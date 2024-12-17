財政預算案2025｜李家超：諮詢工作已展開　將開源節流增經濟活動及新增長點

▲ 行政長官李家超今早出席行會前表示，當局處理財政問題會開源節流。（朱永倫攝）

【財政預算案2025 / 李家超 / 陳茂波】行政長官李家超今早（17日）出席行會前表示，財政預算案諮詢工作已展開，當局處理財政問題會開源節流，增加整體本地經濟發展，提升本地經濟增長總值，增加政府收入，令每個行業受惠。

他指，財政司司長陳茂波在開源節流方面會積極制訂一些項目，增加經濟活動及新增長點，在收集意見後，會按著香港實際情況做好財政預算案。

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本地生產總值主要依靠投資、消費及出口。投資方面，李家超指當局會繼續確保每年有約900億元的投資，令長遠經濟增長得以保持。私人投資方面，他表示，現時情況有很多不確定性，有些私人投資會較審慎，而消費市場的模式已改變，自從深圳恢復「一簽多行」後，內地旅客入境數字，特別是在周末上升兩至三成，市面上人流增加，氣氛好轉，不少行業的營業額都增加。他相信在聖誕和新年旺季，旅客來港的數字會繼續上升，消費方面也會增加，呼籲業界在實體經濟減少的情況下，要掌握好網購機遇。

面對財赤問題，有聲音指公務員應減薪或縮減編制，李家超回應指，歡迎所有意見，每個意見都會審慎研究；當局聽到不同的意見，會研究意見背後的理念和數據，平衡整體利益。

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