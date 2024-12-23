升中派位｜2025/26學年港島區22間英中自行收生準則 個別學校面試表現比重高達50%【附面試日期】
撰文： 李盛芝
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【升中派位/自行分配/升中面試】2025學年中一自行分配學位階段將於下月展開，家長可不受地區限制為子女報讀最多兩所心儀中學，TOPick整理了港島區22間英中的收生程序及資料，助家長了解各校自行收生的學額、面試日期及收生準則比重等。
家長須於2025年1月2至16日，向心儀的兩所中學遞交申請，按學校要求以郵寄或親身遞交等方式申請，亦可透過「中一派位電子平台」遞交申請，如家長已向中學遞交紙本申請表，毋須再透過電子平台重複申請，此舉不會增加獲派該校的機會。
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家長亦須留意，無論是紙本或電子平台，均不得向多於兩所中學申請，否則自行派位機會會被取消。自行分配學位申請一經遞交，則不可撤回、取消或更改選校次序。如學生獲中學納入自行分配學位正取學生名單，家長將於2025年3月31日收到學校通知，若使用電子平台申請，當日上午10時起亦可以查閱正取學生通知。
根據學校網頁資料，港島區英中收生準則大多包括學業成績、面試表現、課外活動服務、操行等，當中以學業成績佔比重最高，不過有部分學校面試表現比重亦達50%，有學校設兩輪面試，大多於2025年3月進行。
|港島區22間英中收生詳情
|中西區
|聖士提反女子中學
|自行分配學額：
|54
|收生準則：
|面試日期：
|書面通知
|詳情：
|聖士提反女子中學網站
|英華女學校
|自行分配學額：
|51
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月8日
|詳情：
|英華女學校網址
|英皇書院
|自行分配學額：
|43
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月1日
|詳情：
|英皇書院網址
|高主教書院
|自行分配學額：
|41
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月8日
|詳情：
|高主教書院網址
|聖嘉勒女書院
|自行分配學額：
|40
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月8日
|詳情：
|聖嘉勒女書院網站
|聖若瑟書院
|自行分配學額：
|54
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月1日
|詳情：
|聖若瑟書院網站
|聖類斯中學
|自行分配學額：
|41
|收生準則：
|面試日期：
|電郵通知（面見200人）
|詳情：
|聖類斯中學網站
|灣仔區
|皇仁書院
|自行分配學額：
|43
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月8日（面見200人）
|詳情：
|皇仁書院網站
|瑪利曼中學
|自行分配學額：
|43
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月1日
|詳情：
|瑪利曼中學網站
|香港華仁書院
|自行分配學額：
|43
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月15日
|詳情：
|香港華仁書院網站
|香港真光中學
|自行分配學額：
|40
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月8日
|詳情：
|香港真光中學網站
|聖保祿中學
|自行分配學額：
|54
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月16日
|詳情：
|聖保祿中學網站
|聖公會鄧肇堅中學
|自行分配學額：
|41
|收生準則：
|面試日期：
|2025年2月22日
|詳情：
|聖公會鄧肇堅中學網站
|嘉諾撒聖方濟各書院
|自行分配學額：
|40
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月1日
|詳情：
|嘉諾撒聖方濟各書院網站
|東區
|庇理羅士女子中學
|自行分配學額：
|43
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月8日
|詳情：
|庇理羅士女子中學網站
|張祝珊英文中學
|自行分配學額：
|50
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月8日
|詳情：
|張祝珊英文中學網站
|香港中國婦女會中學
|自行分配學額：
|40
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月15日
|詳情：
|香港中國婦女會中學網站
|嘉諾撒書院
|自行分配學額：
|43
|收生準則：
|面試日期：
|2025年2月22日
|詳情：
|嘉諾撒書院網站
|港島民生書院
|自行分配學額：
|40
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月15日
|詳情：
|港島民生書院網站
|筲箕灣官立中學
|自行分配學額：
|43
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月1日
|詳情：
|筲箕灣官立中學網站
|聖馬可中學
|自行分配學額：
|40
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月1日或8日
|詳情：
|聖馬可中學網站
|南區
|嘉諾撒聖心書院
|自行分配學額：
|59
|收生準則：
|面試日期：
|2025年3月1日
|詳情：
|嘉諾撒聖心書院網站
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