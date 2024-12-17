機票優惠｜香港航空機票大劈價$310起 福岡/札幌/鹿兒島6大日本航點85折
撰文： 王明芳
發布時間： 44 分鐘前
最後更新： 30 分鐘前
香港航空（Hong Kong Airlines）推出限時機票優惠，來回票價低至$310，包20公斤託運行李，涵蓋多個熱門航點，例如東京、大阪、首爾，甚至最新加拿大溫哥華航線。另外，札幌、福岡等共6個日本航點的機票現有85折優惠，即睇詳情！
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機票優惠｜香港航空機票低至$310
香港航空推出Mega Sale優惠，由即日起至2025年1月3日，預訂來回機票低至$310，包括20公斤行李託運額，日本、韓國、東南亞，以至加拿大溫哥華等目的地都適用，其中10條航線及票價如下：
|航點
|票價（未包稅項及附加費）
|海口
|$310
|台中
|$350
|上海
|$560
|首爾
|$770
|名古屋
|$940
|大阪
|$1,190
|東京
|$1,380
|峇里島
|$2,300
|黃金海岸
|$2,370
|溫哥華
|$3,800
不過要留意，以上價錢未包括稅項及附加費，優惠亦不適用於2024年12月19日至2024年12月29日及2025年1月24日至2025年2月2日之航班。
香港航空Mega Sale優惠詳情
銷售日期：即日起至2025年1月3日
旅遊日期：即日起至2025年6月19日
預訂連結：【香港航空網站】
機票優惠｜香港航空日本機票85折
另外，香港航空6條日本航線亦推出機票優惠，由即日起至12月21日，於香港航空官網購買香港至仙台、札幌、熊本、鹿兒島、福岡或沖繩單程／來回機票，經濟艙滿$1,000、商務艙滿$3,000，使用優惠碼「HXGOJPN」即享85折，來回連稅$939起。
|航點
|來回連稅（包7kg手提行李）
|來回連稅（包20kg託運行李）
|鹿兒島
|$939起
|$1,353起
|熊本
|$969起
|$1,389起
|沖繩
|$1,204起
|$1,424起
|福岡
|$1,449起
|$1,782起
|仙台
|$1,960起
|$2,116起
|札幌
|$3,062起
|$3,358起
香港航空日本機票85折優惠詳情
訂票日期：即日起至12月21日
旅遊日期：
- 2024年12月4日至2024年12月15日（熊本、鹿兒島、福岡或沖繩）
- 2025年1月5日至2025年3月31日（仙台、熊本、鹿兒島、福岡或沖繩）
- 2025年3月1日至2025年3月31日（札幌）
優惠碼：HXGOJPN
預訂連結：【香港航空網站】
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