王賢誌破產︱54歲王賢誌申請破產　首位公開承認同性結婚香港男藝人 自爆曾心動2圈中男

▲ 54歲王賢誌申請破產 首位公開承認同性結婚香港男藝人 自爆曾心動2圈中男

【王賢誌／破產／同性戀／出櫃／同性婚姻】王賢誌驚傳破產！昨日（16日），前TVB司儀王賢誌（Vinci）在社交平台發文證實已入稟高等法院呈請破產。據悉，作為首位公開承認同性結婚的香港男藝人，他曾斥資400萬拍同志真人騷，但並不賺錢；及後又因取消見面會而損失最少六位數字，實屬財運不佳。

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據昨日（16日）流傳出的一份法庭文件顯示，一名與前TVB司儀王賢誌（Vinci Wong）同名的男子入稟高等法院呈請破產，案件排期於2025年1月21日進行破產呈請聆訊。至當晚約8時多，王賢誌在社交平台發文，證實已入稟高等法院呈請破產。

據悉，王賢誌身為王氏港建創辦人王華湘的男孫，他於今年10月10日突將3245萬股王氏港建餽贈他人，持股量降至2.1億或28.9%；11月5日又以個人原因辭任執行董事職務，持股進一步降至2.08億股或28.5%。至上周五（13日），王賢誌再辭任護老股嘉濤控股 （02189） 獨立非執董，稱冀投放更多時間在其他業務。

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斥資400萬拍同志戀綜無回本、取消見面會損失六位數

現年54歲的王賢誌入行演藝界30年，曾在TVB主持過不少節目，亦有參與劇集演出。2022年，王賢誌破天荒主持J2同志戀愛真人騷《仔仔一堂》；直至今年10月，他在記者會上宣佈《仔仔一堂》會製作第二季，但因在另一電視台播出，所以將改節目名為《Boyscation Too》。

記者會當日，王賢誌透露《Boyscation Too》會到峇里取景拍攝6日，製作費達400萬元，全部由他本人自資。他笑言，節目是「賠本生意」，預計只在電視台播放，不會賺錢；但其實節目的內裡意義重大。他曾在接受TOPick訪問時强調，節目是想帶出社會關注性小眾，希望家長如果發現仔女性取向不一樣，或子女選擇「出櫃」，都能以用平常心及理解的心情去面對。而實際節目播出後，還是引起了不少話題。

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另外，王賢誌又因取消了原定於今年12月19及20日舉辦的《We Are Boyscation Fan Meeting 2024》，預計損失至少六位數金額。對此，他澄清指見面會是因與幾個活動撞期而取消，已賣出的門票會作全數退款。

20歲認「出櫃」 成首位公開承認同性結婚香港男藝人

王賢誌是娛樂圈首個出櫃及公開與同性結婚的男星，可謂極具勇氣。他早於20多歲時就已向家人表明同志的身份，並在接受TOPick訪問時重提當年向父母坦承性取向一事，表示當初向父母出櫃都鼓起很大勇氣，更找到家庭醫生做說客，證明同性戀大部份是先天性取向。

後來，王賢誌有很長一段時間冇拍拖，「冇逼佢哋面對，到佢哋消化件事沉澱了，我年紀又開始大，兩個妹結咗婚又搬埋出去，佢哋開始擔心我有冇個伴」。直到王賢誌與另一半周思聰（Kevin Chow）相識，39歲才正式拍拖。二人相戀7年，最終在2016年修成正果，在溫哥華結婚，父母欣然接受。王賢誌回憶：

第一次拍拖好自然就帶佢見我屋企人，拍咗七年之後先結婚，其實係好自然一件事。

不過，王賢誌與Kevin長達13年的感情，中間也必經歷過風浪。他在訪問中直認婚後也對別人心動過，但最終還是回到Kevin的懷抱。而今年8月，兩人甜蜜慶祝結婚8周年。

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自爆曾睇中陳鍵鋒吳家樂

王賢誌於2022年為網上節目《月傾會》擔任嘉賓，承認曾鍾意過2位圈中男拍檔，表示由於經常見面而產生好感，「點解我會鍾意？咪因為成日見囉！」。當主持問及是否包括陳鍵鋒？他回答：

陳鍵鋒都有啲嘅都算，我都覺得幾有好感，但未去到話鐘意！我覺得有啲外形，甚至乎有啲才華嘅，嗰陣時其實我都OK㗎，所以其實真係好多。

而早在《K-100》一同試鏡的吳家樂，二人相識多年，王賢誌亦承認鍾意對方，更直言對方應該也感應到他的心意：

因為我同佢同一日試鏡《K-100》，入TVB第一日就同佢一齊試鏡，所以識咗好多年！（佢知唔你鍾意佢？）我諗唔會唔知啦下嘛，sense到嘅！

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