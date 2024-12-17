  • 20°C
香港時間：20241217日 (二) 13:02

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王賢誌破產︱54歲王賢誌申請破產　首位公開承認同性結婚香港男藝人 自爆曾心動2圈中男

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

54歲王賢誌申請破產　首位公開承認同性結婚香港男藝人 自爆曾心動2圈中男

【王賢誌／破產／同性戀／出櫃／同性婚姻】王賢誌驚傳破產！昨日（16日），前TVB司儀王賢誌（Vinci）在社交平台發文證實已入稟高等法院呈請破產。據悉，作為首位公開承認同性結婚的香港男藝人，他曾斥資400萬拍同志真人騷，但並不賺錢；及後又因取消見面會而損失最少六位數字，實屬財運不佳。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜糖尿病患者需要戒糖戒水果？ 營養師拆解4大糖尿病飲食迷思

據昨日（16日）流傳出的一份法庭文件顯示，一名與前TVB司儀王賢誌（Vinci Wong）同名的男子入稟高等法院呈請破產，案件排期於2025年1月21日進行破產呈請聆訊。至當晚約8時多，王賢誌在社交平台發文，證實已入稟高等法院呈請破產。

據悉，王賢誌身為王氏港建創辦人王華湘的男孫，他於今年10月10日突將3245萬股王氏港建餽贈他人，持股量降至2.1億或28.9%；11月5日又以個人原因辭任執行董事職務，持股進一步降至2.08億股或28.5%。至上周五（13日），王賢誌再辭任護老股嘉濤控股 （02189） 獨立非執董，稱冀投放更多時間在其他業務。

點擊圖片放大
+5
+4

斥資400萬拍同志戀綜無回本、取消見面會損失六位數

現年54歲的王賢誌入行演藝界30年，曾在TVB主持過不少節目，亦有參與劇集演出。2022年，王賢誌破天荒主持J2同志戀愛真人騷《仔仔一堂》；直至今年10月，他在記者會上宣佈《仔仔一堂》會製作第二季，但因在另一電視台播出，所以將改節目名為《Boyscation Too》。

記者會當日，王賢誌透露《Boyscation Too》會到峇里取景拍攝6日，製作費達400萬元，全部由他本人自資。他笑言，節目是「賠本生意」，預計只在電視台播放，不會賺錢；但其實節目的內裡意義重大。他曾在接受TOPick訪問時强調，節目是想帶出社會關注性小眾，希望家長如果發現仔女性取向不一樣，或子女選擇「出櫃」，都能以用平常心及理解的心情去面對。而實際節目播出後，還是引起了不少話題。

點擊圖片放大
+4
+3

另外，王賢誌又因取消了原定於今年12月19及20日舉辦的《We Are Boyscation Fan Meeting 2024》，預計損失至少六位數金額。對此，他澄清指見面會是因與幾個活動撞期而取消，已賣出的門票會作全數退款。

20歲認「出櫃」 成首位公開承認同性結婚香港男藝人

王賢誌是娛樂圈首個出櫃及公開與同性結婚的男星，可謂極具勇氣。他早於20多歲時就已向家人表明同志的身份，並在接受TOPick訪問時重提當年向父母坦承性取向一事，表示當初向父母出櫃都鼓起很大勇氣，更找到家庭醫生做說客，證明同性戀大部份是先天性取向。

後來，王賢誌有很長一段時間冇拍拖，「冇逼佢哋面對，到佢哋消化件事沉澱了，我年紀又開始大，兩個妹結咗婚又搬埋出去，佢哋開始擔心我有冇個伴」。直到王賢誌與另一半周思聰（Kevin Chow）相識，39歲才正式拍拖。二人相戀7年，最終在2016年修成正果，在溫哥華結婚，父母欣然接受。王賢誌回憶：

第一次拍拖好自然就帶佢見我屋企人，拍咗七年之後先結婚，其實係好自然一件事。

不過，王賢誌與Kevin長達13年的感情，中間也必經歷過風浪。他在訪問中直認婚後也對別人心動過，但最終還是回到Kevin的懷抱。而今年8月，兩人甜蜜慶祝結婚8周年。

點擊圖片放大
+10
+9

自爆曾睇中陳鍵鋒吳家樂

王賢誌於2022年為網上節目《月傾會》擔任嘉賓，承認曾鍾意過2位圈中男拍檔，表示由於經常見面而產生好感，「點解我會鍾意？咪因為成日見囉！」。當主持問及是否包括陳鍵鋒？他回答：

陳鍵鋒都有啲嘅都算，我都覺得幾有好感，但未去到話鐘意！我覺得有啲外形，甚至乎有啲才華嘅，嗰陣時其實我都OK㗎，所以其實真係好多。

而早在《K-100》一同試鏡的吳家樂，二人相識多年，王賢誌亦承認鍾意對方，更直言對方應該也感應到他的心意：

因為我同佢同一日試鏡《K-100》，入TVB第一日就同佢一齊試鏡，所以識咗好多年！（佢知唔你鍾意佢？）我諗唔會唔知啦下嘛，sense到嘅！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

心肌梗塞｜20歲兒獨居海外留學突心肌梗塞猝逝　男星遺憾未能見最後一面【附心肌梗塞7大徵狀】
10:23 2024/11/26
心肌梗塞｜20歲兒獨居海外留學突心肌梗塞猝逝　男星遺憾未能見最後一面【附心肌梗塞7大徵狀】
抗癌勇士｜30歲男星右臂留20cm疤　1原因瞞身邊人患骨癌　自白罹癌心路歷程
19:22 2024/11/22
抗癌勇士｜30歲男星右臂留20cm疤　1原因瞞身邊人患骨癌　自白罹癌心路歷程
男神崩壞丨45歲影帝近照曝光　滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致
18:50 2024/10/30
男神崩壞丨45歲影帝近照曝光　滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致

你可能感興趣

心肌梗塞｜20歲兒獨居海外留學突心肌梗塞猝逝　男星遺憾未能見最後一面【附心肌梗塞7大徵狀】
10:23 2024/11/26
心肌梗塞｜20歲兒獨居海外留學突心肌梗塞猝逝　男星遺憾未能見最後一面【附心肌梗塞7大徵狀】
抗癌勇士｜30歲男星右臂留20cm疤　1原因瞞身邊人患骨癌　自白罹癌心路歷程
19:22 2024/11/22
抗癌勇士｜30歲男星右臂留20cm疤　1原因瞞身邊人患骨癌　自白罹癌心路歷程
男神崩壞丨45歲影帝近照曝光　滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致
18:50 2024/10/30
男神崩壞丨45歲影帝近照曝光　滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致
網絡熱話 同性戀 王賢誌

最高瀏覽

王賢誌申請破產｜王賢誌154字回應破產　形容是艱難決定已深思熟慮
王賢誌申請破產｜王賢誌154字回應破產　形容是艱難決定已深思熟慮
色素危害｜6種人造色素恐損專注力　32款不含邪惡色素朱古力清單
色素危害｜6種人造色素恐損專注力　32款不含邪惡色素朱古力清單
最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
均衡飲食︱日男為買遊戲機發誓連續1865日吃SUKIYA　身體驚人變化曝光
均衡飲食︱日男為買遊戲機發誓連續1865日吃SUKIYA　身體驚人變化曝光
肺癌｜陀B期間頻咳嗽　孕媽媽確診肺癌離世　1原因從不吸煙仍致癌【附5大非吸煙致肺癌因素】
肺癌｜陀B期間頻咳嗽　孕媽媽確診肺癌離世　1原因從不吸煙仍致癌【附5大非吸煙致肺癌因素】