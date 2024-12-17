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英年早逝｜銷聲匿跡大半年　28歲知名男模驚傳離世　家屬回應消息震撼全網

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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28歲知名男模銷聲匿跡大半年驚傳離世，家屬回應消息震撼全網。

【冼峻生／車禍／男模／英年早逝】内地知名婚紗男模阿冼「冼峻生」近日驚傳因車禍離世的消息，終年28歲。家屬於11月發布訃聞證實死訊，引發網友關注。

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綜合内地媒體報道，有網友近日爆料知名婚紗男模冼峻生已經車禍離世，其社交平台帳號亦已改為私密，消息一出，立即登上微博熱搜。有自稱是冼峻生姐姐的網友證實，家人已在11月登入冼峻生的社交平台帳號發布訃告，並感謝大家的關心，希望外界不要再猜測解讀死因。

家屬在訃告中表示，這段時間以來，他們一直在斟酌組織言語，但依舊難以表達這份痛苦和哀傷。

現在懷著沉痛心情告訴大家，我們的親人冼峻生，於今年春天不幸因交通意外，永遠地離開了我們。

文中指出，阿洗以演員和模特身分，在網上分享無數美好時刻，也用笑容和真心收穫了大家的喜愛，「相信他會在大家心中永遠佔有一席之地」。

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據悉，冼峻生於1995年12月23日出生，畢業於華南師範大學，曾進入演藝圈，參演《李雷與韓梅梅》、《羽球英雄》、《往日不成往事》等，但並未大紅大紫。

不過，他憑藉俊俏的外型和180厘米的身高，與搭檔「苗苗」拍攝婚紗照片、影片，意外以婚紗男模特的身分爆紅，收獲不少粉絲。

——

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