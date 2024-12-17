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機票優惠｜香港航空機票大劈價$310起　福岡/札幌/鹿兒島6大日本航點85折

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

香港航空機票大劈價$310起，福岡、札幌、鹿兒島6大日本航點85折。

香港航空（Hong Kong Airlines）推出限時機票優惠，來回票價低至$310，包20公斤託運行李，涵蓋多個熱門航點，例如東京、大阪、首爾，甚至最新加拿大溫哥華航線。另外，札幌、福岡等共6個日本航點的機票現有85折優惠，即睇詳情！

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機票優惠｜香港航空機票低至$310

香港航空推出Mega Sale優惠，由即日起至2025年1月3日，預訂來回機票低至$310，包括20公斤行李託運額，日本、韓國、東南亞，以至加拿大溫哥華等目的地都適用，其中10條航線及票價如下：

航點票價（未包稅項及附加費）
海口$310
台中$350
上海$560
首爾$770
名古屋$940
大阪$1,190
東京$1,380
峇里島$2,300
黃金海岸$2,370
溫哥華$3,800

不過要留意，以上價錢未包括稅項及附加費，優惠亦不適用於2024年12月19日至2024年12月29日及2025年1月24日至2025年2月2日之航班。

香港航空Mega Sale優惠詳情
銷售日期：即日起至2025年1月3日
旅遊日期：即日起至2025年6月19日
預訂連結：【香港航空網站

機票優惠｜香港航空日本機票85折

另外，香港航空6條日本航線亦推出機票優惠，由即日起至12月21日，於香港航空官網購買香港至仙台、札幌、熊本、鹿兒島、福岡或沖繩單程／來回機票，經濟艙滿$1,000、商務艙滿$3,000，使用優惠碼「HXGOJPN」即享85折，來回連稅$939起。

點擊圖片放大
航點來回連稅（包7kg手提行李）來回連稅（包20kg託運行李）
鹿兒島$939起$1,353起
熊本$969起$1,389起
沖繩$1,204起$1,424起
福岡$1,449起$1,782起
仙台$1,960起$2,116起
札幌$3,062起$3,358起

香港航空日本機票85折優惠詳情
訂票日期：即日起至12月21日
旅遊日期：

  • 2024年12月4日至2024年12月15日（熊本、鹿兒島、福岡或沖繩）
  • 2025年1月5日至2025年3月31日（仙台、熊本、鹿兒島、福岡或沖繩）
  • 2025年3月1日至2025年3月31日（札幌）

優惠碼：HXGOJPN
預訂連結：【香港航空網站

同場加映：前空姐爆7大航空秘聞

有前空姐分享7大航空，秘聞包括千萬別喝機上兩種飲料，也別使用他們的冰塊，更透露一星期那一天的機票最便宜。點擊下圖瀏覽詳情：

點擊圖片放大
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+9

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