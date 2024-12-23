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升中派位｜2025/26學年港島區22間英中自行收生準則　個別學校面試表現比重高達50%【附面試日期】

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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2025/26學年港島區22間英中當中，個別學校面試表現比重高達50%。

【升中派位/自行分配/升中面試】2025學年中一自行分配學位階段將於下月展開，家長可不受地區限制為子女報讀最多兩所心儀中學，TOPick整理了港島區22間英中的收生程序及資料，助家長了解各校自行收生的學額、面試日期及收生準則比重等。

家長須於2025年1月2至16日，向心儀的兩所中學遞交申請，按學校要求以郵寄或親身遞交等方式申請，亦可透過「中一派位電子平台」遞交申請，如家長已向中學遞交紙本申請表，毋須再透過電子平台重複申請，此舉不會增加獲派該校的機會。

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家長亦須留意，無論是紙本或電子平台，均不得向多於兩所中學申請，否則自行派位機會會被取消。自行分配學位申請一經遞交，則不可撤回、取消或更改選校次序。如學生獲中學納入自行分配學位正取學生名單，家長將於2025年3月31日收到學校通知，若使用電子平台申請，當日上午10時起亦可以查閱正取學生通知。

根據學校網頁資料，港島區英中收生準則大多包括學業成績、面試表現、課外活動服務、操行等，當中以學業成績佔比重最高，不過有部分學校面試表現比重亦達50%，有學校設兩輪面試，大多於2025年3月進行。

港島區22間英中收生詳情
中西區
聖士提反女子中學
自行分配學額：54
收生準則：
  • 學業成績 50%
  • 面試表現及操行 35%
  • 聯課活動、服務及獎項 15%
面試日期：書面通知
詳情：聖士提反女子中學網站
英華女學校
自行分配學額：51
收生準則：
  • 學業成績 50%
  • 面試表現 30%
  • 課外活動表現 10%
  • 操行 10%
面試日期：2025年3月8日
詳情：英華女學校網址
英皇書院
自行分配學額：43
收生準則：
  • 面試表現 40%
  • 學術表現 35%
  • 課外活動、服務、特別才能 25%
面試日期：2025年3月1日
詳情：英皇書院網址
高主教書院
自行分配學額：41
收生準則：
  • 申請學生成績次第 40%
  • 面試表現 30%
  • 操行 10%
  • 獎項及課外活動表現 10%
  • 與本校關係 (如宗教背景、同一辦學團體學校的關係等) 10%
面試日期：2025年3月8日
詳情：高主教書院網址
聖嘉勒女書院
自行分配學額：40
收生準則：
  • 學業成績 50%
  • 面試表現 30%
  • 課外活動表現及奬項 20%
面試日期：2025年3月8日
詳情：聖嘉勒女書院網站
聖若瑟書院
自行分配學額：54
收生準則：
  • 學業成績及教育局提供的學生成績次第 25%
  • 課外活動及獎項 15%
  • 操行 10%
  • 面試表現 50%
面試日期：2025年3月1日
詳情：聖若瑟書院網站
聖類斯中學
自行分配學額：41
收生準則：
  • 面試表現 30%
  • 教育局成績次第 35%
  • 校內表現（操行及老師評語）10%
  • 課外活動及服務 10%
  • 獎項 10%
  • 與學校聯察、天主教受洗證明 5%
面試日期：電郵通知（面見200人）
詳情：聖類斯中學網站
灣仔區
皇仁書院
自行分配學額：43
收生準則：
  • 操行及學業成績 40%
  • 課外活動及服務 15%
  • 面試表現 45%
面試日期：2025年3月8日（面見200人）
詳情：皇仁書院網站
瑪利曼中學
自行分配學額：43
收生準則：
  • 學生成績及活動表現 50%
  • 面試表現 50%
面試日期：2025年3月1日
詳情：瑪利曼中學網站
香港華仁書院
自行分配學額：43
收生準則：
  • 全面成長與學習表現 30%
  • 教育局成績次第 20%
  • 個人及集體面見 50%
面試日期：2025年3月15日
詳情：香港華仁書院網站
香港真光中學
自行分配學額：40
收生準則：
  • 學業成績 55%
  • 面試表現 20%
  • 操行、課外活動、服務及獎項 25%
面試日期：2025年3月8日
詳情：香港真光中學網站
聖保祿中學
自行分配學額：54
收生準則：
  • 校內成績及教育局成績次第40%
  • 操行20%
  • 課外活動、義工服務表現及獎項20%
面試日期：2025年3月16日
詳情：聖保祿中學網站
聖公會鄧肇堅中學
自行分配學額：41
收生準則：
  • 學業成績 30%
  • 面試 40%
  • 課外活動及服務 20%
  • 操行 10%
面試日期：2025年2月22日
詳情：聖公會鄧肇堅中學網站
嘉諾撒聖方濟各書院
自行分配學額：40
收生準則：
  • 學業成績 60%
  • 操行、課外活動、獎項及服務 10%
  • 面試 30%
面試日期：2025年3月1日
詳情：嘉諾撒聖方濟各書院網站
東區
庇理羅士女子中學
自行分配學額：43
收生準則：
  • 學業成績 45%
  • 面試 40%
  • 課外活動 15%
面試日期：2025年3月8日
詳情：庇理羅士女子中學網站
張祝珊英文中學
自行分配學額：50
收生準則：
  • 教育局成績次第 50%
  • 參與的課外活動及服務 10%
  • 參與課外活動所取得的獎項 20%
  • 面試表現 20%
  • 於最近的成績表中獲取乙級操行或以上
面試日期：2025年3月8日
詳情：張祝珊英文中學網站
香港中國婦女會中學
自行分配學額：40
收生準則：
  • 學業成績  45%
  • 面試表現/英語能力 40%
  • 操行/課外活動/職位/獎項 15%
面試日期：2025年3月15日
詳情：香港中國婦女會中學網站
嘉諾撒書院
自行分配學額：43
收生準則：
  • 教育局成績次第及校內成績 40%
  • 操行 30%
  • 面試表現 20%
  • 課外活動及其他 10%
面試日期：2025年2月22日
詳情：嘉諾撒書院網站
港島民生書院
自行分配學額：40
收生準則：
  • 學業成績 50%
  • 課外活動 10%
  • 服務 5%
  • 專長 5%
  • 面試表現 30%
面試日期：2025年3月15日
詳情：港島民生書院網站
筲箕灣官立中學
自行分配學額：43
收生準則：
  • 學業表現 40%
  • 面試表現 40%
  • 課外活動 20%
面試日期：2025年3月1日
詳情：筲箕灣官立中學網站
聖馬可中學
自行分配學額：40
收生準則：
  • 學業表現 50%
  • 面試表現 50%
面試日期：2025年3月1日或8日
詳情：聖馬可中學網站
南區
嘉諾撒聖心書院
自行分配學額：59
收生準則：
  • 學業成績 50%
  • 面試表現 40%
  • 傑出成就 10%
  • 操行良好/具可為學校作出貢獻的專項才能之申請者，將獲額外獎賞分數
面試日期：2025年3月1日
詳情：嘉諾撒聖心書院網站

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