  • 20°C
香港時間：20241217日 (二) 13:02

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼︱逆市點心跳樓價！肉餅飯豬手一律$6.8　即睇邊間酒樓咁著數【附點心紙】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

有大型連鎖酒樓推出特價早茶及下午茶優惠。

【經濟不景/點心/優惠/酒樓】結業潮消息此起彼落，惟逆市有酒樓露出曙光。有大型連鎖酒樓在經濟下行之時，推出超抵食早茶及下午茶優惠，鹹魚肉餅飯、花生豬手、鯪魚球、鮮竹卷一律$6.8。消息旋即引起網民討論，不少人高呼「抵食！」，認為經濟不景氣，有如此實惠的美食，能為社會打氣振奮民心。

最新影片推介：

童學園
STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全　校長鼓勵學生跟科技與時並進

不少男女老幼均喜歡到酒樓歎茶及點心，日前網民在社交平台「香港酒樓關注組」分享，大型連鎖酒樓「明星海鮮燒鵝專門店」推出特價早茶及下午茶優惠，鹹魚肉餅飯、花生豬手、鯪魚球、鮮竹卷、豬骨粥等一律6.8元，星期一至日每天供應，同時，更有「超級優惠直通車」，由每天早上6時45分至下午3時45分供應魚片粥、西洋菜餃、糯米飯、炒米粉等，只售14.8元，十分抵食！

點擊圖片放大
+7
+6

靚媽精明眼｜Rakuten Travel揭港人日3大之最 推出預訂日本酒店優惠6折起

靚媽精明眼︱「呢個價早餐都未得啦！」

有網民分享實物照片可見，鹹魚肉餅飯份量正常，鯪魚球大大粒，似乎未有因優惠而偷工減料，難怪不少網民大讚抵食之餘，認為性價比勝過茶餐廳，「好過茶記，坐得舒服」、「呢個價早餐都未得啦」、「正過連鎖快餐」。亦有網民分享在下午茶時段光顧，一碗油雞飯只需20元，另點多一款6.8元點心，結帳時連茶錢加一，「40元有找」，直呼「下午茶真抵食」。

點擊圖片放大
+5
+4

靚媽精明眼︱全港首家MINISO Outlet登陸西九龍 全年均有折！【附地址營業時間】

明星海鮮燒鵝專門店各分店地址
西環店
地址：香港德輔道西271-285號二樓B鋪
時間：早上7:00 至 晚上11:00
電話：2548 6838
新蒲崗店
地址：九龍新蒲崗爵祿街86號明星商場1字樓A舖
時間：早上7:00 至 晚上11:00
電話：2325 3038
黃大仙店
地址：九龍黃大仙竹園廣場3樓S301 – S302號舖
時間：早上6:30 至 晚上11:00
電話：2791 2838
大圍店
地址：新界沙田大圍道1至35號金山樓一樓(全層)
時間：早上7:00 至 晚上11:00
電話：2606 2728
屯門店
地址：新界屯門湖翠路1號蝴蝶廣場3樓R301號舖
時間：早上7:00 至 晚上11:00
電話：2509 1833

靚媽精明眼︱一田X德國孖人牌廚具 低至18折換購高質廚具廚刀最平換購價低至$199

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

靚媽精明眼｜大快活APP推一連4星期優惠　低至$22歎全日早午晚茶4套餐
14:44 2024/11/18
靚媽精明眼｜大快活APP推一連4星期優惠　低至$22歎全日早午晚茶4套餐
靚媽精明眼︱八達通再派錢推出增值回贈優惠 做齊兩步即賺最高$400【附教學連結】
10:41 2024/11/22
靚媽精明眼︱八達通再派錢推出增值回贈優惠 做齊兩步即賺最高$400【附教學連結】
靚媽精明眼｜Pacific Coffee周一限定優惠　美式咖啡及鮮奶咖啡買一送一
12:51 2024/11/27
靚媽精明眼｜Pacific Coffee周一限定優惠　美式咖啡及鮮奶咖啡買一送一
靚媽精明眼｜Zoff七周年推大抽獎必送$100現金券　最高全單免費＋精選眼鏡劈至半價起
18:46 2024/11/28
靚媽精明眼｜Zoff七周年推大抽獎必送$100現金券　最高全單免費＋精選眼鏡劈至半價起
靚媽精明眼｜迪士尼5大限時優惠攻略　6折訂酒店購物低至3折
17:57 2024/11/28
靚媽精明眼｜迪士尼5大限時優惠攻略　6折訂酒店購物低至3折
靚媽精明眼︱八達通再派錢！只需2個步驟最高可享$400回贈再自選卡面
10:28 2024/12/04
靚媽精明眼︱八達通再派錢！只需2個步驟最高可享$400回贈再自選卡面

你可能感興趣

靚媽精明眼｜大快活APP推一連4星期優惠　低至$22歎全日早午晚茶4套餐
14:44 2024/11/18
靚媽精明眼｜大快活APP推一連4星期優惠　低至$22歎全日早午晚茶4套餐
靚媽精明眼︱八達通再派錢推出增值回贈優惠 做齊兩步即賺最高$400【附教學連結】
10:41 2024/11/22
靚媽精明眼︱八達通再派錢推出增值回贈優惠 做齊兩步即賺最高$400【附教學連結】
靚媽精明眼｜Pacific Coffee周一限定優惠　美式咖啡及鮮奶咖啡買一送一
12:51 2024/11/27
靚媽精明眼｜Pacific Coffee周一限定優惠　美式咖啡及鮮奶咖啡買一送一
美食 餐廳情報 網絡熱話 酒樓 著數優惠 下午茶 點心

最高瀏覽

王賢誌申請破產｜王賢誌154字回應破產　形容是艱難決定已深思熟慮
王賢誌申請破產｜王賢誌154字回應破產　形容是艱難決定已深思熟慮
色素危害｜6種人造色素恐損專注力　32款不含邪惡色素朱古力清單
色素危害｜6種人造色素恐損專注力　32款不含邪惡色素朱古力清單
最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
均衡飲食︱日男為買遊戲機發誓連續1865日吃SUKIYA　身體驚人變化曝光
均衡飲食︱日男為買遊戲機發誓連續1865日吃SUKIYA　身體驚人變化曝光
肺癌｜陀B期間頻咳嗽　孕媽媽確診肺癌離世　1原因從不吸煙仍致癌【附5大非吸煙致肺癌因素】
肺癌｜陀B期間頻咳嗽　孕媽媽確診肺癌離世　1原因從不吸煙仍致癌【附5大非吸煙致肺癌因素】