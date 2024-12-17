靚媽精明眼︱逆市點心跳樓價！肉餅飯豬手一律$6.8　即睇邊間酒樓咁著數【附點心紙】

▲ 有大型連鎖酒樓推出特價早茶及下午茶優惠。

【經濟不景/點心/優惠/酒樓】結業潮消息此起彼落，惟逆市有酒樓露出曙光。有大型連鎖酒樓在經濟下行之時，推出超抵食早茶及下午茶優惠，鹹魚肉餅飯、花生豬手、鯪魚球、鮮竹卷一律$6.8。消息旋即引起網民討論，不少人高呼「抵食！」，認為經濟不景氣，有如此實惠的美食，能為社會打氣振奮民心。

最新影片推介：

不少男女老幼均喜歡到酒樓歎茶及點心，日前網民在社交平台「香港酒樓關注組」分享，大型連鎖酒樓「明星海鮮燒鵝專門店」推出特價早茶及下午茶優惠，鹹魚肉餅飯、花生豬手、鯪魚球、鮮竹卷、豬骨粥等一律6.8元，星期一至日每天供應，同時，更有「超級優惠直通車」，由每天早上6時45分至下午3時45分供應魚片粥、西洋菜餃、糯米飯、炒米粉等，只售14.8元，十分抵食！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

靚媽精明眼｜Rakuten Travel揭港人日3大之最 推出預訂日本酒店優惠6折起

靚媽精明眼︱「呢個價早餐都未得啦！」

有網民分享實物照片可見，鹹魚肉餅飯份量正常，鯪魚球大大粒，似乎未有因優惠而偷工減料，難怪不少網民大讚抵食之餘，認為性價比勝過茶餐廳，「好過茶記，坐得舒服」、「呢個價早餐都未得啦」、「正過連鎖快餐」。亦有網民分享在下午茶時段光顧，一碗油雞飯只需20元，另點多一款6.8元點心，結帳時連茶錢加一，「40元有找」，直呼「下午茶真抵食」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

靚媽精明眼︱全港首家MINISO Outlet登陸西九龍 全年均有折！【附地址營業時間】

明星海鮮燒鵝專門店各分店地址 西環店 地址： 香港德輔道西271-285號二樓B鋪 時間： 早上7:00 至 晚上11:00 電話： 2548 6838 新蒲崗店 地址： 九龍新蒲崗爵祿街86號明星商場1字樓A舖 時間： 早上7:00 至 晚上11:00 電話： 2325 3038 黃大仙店 地址： 九龍黃大仙竹園廣場3樓S301 – S302號舖 時間： 早上6:30 至 晚上11:00 電話： 2791 2838 大圍店 地址： 新界沙田大圍道1至35號金山樓一樓(全層) 時間： 早上7:00 至 晚上11:00 電話： 2606 2728 屯門店 地址： 新界屯門湖翠路1號蝴蝶廣場3樓R301號舖 時間： 早上7:00 至 晚上11:00 電話： 2509 1833

靚媽精明眼︱一田X德國孖人牌廚具 低至18折換購高質廚具廚刀最平換購價低至$199

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】