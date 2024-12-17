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口腔癌｜18歲男生8年狂吃1種食物　零P圖瓜子面食到起角勸世：不要吃【附醫生拆解致癌成因】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

【口腔癌／瓜子面／國字面／變形】咀嚼肌過度發達會變成甚麼樣子？河南一名男子8年來狂食1種食物，由原來的瓜子面食到「起角」變形，更自拍短片360度零死角力證不是P圖。短片瘋傳後，網民驚呼難以置信！

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食檳榔｜拍片360度零死角 力證食檳榔食到面變形

綜合內媒報道，河南一個自稱「河南省第一檳榔王」的18歲少年拍攝視頻，公開他食檳榔8年的模樣。他表示自己從10歲開始食檳榔，當年因為偷吃父親的檳榔後猶如上癮般，8年來不斷狂食，每天吃3至4包，僅一個月花費4、5千元人民幣，8年來合共吃了40多萬元（約42萬港元）的檳榔。影片中可見他每次咀嚼檳榔都非常用力，導致他咀嚼肌異常發達，甚至食到變形，由原來的「瓜子臉」，變為「方塊臉」，甚至被同學改化名為「電視機」。

當初的樣子：

男子原來的瓜子臉。（網上圖片）

食足8年後變成這個樣子：

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男子坦言，後悔食檳榔導致臉部變形和影響生活，強調開始戒食檳榔，拍片提醒「愛吃的人就少吃，少吃的人就盡量不吃」。影片在網絡瘋傳，不少網民看後以為是特效，沒想到是「真有其貌」，實在難以置信。

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口腔癌｜食檳榔致癌成因

在2013年《檳榔王國中的割臉人》紀錄片中，記錄過往有病例因為長年累月咀嚼檳榔導致口腔癌，需要「割臉保命」。雖然台灣目前沒有專法禁止食用檳榔，醫學界有研究指出，檳榔的纖維非常粗糙，在咀嚼的過程裡，容易透過摩擦造成口腔黏膜局部損傷，同時，檳榔含有大量具有細胞毒性的檳榔鹼會釋出。長期的檳榔鹼刺激，會導致口腔粘膜纖維化，可能造成口腔癌。

據了解，口腔癌患者起初會覺得口乾舌燥，口中有灼熱感，尤其在進食刺激性食物時更為明顯。患者到後期會失去味覺，甚至連張開口都變得困難，口齒不清，吞嚥困難。

口腔癌｜病發前出現3大表徵

台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬曾經指出，口腔癌是指口腔出現惡性腫瘤，當中鱗狀上皮癌屬最常見，佔口腔癌個案的85%。台灣家庭醫學科醫生王健宇曾表示，口腔癌病發前會有3大表徵：

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口腔健康｜5大原因增口腔癌病變風險

本港耳鼻喉專科醫生黃德彰曾接受本報訪問時，指口腔癌患者會一直生痱滋（口腔潰瘍）或者感覺口腔有突起物，傷口卻未必會感到疼痛。在治療方面，需視乎腫瘤是集中口腔還是已經擴散全身，如果集中在口腔的話，可以透過手術、電療及化療去治療；如果已經擴散，可治療的機會就較小，當中有5大原因會增加口腔病變風險：

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