他加把口指鄭嘉穎為「雙面人」。

鄭嘉穎外，王賢誌的其他娛圈親戚還有向海嵐，她是王賢誌的表姨。另外，王賢誌與周汶錡與周勵淇也「打埋算盤係親戚」，他的妹夫張瑞燊與周勵淇和名模周汶錡為親戚，為張瑞燊的表姊妹。

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