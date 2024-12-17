香港小姐︱謝嘉怡兩愛犬誤食路邊毒肉死亡　悲痛問蒼天：為何要殺害無辜的小女孩？

▲ 港姐冠軍謝嘉怡的兩隻愛犬被毒死。

【謝嘉怡 / 香港小姐 / 毛孩】2020年勇奪香港小姐冠軍及最上鏡小姐成雙料港姐冠軍謝嘉怡（Lisa），在昨日（12月16日）於個人社交網站心痛表示，她所養的6歲臘腸狗Summer及3歲唐狗Peachy離世，原因是被下毒害死。

謝嘉怡前日與3隻愛犬在大埔社山村散步，臨時決定走另一條路散步，因為覺得那條路很美，已13歲的Leo因為視力不好，便跟在自己身邊，但Summer和Peachy自由活動，「我看到他們好像在吃東西，我即刻跑過去，當時他們還回望，好像知道自己不應該亂吃東西，但幾秒後Peachy開始暈低和抽筋，我們抱著他時，10秒後到Summer也開始倒下。」

她指落毒者經精心策劃，上載毒肉照片稱：「從最後一張照片可以看出，這是經過精心策劃的。他們有一整隻烤雞、香腸和其他任何動物都會喜歡的肉類，他們甚至把它們放在盤子裏給牠們吃。」

香港小姐丨謝嘉怡哀痛悼念拳王堂兄 Lisa：你永遠活在我們心中

▲ 謝嘉怡與愛犬。

香港小姐︱謝嘉怡對人失信心

她趕到Peachy及Summer身邊時，牠們已倒地抽搐，謝嘉怡與同行友人立即抱起毛孩跑往馬路，獲一名熱心男途人協助截停的士，往位於大埔寶鄉路的獸醫診所趕往。可是短短約10分鐘的車程，Peachy先已捱不住，寫道：「Peachy已經喺車上面過咗身，Summer我畀獸醫時仲未死‥‥‥由佢哋食到死，最多半個鐘。」

獸醫告知她愛犬吃的肉中加入神經毒素，意味着它立即攻擊牠們大腦。謝嘉怡心碎稱：「為何我的女兒們沒有和我一起回家？為何我今天醒來後心裏多了兩個大洞？為何要殺害無辜的『小女孩』？」

謝嘉怡傷心地無奈稱，此事令她對人失去信心，但亦感激途人援手，除有人試圖拿牛奶幫忙，也有的士司機仗義免費載去獸醫診所，她更感激醫生和護士盡力搶救，稱：「他們讓我重新相信世界上還是有好人的。」

兩隻愛犬遺體將會交由寵物善終協助火化，謝嘉怡打算將骨灰製作飾物。至於Leo得知同伴不幸逝世，更疑悲鳴：「Summer係佢最好朋友，一離開診所，佢就好大聲嗚一聲，佢平時唔會咁‥‥‥」

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香港小姐︱列殘酷對待動物

謝嘉怡指公開此事，是不要讓愛犬無緣無故地死去，稱：「購買這些產品來做這些事，怎麼可能合法呢？我們怎麼能讓簡單的散步，對我們的Babies來說是安全的呢？為甚麼銷售這些產品沒保障？如果有人可以毒害動物，怎麼能阻止他們對人類下毒？」

她昨日已報警，警方回覆表示接獲一名女子報案，指兩隻狗懷疑曾進食一些置於路旁的肉碎，其後不適，同日死亡。經初步調查，案件列殘酷對待動物，交由大埔警區刑事調查隊的「動物罪案警察專隊」跟進，暫未有人被捕。

同時警方稱，一向重視任何懷疑殘酷對待動物的案件，並會以多機構合作模式積極防止及偵查有關罪案。

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