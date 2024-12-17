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酒樓茶壺｜食客公審酒樓「二手茶」奉客　網民1個原因反斥投訴者過份

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撰文： 王月明

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

食客公審酒樓「二手茶」奉客，網民1個原因反斥投訴者過份。

得閒時與三兩好友酒樓品茶食點心是一大樂事。然而，有港男在Facebook「香港酒樓關注組」群組發帖，指日前於灣仔一間酒樓飲茶時，店員疑似奉上「上手壺茶」，樓主十分不滿，遂影下店員樣貌發布至網絡公審。

酒樓茶壺｜筲箕灣酒樓茶壺驚現多隻螞蟻　港女反映後店方不道歉只咁樣做

酒樓茶壺｜酒樓疑以「二手茶」奉客

據樓主描述，他於12月7日光顧灣仔一間酒樓飲茶，惟飲茶後發現茶水溫度較低，樓主形容其「凍冰冰」，遂懷疑店員「二次利用」之前客人飲用的茶水奉客，指店員上的茶是「上手壺二手茶」。

「今日去飲茶，點知阿姐沖茶時，拿返之前客人飲過壺茶畀我，凍冰冰」，更以地溝油與「上手壺茶」類比。樓主還附上為其上茶的店員全貌相片，是位有一定年紀的女店員。

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酒樓茶壺｜網民猜測店員一時失誤

此事引起熱議，惟網民認為樓主不應將未遮擋店員相貌之圖片上傳至網絡，應當場與店員反映而非事後公審，指責其「小題大做」，「無病呀你，影人嚟公審」、「有啲事無必要太計較」、「公審人哋咁冇品，又唔打格仔」「你有付款就有權叫換過另一壺茶，你喺到公審有乜用呀？」、「其實有問題當場提出解決就可以，唔使下下都影人哋相上網公審」、「阿姐靠份工養家㗎，老作故事累人生計，自作孽啦你」。

不過，也有人認為此類事件不應輕視，事關食品安全。（iStock）

亦有網民曾光顧該酒樓，認為該名店員服務周到，猜測其可能是一時失誤，「我都有幫襯開呢間飲茶，呢個姐冇乜嘢㗎幾好人，可能佢一時錯手啫，你唔滿意嘅咪下次唔好幫襯囉，使乜整曬啲相出嚟」、「我諗應該成間酒樓最靚係佢，真係想去幫襯一次」、「有60歲，阿姐又翻枱，又沖水開茶，錯手」。

不過，也有人批評酒樓以「二手茶」奉客之行為不能輕視，並指「不是發生在自己身上，如果發生自己又點呢？」。

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