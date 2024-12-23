升中派位｜2025/26學年港島區22間英中自行收生準則　個別學校面試表現比重高達50%【附面試日期】

▲ 2025/26學年港島區22間英中當中，個別學校面試表現比重高達50%。

【升中派位/自行分配/升中面試】2025學年中一自行分配學位階段將於下月展開，家長可不受地區限制為子女報讀最多兩所心儀中學，TOPick整理了港島區22間英中的收生程序及資料，助家長了解各校自行收生的學額、面試日期及收生準則比重等。

家長須於2025年1月2至16日，向心儀的兩所中學遞交申請，按學校要求以郵寄或親身遞交等方式申請，亦可透過「中一派位電子平台」遞交申請，如家長已向中學遞交紙本申請表，毋須再透過電子平台重複申請，此舉不會增加獲派該校的機會。

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家長亦須留意，無論是紙本或電子平台，均不得向多於兩所中學申請，否則自行派位機會會被取消。自行分配學位申請一經遞交，則不可撤回、取消或更改選校次序。如學生獲中學納入自行分配學位正取學生名單，家長將於2025年3月31日收到學校通知，若使用電子平台申請，當日上午10時起亦可以查閱正取學生通知。

根據學校網頁資料，港島區英中收生準則大多包括學業成績、面試表現、課外活動服務、操行等，當中以學業成績佔比重最高，不過有部分學校面試表現比重亦達50%，有學校設兩輪面試，大多於2025年3月進行。

港島區22間英中收生詳情 中西區 聖士提反女子中學 自行分配學額： 54 收生準則： 學業成績 50%

面試表現及操行 35%

聯課活動、服務及獎項 15% 面試日期： 書面通知 詳情： 聖士提反女子中學網站 英華女學校 自行分配學額： 51 收生準則： 學業成績 50%

面試表現 30%

課外活動表現 10%

操行 10% 面試日期： 2025年3月8日 詳情： 英華女學校網址 英皇書院 自行分配學額： 43 收生準則： 面試表現 40%

學術表現 35%

課外活動、服務、特別才能 25% 面試日期： 2025年3月1日 詳情： 英皇書院網址 高主教書院 自行分配學額： 41 收生準則： 申請學生成績次第 40%

面試表現 30%

操行 10%

獎項及課外活動表現 10%

與本校關係 (如宗教背景、同一辦學團體學校的關係等) 10% 面試日期： 2025年3月8日 詳情： 高主教書院網址 聖嘉勒女書院 自行分配學額： 40 收生準則： 學業成績 50%

面試表現 30%

課外活動表現及奬項 20% 面試日期： 2025年3月8日 詳情： 聖嘉勒女書院網站 聖若瑟書院 自行分配學額： 54 收生準則： 學業成績及教育局提供的學生成績次第 25%

課外活動及獎項 15%

操行 10%

面試表現 50% 面試日期： 2025年3月1日 詳情： 聖若瑟書院網站 聖類斯中學 自行分配學額： 41 收生準則： 面試表現 30%

教育局成績次第 35%

校內表現（操行及老師評語）10%

課外活動及服務 10%

獎項 10%

與學校聯察、天主教受洗證明 5% 面試日期： 電郵通知（面見200人） 詳情： 聖類斯中學網站 灣仔區 皇仁書院 自行分配學額： 43 收生準則： 操行及學業成績 40%

課外活動及服務 15%

面試表現 45% 面試日期： 2025年3月8日（面見200人） 詳情： 皇仁書院網站 瑪利曼中學 自行分配學額： 43 收生準則： 學生成績及活動表現 50%

面試表現 50% 面試日期： 2025年3月1日 詳情： 瑪利曼中學網站 香港華仁書院 自行分配學額： 43 收生準則： 全面成長與學習表現 30%

教育局成績次第 20%

個人及集體面見 50% 面試日期： 2025年3月15日 詳情： 香港華仁書院網站 香港真光中學 自行分配學額： 40 收生準則： 學業成績 55%

面試表現 20%

操行、課外活動、服務及獎項 25% 面試日期： 2025年3月8日 詳情： 香港真光中學網站 聖保祿中學 自行分配學額： 54 收生準則： 校內成績及教育局成績次第40%

操行20%

課外活動、義工服務表現及獎項20% 面試日期： 2025年3月16日 詳情： 聖保祿中學網站 聖公會鄧肇堅中學 自行分配學額： 41 收生準則： 學業成績 30%

面試 40%

課外活動及服務 20%

操行 10% 面試日期： 2025年2月22日 詳情： 聖公會鄧肇堅中學網站 嘉諾撒聖方濟各書院 自行分配學額： 40 收生準則： 學業成績 60%

操行、課外活動、獎項及服務 10%

面試 30% 面試日期： 2025年3月1日 詳情： 嘉諾撒聖方濟各書院網站 東區 庇理羅士女子中學 自行分配學額： 43 收生準則： 學業成績 45%

面試 40%

課外活動 15% 面試日期： 2025年3月8日 詳情： 庇理羅士女子中學網站 張祝珊英文中學 自行分配學額： 50 收生準則： 教育局成績次第 50%

參與的課外活動及服務 10%

參與課外活動所取得的獎項 20%

面試表現 20%

於最近的成績表中獲取乙級操行或以上 面試日期： 2025年3月8日 詳情： 張祝珊英文中學網站 香港中國婦女會中學 自行分配學額： 40 收生準則： 學業成績 45%

面試表現/英語能力 40%

操行/課外活動/職位/獎項 15% 面試日期： 2025年3月15日 詳情： 香港中國婦女會中學網站 嘉諾撒書院 自行分配學額： 43 收生準則： 教育局成績次第及校內成績 40%

操行 30%

面試表現 20%

課外活動及其他 10% 面試日期： 2025年2月22日 詳情： 嘉諾撒書院網站 港島民生書院 自行分配學額： 40 收生準則： 學業成績 50%

課外活動 10%

服務 5%

專長 5%

面試表現 30% 面試日期： 2025年3月15日 詳情： 港島民生書院網站 筲箕灣官立中學 自行分配學額： 43 收生準則： 學業表現 40%

面試表現 40%

課外活動 20% 面試日期： 2025年3月1日 詳情： 筲箕灣官立中學網站 聖馬可中學 自行分配學額： 40 收生準則： 學業表現 50%

面試表現 50% 面試日期： 2025年3月1日或8日 詳情： 聖馬可中學網站 南區 嘉諾撒聖心書院 自行分配學額： 59 收生準則： 學業成績 50%

面試表現 40%

傑出成就 10%

操行良好/具可為學校作出貢獻的專項才能之申請者，將獲額外獎賞分數 面試日期： 2025年3月1日 詳情： 嘉諾撒聖心書院網站

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