機票優惠｜香港航空機票大劈價$310起　福岡/札幌/鹿兒島6大日本航點85折

▲ 香港航空機票大劈價$310起，福岡、札幌、鹿兒島6大日本航點85折。

香港航空（Hong Kong Airlines）推出限時機票優惠，來回票價低至$310，包20公斤託運行李，涵蓋多個熱門航點，例如東京、大阪、首爾，甚至最新加拿大溫哥華航線。另外，札幌、福岡等共6個日本航點的機票現有85折優惠，即睇詳情！

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機票優惠｜香港航空機票低至$310

香港航空推出Mega Sale優惠，由即日起至2025年1月3日，預訂來回機票低至$310，包括20公斤行李託運額，日本、韓國、東南亞，以至加拿大溫哥華等目的地都適用，其中10條航線及票價如下：

航點 票價（未包稅項及附加費） 海口 $310 台中 $350 上海 $560 首爾 $770 名古屋 $940 大阪 $1,190 東京 $1,380 峇里島 $2,300 黃金海岸 $2,370 溫哥華 $3,800

不過要留意，以上價錢未包括稅項及附加費，優惠亦不適用於2024年12月19日至2024年12月29日及2025年1月24日至2025年2月2日之航班。

香港航空Mega Sale優惠詳情

銷售日期：即日起至2025年1月3日

旅遊日期：即日起至2025年6月19日

預訂連結：【香港航空網站】

機票優惠｜香港航空日本機票85折

另外，香港航空6條日本航線亦推出機票優惠，由即日起至12月21日，於香港航空官網購買香港至仙台、札幌、熊本、鹿兒島、福岡或沖繩單程／來回機票，經濟艙滿$1,000、商務艙滿$3,000，使用優惠碼「HXGOJPN」即享85折，來回連稅$939起。

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航點 來回連稅（包7kg手提行李） 來回連稅（包20kg託運行李） 鹿兒島 $939起 $1,353起 熊本 $969起 $1,389起 沖繩 $1,204起 $1,424起 福岡 $1,449起 $1,782起 仙台 $1,960起 $2,116起 札幌 $3,062起 $3,358起

香港航空日本機票85折優惠詳情

訂票日期：即日起至12月21日

旅遊日期：

2024年12月4日至2024年12月15日（熊本、鹿兒島、福岡或沖繩）

2025年1月5日至2025年3月31日（仙台、熊本、鹿兒島、福岡或沖繩）

2025年3月1日至2025年3月31日（札幌）

優惠碼：HXGOJPN

預訂連結：【香港航空網站】

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