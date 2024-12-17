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鯁魚骨｜內地知名主持人食江水魚　遭4.4cm長魚骨「刺穿胃插肝」險亡

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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內地一位知名主持人吃魚時不慎鯁骨，結果魚骨刺穿胃部插入肝臟。

【魚/魚骨/鯁骨/手術】內地一位知名主持人日前工作時吃了一道江水魚，之後感到腹痛，求醫後才發現不慎吞下一根長達4.4cm的魚骨，甚至已刺穿其胃部、插入肝臟，需靠手術取出。

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綜合內地媒體報道，上海東方衛視主持人百克力近日在社交平台上發布影片，分享自己鯁魚骨的經歷。他憶述自己當時在武漢工作，中午點了一道江水魚來吃，結果下午化妝時便開始胃痛，但最初以為只是吃壞了東西，所以並未在意。然而到了晚上他仍持續腹痛，於是便在朋友的建議下前往武漢協和醫院急症科求診。

他隨後在醫院接受電腦斷層掃描（CT Scan），結果顯示為「異物穿孔」，醫生推測是魚骨，長約4.4cm，且已經穿出了胃，甚至插入旁邊的肝臟。百克力在急診外科留院觀察一晚後，第二天便接受了腹腔鏡手術，所幸一切順利，醫生成功透過微創手術取出了魚骨。

完成手術之後，百克力經歷了一段恢復期，並在影片中分享自己術後排氣，以及手術前插胃管的經驗。他最後提醒市民「請大家吃飯，尤其是吃魚，一定要細嚼慢嚥」，又表示「雖然很丟人，但是它很有借鑒意義，希望大家不要碰到。」

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武漢協和醫院急診外科主任趙剛受訪時表示，取出的魚骨長4.4cm，確實比較危險，如果延誤治療，容易發生腹腔感染、引發休克，若不及時進行手術治療，甚至會危及性命。

萬幸的是，這根魚骨慢慢的滑到了胃裡，沒有卡到食道，否則危險系數更高。

他表示，如果魚骨刺破食道，甚至刺破主動脈，將會直接導致生命危險。趙剛又提醒，很多市民在鯁骨時會想到用吞飯或喝醋的方法，試圖把其帶到胃裡；如果魚骨較小、較軟，可能會被帶到胃裡，但如果魚骨大且較硬，這樣做反而會讓魚刺刺得更深，可能導致感染、穿孔及刺破周圍大動脈，繼而引發大出血，因此建議鯁魚骨後第一時間到醫院就診。另外，如出現突發的腹痛，也應該及時到醫院求診，由急診外科專家團隊明確病因。

更多相關報道：魚骨鯁喉｜30歲男子鯁魚骨仿古法飲水兼吞飯　險遭魚骨刺穿頸動脈命危

鯁魚骨｜鯁骨3大處理伏位

魚骨鯁喉如處理不當，後果可大可小。本港耳鼻喉專科醫生黃德彰曾受訪指出，以下方法可能令喉嚨傷上加傷：

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鯁魚骨｜鯁骨嚴重程度+處理方法

至於鯁骨的嚴重程度，則需視乎骨頭大小及位置而定，骨頭越大危險程度越高；而就位置而言，則可以喉核為界：

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